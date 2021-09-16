هذا ما يجعل HUAWEI FreeBuds 4 من أفضل السماعات الموجودة حاليًا في السوق

الوكيل الاخباري - في عالمنا اليوم حيث الصوت عامل مهم وجزء من حياتنا اليومية، اعتاد الناس على الأصوات المختلفة للمركبات في الشارع، والثرثرة المستمرة من قبل الجيران، أو حتى صوت الطنين الهادئ لوحدة تكييف الهواء.

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بينما يمكن للبعض التكيف بسهولة مع هذا السيناريو، فإن هذه الأصوات غالبًا ما تغمر الأشياء المهمة التي يرغب المستخدمون في سماعها؛ قد تكون محادثة يجرونها مع شخص ما، أو موسيقى يريدون سماعها أثناء تنقلاتهم.



تعرف على سماعات HUAWEI FreeBuds 4 التي تتميز بتصميم مفتوح،وصوت بجودة الاستوديو، مع خاصية إلغاء الضجيج النشطة (ANC).

إلى جانب تجربة الراحة الشبيهة بالهواء حيث يمكنك ارتداء سماعات الأذن لفترة طويلة دون الشعور بنوع من الضغط على أذنيك، تواصل هذه السماعة اللاسلكية الحقيقية التكنولوجيا الرائدة في الصناعة لسلسلة سماعاتHUAWEI FreeBuds.

تتوافق سماعات HUAWEIFreeBuds 4 مع أنظمة تشغيل مختلفة بما في ذلك Android وiOS.

يمكن للمستخدمين تنزيل تطبيق HUAWEI AI Life لضبط الإعدادات أو تنفيذ عناصر تحكم متنوعة مثل التحكم السريع، والاستعلام عن الحالة، وإلغاء الضوضاء، وإدارة الجهاز.



إليك أبرز مميزات هذه السماعة الرائعة التي تجعلها واحدة من أفضل السماعات الموجودة حاليًا في السوق.





صوت ممتاز بجودة الاستوديو

توفر سماعات HUAWEIFreeBuds 4 صوتًا بجودة الاستوديو بفضل وحدة تشغيل ذات نطاق عالٍ بتردد 40 كيلو هرتز.

تتميز وحدة التشغيل مقاس 14.3 مم التي تمت ترقيتها بالكامل بغشاء مركب من البوليمر LCP الذي يوفر حساسية محسنة بفضل هذه المادة خفيفة الوزن.

والنتيجة هي نطاق تردد أوسع يترجم إلى تجربة استماع غامرة أكثر بتفاصيل صوتية غير مسموعة في سماعات الأذن الأخرى.



يوفر محرك الطاقة المعزز للجهير أيضًا صوتًا أقوى بفضل التدفق المتزايد للهواء الذي يحسن اهتزازات الحجاب الحاجز. تظل الأصوات الثلاثية لسماعات HUAWEIFreeBuds 4 حادة ومفصلة، بينما يجلب الجهير تأثيرات بتردد منخفض الذي غالبًا ما تُفقد مع سماعات الأذن الأخرى من النوع المفتوح.



تتميز سماعات HUAWEIFreeBuds 4 أيضًا بتقنية Adaptive Ear Matching (AEM) التي تكتشف البيئات داخل الأذن تلقائيًا لتحقيق الأداء الأمثل لإلغاء الضوضاء بغض النظر عن نوع الأذن.





قم بعزل الأصوات غير المرغوب فيها من خلال تقنية إلغاء الضجيج النشطة

كانت هناك فكرة مفادها أن السماعات التي توضع داخل الأذن هي الوحيدة التي يمكنها دعم إلغاء الضوضاء النشطة، لكن هواوي غيرت ذلك بتصميمها المفتوح الذي يوفر ملاءمة وراحة مع الحفاظ على جودة الصوت الغامرة.

تتبنى سماعات HUAWEIFreeBuds 4 تقنية إلغاء الضوضاء الهجينة ثنائية الميكروفون التي تساعد على تحسين إلغاء الضوضاء النشطة.



تساعد الميكروفونات المزدوجة في التقاط الضوضاء المحيطة بشكل أكثر دقة.

ومع الهيكل المبتكر الجديد، يمكن لسماعات الأذن تجنب تداخل ضوضاء الرياح، بالإضافة إلى تحسين حساسية التقاط الصوت للميكروفون الداخلي. يسمح هذا لسماعات الأذن بإلغاء ما يصل إلى 25 ديسيبل من الضوضاء.

صممت هواوي أيضًا معلمات متعددة لمساعدة HUAWEIFreeBuds 4 على تحقيق إلغاء الضوضاء الأمثل التي يمكن أن تعمل في ظل ظروف مختلفة.

عندما يقوم المستخدمون بتشغيل ميزة إلغاء الضجيج النشطة، تكتشف سماعة الأذن تلقائيًا شكل قناة الأذن وظروف الارتداء، ثم تقوم بتعيين أفضل معلمات إلغاء الضوضاء المناسبة من عدة مجموعات بيانات.



راحة شبيهة بالهواء تسمح بتجربة مريحة لا مثيل لها



الراحة هي أحد الأشياء الرئيسية التي يبحث عنها المستخدمون عند اختيار السماعة المناسبة، ولهذا السبب استثمرت هواوي الكثير من الوقت في إتقان تصميم سماعاتHUAWEIFreeBuds 4.

بالمقارنة مع سابقتها، تم تجديد سماعات الأذن بـ 13 تحسينًا للحجم، مما يقلل بشكل أكبر من حجم جسمها وساقها لوزن أخف.

ينتج عن ذلك راحة لآذان المستخدمين دونالضغط عليها، مما يعني أنه يمكن ارتداؤها لفترة طويلة.



تتوفر هذه السماعات الرائعة في الأردن باللون الفضي، وبسعر 139 دينارًا، مع هدية مجانية عبارة عن غطاء للسماعات متوفرة بكمية محدودة.

يمكنك شراؤها الآن من خلال متجر هواوي شروق الأردن الإلكتروني، عبر الرابط التالي: https://huaweieshop.jo/accessories/huawei-freebuds-4، أو من خلال متجر هواوي CellAvenue الإلكتروني عبر هذا الرابط: https://www.cellavenuestore.com/product/huawei-freebuds-4/، أو عبر زيارة أي من المتاجر التي تعرض منتجات هواوي في المملكة.