هذا ما يجعل HUAWEIMateBook 14 واحدًا من أفضل الحواسيب المحمولة في الفئة المتوسطة

الوكيل الاخباري - تأتي أجهزة الكمبيوتر المحمولة في مجموعة متنوعة من الخيارات ، وغالبًا ما يتم الخلط بين المستخدمين بشأن ما يشترونه.

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المواصفات والتصميم وعوامل السعر هي الأشياء الرئيسية التي نبحث عنها عادة.

مع أحدث إضافة إلى سلسلة HUAWEI MateBook ؛ بفضل شاشة العرض الكاملة المذهلة 2K ، وقوة معالج Intel® Core ™ من الجيل الحادي عشر ، وميزات الماكينة الفائقة المستقبلية ، يمكنك تحقيق التوازن المثالي بين التصميم والأداء، مما يساعدك بأكثر من طريقة للترفيه عن نفسك أو إنجاز العمل بسلاسة.



بالإضافة إلى ذلك ، يأتي الكمبيوتر المحمول HUAWEI MateBook 1



4 مزودًا بذاكرة وصول عشوائي كبيرة وتخزين داخلي ، وعمر بطارية طويل مع دعم تقنية HUAWEI SuperCharge ، ويتميز بهيكل رفيع وخفيف الوزن مدعوم بمروحة تبريد جديدة مع مروحة وزعنفة HUAWEI Shark التي تضع معيارًا جديدًا في قطاع الكمبيوتر المحمول في فئة متوسطة المدى.



استمتع بمشاهدة غامرة مع شاشة تعمل باللمس 2K FullView



قد تكون الشاشة من أهم أجزاء جهاز الكمبيوتر المحمول ، ولا يخيب جهاز HUAWEI MateBook 14 ظنك ؛ يتميز بشاشة عرض كاملة مريحة مقاس 14 بوصة 2K مع دعم متعدد اللمس بدقة 2160 × 1440 بكسل ، ونسبة شاشة إلى هيكل عالية تبلغ 90٪ ، ونسبة عرض إلى ارتفاع تبلغ 3: 2.

تدعم الشاشة مجموعة ألوان 100٪ sRGB ، وسطوع عالي بشكل لا يصدق 300 nit ، ونسبة تباين عالية 1500: 1 ، بالإضافة إلى 185 PPI ، مما يجعلها مثالية لعرض وتحرير الصور ومقاطع الفيديو عالية الدقة.



تدعم شاشة HUAWEI MateBook 14 أيضًا الإدخال باللمس متعدد النقاط ، مما يسمح للمستخدمين بالتحكم والتنقل وتصفح الكمبيوتر المحمول على غرار الهاتف الذكي.

تدعم شاشة FullView المذهلة أيضًا تعتيم التيار المستمر الذي يساعد على التخلص من وميض الشاشة ، وهي معتمدة من TÜV Rheinland لانبعاثات الضوء الأزرق المنخفضة التي تقضي على التعب عند النظر إلى الشاشة لفترات طويلة من الوقت. بالإضافة إلى ذلك ، أصبح التقاط لقطات الشاشة أمرًا سهلاً كما كان دائمًا مع ميزة لقطة شاشة Finger Gesture الرائدة من Huawei.



أداء محسّن مع معالج Intel® Core ™ من الجيل الحادي عشر



مدعومًا بأحدث معالج Intel® Core ™ من الجيل الحادي عشر ، والذي تم تصنيعه باستخدام عملية SuperFin المتقدمة 10 نانومتر ، يوفر HUAWEI MateBook 14 أداءً قويًا ، مما يسمح للمستخدمين بإجراء عمليات حسابية معقدة وتعدد المهام بسهولة.



ميزات جهاز تجربة المكتب الذكي المطلق – المكتب الذكي



يستفيد جهاز HUAWEI MateBook 14 الجديد من القدرات الموزعة للجهاز الفائق لتعزيز الإنتاجية والإبداع.

قم بعرض الكمبيوتر اللوحي HUAWEI MatePad 11 لاسلكيًا على الكمبيوتر المحمول HUAWEI MateBook 14 للاستمتاع بالميزات الجديدة لتعاون الشاشات المتعددة بين الجهاز اللوحي والكمبيوتر المحمول الذي يأتي في ثلاثة أوضاع ؛ التفكير والتوسع والتعاون.

في وضع المرآة ، كما يوحي الاسم ، يمكن للمستخدمين عكس شاشة الكمبيوتر المحمول HUAWEI MateBook 14 على شاشة الكمبيوتر اللوحي ، مما يسمح لهم بالعمل مباشرة على الملفات أو التعليق على المستندات أو الرسم على الكمبيوتر المحمول باستخدام قلم الجهاز اللوحي.

هناك أيضًا وضع توسيع يحول الجهاز اللوحي إلى شاشة ثانية ، مما يوفر مساحة شاشة إضافية لعرض المزيد من المحتوى. أخيرًا ، يتيح وضع التعاون المبتكر إمكانية التفاعل عبر الأنظمة الأساسية ، مما يسمح للمستخدمين بنقل محتوى مثل النصوص والصور والمستندات بين الأجهزة المتصلة بسحب وإفلات بسيط!



استنادًا إلى تقنيات Huawei الموزعة ، تساعد ميزات Multi-Screen Collaboration في سد الفجوة بين أنظمة التشغيل Windows و Android ، مما يتيح التعاون السلس عبر الأجهزة ومشاركة الملفات والتحكم في شاشات متعددة.

بموجب هذه الميزة ، يمكن توصيل هاتف HUAWEI nova 8 الذي تم إطلاقه حديثًا بجهاز HUAWEI MateBook 14 لتشكيل جهاز خارق قوي. بمجرد الاتصال ، يمكن للكمبيوتر المحمول الوصول إلى ملفات الهاتف المحمول وفتح ما يصل إلى ثلاثة مجلدات ، بينما يمكن للهاتف الذكي أن يعمل كجهاز طرفية للكمبيوتر ، مما يجعل إدارة الملفات عبر الأجهزة أسهل من أي وقت مضى.



علاوة على ذلك ، يمكنك توصيل الكمبيوتر المحمول HUAWEI MateBook 14 بشاشة HUAWEI MateView عبر الكابل للحصول على شاشة إضافية توفر لك مساحة مشاهدة غامرة أثناء عرض شاشة الكمبيوتر اللوحي HUAWEI MatePad 11 لاسلكيًا على الكمبيوتر.

تتمثل مزايا وجود هذا الإعداد الثلاثي في سهولة التبديل بين التوصيلات السلكية واللاسلكية التي تتيح لك التبديل بسهولة بين وضع العمل والوضع الشخصي.



ذاكرة وصول عشوائي كبيرة ومساحة تخزين داخلية أكبر



بالإضافة إلى ترقية المعالج وبطاقة الرسومات ، يحتوي جهاز HUAWEI MateBook 14 على ذاكرة وصول عشوائي ثنائية القناة بسعة 8 جيجا بايت و 512 جيجا بايت NVMe PCIe SSD ، مما يعني أنه لا داعي للقلق بشأن نفاد مساحة التخزين.

أصبحت قراءة الملفات وحفظها وضغطها أكثر كفاءة وأصبح تعدد المهام أسهل وأكثر سلاسة.



عمر بطارية طويل مع شحن فائق السرعة



إلى جانب التصميمات الممتازة والأداء العالي ، يعد عمر البطارية أيضًا جزءًا أساسيًا من تجربة المستخدم.

تعمل البطارية عالية السعة 56 وات في الكمبيوتر المحمول HUAWEI MateBook 14 جنبًا إلى جنب مع حلول إدارة الطاقة الذكية من Huawei لإطالة عمر البطارية إلى أقصى حد ، بحيث يمكن للمستخدمين تركيز انتباههم على ما يهم حقًا.

يدعم محول الطاقة المدمج متعدد الاستخدامات USB من النوع C بقوة 65 وات معايير خرج طاقة متعددة ليس فقط للشحن السريع للكمبيوتر المحمول ، ولكن أيضًا لتقنية HUAWEI SuperCharge عند الاتصال بهواتف Huawei الذكية المتوافقة.

علاوة على ذلك ، عند الحاجة ، يمكن استخدام ميزة Power off Reverse Charging لتكون بمثابة بنك طاقة طارئ لشحن الأجهزة الأخرى.



مروحة وزعنفة HUAWEI Shark لتبريد أكثر كفاءة



يوفر التصميم الحراري الجديد لمراوح HUAWEI Shark Finans تبريدًا أكثر كفاءة لتمكين الكمبيوتر المحمول HUAWEI MateBook 14 من الاستفادة الكاملة من معالجات Intel® Core ™ من الجيل الحادي عشر وتقديم أداء سلس ومستدام.

يحافظ النظام الحراري القوي مزدوج المروحة مع شفرات المروحة الكثيفة على شكل حرف S وأنبوبي الحرارة على بقاء الكمبيوتر باردًا وهادئًا ، حتى في ظل الأحمال العالية.



إذا كنت تبحث عن جهاز كمبيوتر محمول متوسط المدى ، فلا تتردد في شراء جهاز HUAWEI MateBook 14 ، والمتوفر حاليًا في الأردن باللون الرمادي الفلكي بسعر 799 دينارًا ، من خلال متجر هواوي الشروق الإلكتروني عبر الرابط التالي:

https: //store.reach-tele.com / en / laptops / huawei-matebook-14-2 أو متجر Huawei Cell Avenue عبر الإنترنت عبر هذا الرابط: https://www.cellavenuestore.com/en/product/huawei-matebook- 14-new-ar / ، أو قم بزيارة أي من المتاجر التي تعرض منتجات Huawei في المملكة.

وستحصل على هدايا مجانية تشمل: ماوس بلوتوث ، حقيبة عمل بقيمة 65 دينار ، وكفالة لمدة 12 شهرًا ، حتى 7 نوفمبر 2021.

