هدايا العيد بقوة الذكاء الاصطناعي من "سامسونج"

الوكيل الاخباري- أطلقت شركة "سامسونج إلكترونيكس المشرق العربي" حملة عروض حصرية خلال عيد الفطر على موديلات مختارة من أجهزة الترفيه المنزلي والهواتف الذكية والأجهزة المنزلية الرقمية المدعومة بالذكاء الاصطناعي، والتي يمكن شراؤها عبر متجر سامسونج الإلكتروني eStore على الرابط https://www.samsung.com/levant_ar/offer/، بخصومات تصل لغاية 30% ومع العديد من المزايا ذات القيمة المضافة، وذلك لجعل الاحتفال بهذا العيد تجربة استثنائيّة.

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وفي إطار الحملة التي تنفذها الشركة تحت شعار "برمضان والعيد، عروضنا رح تدللكم أكيد – هدايا العيد بقوة الذكاء الاصطناعي"، والتي تستمر حتى 15 نيسان الجاري، سيكون بإمكان الشغوفين بالتكنولوجيا ترقية أجهزتهم إلى أحدث أجهزة سامسونج بفضل العروض الجذّابة؛ والخصومات المميزة على تشكيلة أجهزة سامسونج المدعومة بالذكاء الاصطناعي. وتنطوي حملة عروض العيد على أهمية كبيرة، كونها تتسم بالتنوع الذي من شأنه تشجيع عشاق التكنولوجيا على الاستفادة من ميزات الذكاء الاصطناعي المتقدمة الموجودة في أحدث هواتف جالاكسي، وفي مجموعة من أجهزة التلفاز Neo QLED 8K.