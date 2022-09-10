هذا ما ستحبه في الحاسوب المحمول المدمج عالي الأداء مقاس 16 بوصة:HUAWEIMateBook D16 المتوفر قريبًا في الأردن

الوكيل الإخباري - تأتي أجهزة الحواسيب المحمولة بأحجام وتصاميم عديدة. ففي الوقت التي تتوفر فيه أجهزة الحواسيب المحمولة المدمجة والقوية بسعر باهظ الثمن بشكل عام، يأتي الحاسوب المحمول HUAWEIMateBook D 16-الذي سيتوفر يوم الأحد 11 أيلول الجاري في الأردن إلى جانب الحاسوب المحمول HUAWEI MateBook X Pro-ليَحُل هذا الإشكال.

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يحتوي الحاسوب المحمول الجديد صغير الحجم مقاس 16 بوصة وعالي الأداء على كل ما تحتاجه وأكثر. يتمتع بشاشة كبيرة وغامرة، وجسم معدني أنيق، وأداء قوي، وميزات الجهاز الفائق –Super Device المستقبلية.

علاوة على ذلك،فإنّ هذا الحاسوب المحمول ذكي للغاية. وإليك كل الأسباب التي ستجعلك تحبه وتسعى لاقتنائه فور طرحه في الأسواق.



شاشة كبيرة ومريحة

الشيء الوحيد الذي يكرهه معظم الناس في العمل مع أجهزة الحواسيب هو التحديق في الشاشة لفترات طويلة، إلّا أنّ الحصول على عرض جيد يمكن أن يجعل الأمور أفضل بكثير.

لذلك، إذا كنت تقضي ساعات طويلة أمام حاسوبك المحمول، فقد تكون شاشة HUAWEI FullView المريحة للعين مقاس 16 بوصة فيالحاسوب المحمول HUAWEI MateBook D 16 مناسبة لك؛ إذ تلفت الشاشة الكبيرة المحاطة بإطارات ضيقة للغاية انتباهك إلى المحتوى مع تقليل عوامل التشتيت.



تساعد نسبة العرض إلى الارتفاع العالية التي تبلغ 16:10فيتحسين الإنتاجية. تتيح هذه الشاشة مساحة أكبر لعرض صفحات الويب والمستندات والمخططات. يمكنك أيضًا الاستمتاع بتفاصيل غنية وألوان زاهية على شاشةحاسوبHUAWEI MateBook D 16 المحمول.

إلى جانب ذلك، تأتي الشاشة مع شهادة TÜV Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution) لحلول الضوء الأزرق المنخفض القائمة على الأجهزة، والتي يمكنها إعادة إنتاج الألوان بدقة دون اللون الأصفر الضار، كما تستخدم الشاشة تقنية DC المباشر لتخفيف إجهاد العين. وبالإضافة إلى ذلك، يسهل حمل هذا الحاسوب المحمول بفضل هيكله المعدني الأنيق؛ حيث يزن 1.7 كجم فقط ويبلغ سمكه 18.4 ملم فقط.



أداء قوي يمكنك الاعتماد عليه دائمًا

ألا توافقون على أن معظم المهام المكتبية يمكن إنجازها بشكل أسرع وأسهل إذا كان الحاسوب المحمول يمكنه مواكبة الوتيرة السريعة؟ إذا كانت الإجابة نعم، فإن حاسوبHUAWEI MateBook D 16 المحمول يوفر الحل الأمثل من خلال تزويدك بكل قوة معالجات الجيل الثاني عشر من سلسلة Intel® Core™ H.

تأتي أعلى نسخة من هذا الحاسوب المحمول مع المعالج i7-12700H، والذي يحتوي على 14 مركزًا و 20 سنًا. إذا أربكتك النوى والخيوط، فاعلم فقط أن هذا الحاسوب يعمل بسرعة فائقة. حتى المهام الثقيلة مثل تحليل البيانات أو الرسم الفني ستُنجَز سريعًا.



يمكن للمستخدمين أيضًا الاختيار من بين وضعين للطاقة. وبالضغط على مفتاحي Fn وP في الوقتنفسه، سيتمكنون من التبديل بين الوضع القياسي ووضع الأداء.

ميزات الجهاز الفائق لتجربة سلسة متعددة الأجهزة

يرتقي الحاسوب المحمول HUAWEI MateBook D 16 بالتعاون متعدد الأجهزة إلى مستوى جديد تمامًا، بفضل ميزات الجهاز الفائق–Super Device التي توفر إنتاجية فائقة مع تجربة متماسكة متعددة الأجهزة، وتتيح لك الاتصال بسهولة بأجهزة هواوي الأخرى القريبة والتعاون بينها جميعًا. ما عليك سوى وضع سماعات هواوي، وأجهزة الماوس، ولوحات المفاتيح، ومكبرات الصوت، والطابعات بالقرب من الحاسوب المحمول، وسيقوم باكتشافها تلقائيًا وطلب إقرانها بشكل سريع وسهل.

بالإضافة إلى ذلك، مع الهواتف الذكية مثل هاتف HUAWEI P50 والأجهزة اللوحية مثل جهازHUAWEI MatePad Pro، يوفر الحاسوب فائدة أكبر. بمجرد توصيل هاتفك لاسلكيًا، سترى واجهة المستخدم الخاصة بك تظهر على شاشة الحاسوب المحمول، بحيث يمكنك تشغيله كما لو كان هاتفك الذكي والحاسوب المحمول جهازًا واحدًا.

يمكنك الوصول إلى ملفاتك وتعديلها، واستخدام ما يصل إلى ثلاثة نوافذ لتطبيق الهاتف وإدارتها في آنٍ واحد، وإجراء مكالمات فيديو أو صوتية من هاتفك من خلال الحاسوب المحمول، وحتى استخدام الماوس ولوحة المفاتيح للتحكم في هاتفك الذكي.



يمكن تحويل جهازك اللوحي إلى لوحة رسم أو شاشة ثانية، لمشاركةالمستندات والصور بسلاسة أكبر بينهما. يمكن أيضًا توصيل الحاسوب المحمول بشاشة HUAWEI MateView، حتى تتمكن من رؤية عملك على شاشة أكبر.

يدعم الحاسوب المحمول أيضًا إدارة الملفات متعددة الأجهزة والبحث بالذكاء الاصطناعي.



اجتماعات رائعة عبر الإنترنت

إذا كنا صريحين، فإن كاميرات الحاسوب المحمول لم تكن أبدًا جيدة. لا تبدو مقاطع الفيديو واضحة بما يكفي، لكن حاسوب HUAWEI MateBook D 16 المحمول يغيّر ذلك بكاميرا مدعمة بالذكاء الاصطناعي بدقة 1080 بكسل.

تجعل الكاميرا الجديدة المزودة بميزات Smart Conference مكالمات الفيديو ممتعة، وذلك بفضل جودة الصورة وميزات الذكاء الاصطناعي الذكية.

يحتوي هذا الحاسوب المحمول على عدد كبير من الحيل لجعل مكالمات الفيديو تبدو أفضل وأكثر جاذبية.

تعمل كاميرا الذكاء الاصطناعي الذكية على معالجة جودة الفيديو، وإضافة تأثيرات الفيديو مثل Virtual Background وFollowCam وEye Contact، والتي تدعمها تطبيقات مكالمات الفيديو التابعة لجهات خارجية.



أثناء إجراء مكالمة فيديو، تقوم ميزة FollowCam الخاصة بالكاميرا المدعمة بالذكاء الاصطناعي بضبط الشاشة في الوقت الفعلي لإبقائك في منتصف اللقطة. حتى لو تحركت، فلن يشتت انتباه من يشاهدك أبدًا عما تقوله.

يتميز هذا الحاسوب المحمول بإعداد رباعي الميكروفون موضوع على طول حواف الحاسوبالمحمول، مما يدعم التقاط الصوت من مصادر تصل إلى خمسة أمتار من الجهاز.

هوائي ميتالين لتوصيلات سريعة ومستقرة

يُعدّ هذا الحاسوب المحمول أيضًا وحشًا شبكيًا، وذلك بفضل تقنية HUAWEI Metaline Antenna المبتكرة؛ فهو عبارة عن هيكل هوائي جديد تمامًا عند مقارنته بالهوائيات المتوسطة، ولديه كفاءة تحويل إشارة أفضل بنسبة 56%.