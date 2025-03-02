هايبرماكس تحتفي بشهر رمضان بعروض استثنائية ومبادرات مجتمعية

الوكيل الإخباري- مع حلول الشهر الكريم، تحتفي "هايبرماكس"، العلامة التجارية الجديدة لتجارة المواد الغذائية التي تملكها وتديرها شركة "ماجد الفطيم" في الأردن، بالموسم الرمضاني بروح العطاء والتوفير، عبر تقديم عروض استثنائية وتخفيضات حصرية وإقامة مبادرات مجتمعية هادفة. وتحرص هايبرماكس من خلال إطلاق تخفيضات تصل إلى 40% على مستلزمات رمضان الأساسية، على أن يحتفل كُل منزل بهذا الشهر بأسعار في متناول الجميع بكل وراحةً وسهولةً.

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تقدم حملة "أول رمضان مع هايبرماكس" خصومات غير مسبوقة على مجموعة واسعة من السلع الاستهلاكية الطازجة والمنتجات الأساسية، بما يشمل جميع التخفيضات السارية على مستلزمات رمضان المتوفرة في الهايبرماركت.



وحول ذلك، علّق نجيب حداد، المدير الإقليمي لمنطقة المشرق العربي لدى شركة "ماجد الفطيم للتجزئة" قائلًا: "رمضان هو شهر الكرم والتأمل والتآخي، وهو فرصة للتلاقي والمشاركة والتراحم. في هايبرماكس، نفخر بالاحتفال بالشهر الفضيل عبر تعزيز روح العطاء وقيم المجتمع؛ لا سيما أنّنا نلتزم بتقديم أفضل العروض مقابل القيمة لعملائنا ضمن تجربة سلسة ومريحة، حيث نتطلع إلى إحداث فارقٍ حقيقي وإيجابي في حياة الناس".



إلى جانب العروض المميزة، تواصل هايبرماكس جهودها لدعم المجتمع وإحداث فارق ملموس في مختلف أنحاء الأردن. واستجابةً لحرصها على دعم الأُسَر العفيفة، أعلنت العلامة التجارية عن شراكتها مع "تكية أم علي"؛ لتوفير سبل فعالة تتيح للعملاء الإسهام في عمل الخير، إذ يمكنهم التبرع بقيمة 10 قروش أو أكثر عند الدفع داخل المتجر أو عبر الإنترنت، والتي ستُخصص جميعها لدعم موائد الرحمن خلال الشهر الفضيل.



وأضاف حداد: "نحن علامة تجارية متجذرة في المجتمع، ونؤمن بقوة العطاء وأهمية دعم الأسر العفيفة. لذلك، نفخر بدعم المؤسسات مثل "تكية أم علي،" ونعمل جنبًا إلى جنب مع شركائنا وعملائنا لإحداث تأثير إيجابي خلال هذا الشهر المبارك".