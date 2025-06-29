هايبرماكس يقدم خصومات مميزة وهدايا قيّمة مع انطلاق "مهرجان التسوق"

تنطلق الحملة رسميًا اعتبارًا من يوم الخميس 26 حزيران 2025 ولمدة شهر كامل، في جميع فروع هايبرماكس في الأردن، إلى جانب إمكانية التسوّق الإلكتروني عبر منصات هايبرماكس الرقمية. وبالإضافة إلى الخصومات، سيتمكن المتسوّقون خلال فترة الحملة من الحصول على استرداد نقدي على العديد من السلع، وفرصة دخول السحب على سيارتيْ "بي واي دي سيجول 2024"، فضلًا عن هدايا مميزة بقيمة تتجاوز خمسين ألف دينار أردني تشمل أجهزة إلكترونية، وهواتف متنقلة، وقسائم شرائية مميزة.
تأتي هذه الحملة في إطار التزام هايبرماكس بتقديم تجربة تسوق غنية ومميزة بالتزامن مع توفير أفضل قيمة للعملاء وتشكيلة واسعة من المنتجات والسلع التي تلبي احتياجاتهم.
للمزيد من المعلومات، يمكنكم متابعة صفحات هايبرماكس على منصتيْ فيسبوك وإنستغرام.
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