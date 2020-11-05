هذا ما يحدث في حلويات حبيبه وشكر كبير للأجهزة الأمنية - فيديو

الوكيل الإخباري - واصلت محال حلويات الحاج محمود حبيبه وأولاده، الالتزام بأوامر الدفاع التي صدرت من قبل الجهات المختصة للحد من انتشار فيروس كورونا.



وقدمت حلويات حبيبه المثال الأروع في الالتزام بالإجراءات الصحية والضوابط التي تمنع اكتظاظ المواطنين، وتمنع التزاحم أمام المحال التي عرف عنها بالإقبال الكبير خاصة في فرع وسط البلد الذي يعد من أهم معالم العاصمة عمان.



من جانب آخر، تقدم القائمون على المحال بالشكر الجزيل لنشامى الأجهزة الأمنية على جهودهم الكبيرة خلال أزمة وباء كورونا، وعلى الجهود الكبيرة التي يبذلونها لضبط الأسواق عملا بأوامر الدفاع.

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كما طالبوا المواطنين بالالتزام بارتداء الكمامة والتقيد بإجراءات السلامة العامة والتباعد، حماية لهم ولعائلاتهم.



