الخميس 05-11-2020
الوكيل الاخباري

الحكومة تعلن تفاصيل وفيات واصابات كورونا بالاردن اليوم

تنبيه هام من مديرية الامن العام

وزير اسبق : هل تذكرون توزيع الخبز ؟

استثناء فئة جديدة من الحظر الشامل

رئيس الديوان الملكي يستقبل أبناء النائب يحيى السعود

إغلاق 26 منشأة في عمان لمخالفتها أوامر الدفاع

توضيح حكومي جديد حول الحظر الشامل

رئيس لجنة تقييم الوضع الوبائي يطالب بإجراءات حكومية عاجلة

36 مصابا بكورونا بحالة حرجة في مستشفى الأمير حمزة

توضيح حول موعد حظر التجول الشامل بالاردن




الخميس، 05-11-2020 04:46 م

هذا ما يحدث في حلويات حبيبه وشكر كبير للأجهزة الأمنية - فيديو

32657537_1171849009621550_6412025082142523392_n


الوكيل الإخباري - واصلت محال حلويات الحاج محمود حبيبه وأولاده، الالتزام بأوامر الدفاع التي صدرت من قبل الجهات المختصة للحد من انتشار فيروس كورونا.

وقدمت حلويات حبيبه المثال الأروع في الالتزام بالإجراءات الصحية والضوابط التي تمنع اكتظاظ المواطنين، وتمنع التزاحم أمام المحال التي عرف عنها بالإقبال الكبير خاصة في فرع وسط البلد الذي يعد من أهم معالم العاصمة عمان.

من جانب آخر، تقدم القائمون على المحال بالشكر الجزيل لنشامى الأجهزة الأمنية على جهودهم الكبيرة خلال أزمة وباء كورونا، وعلى الجهود الكبيرة التي يبذلونها لضبط الأسواق عملا بأوامر الدفاع.

اضافة اعلان
 

كما طالبوا المواطنين بالالتزام بارتداء الكمامة والتقيد بإجراءات السلامة العامة والتباعد، حماية لهم ولعائلاتهم.


 




 

 


 

إقرأ ايضا
Peppa_Y7a - 05-11-2020

حيل خفية تجعل من هاتف Huawei Y7a رفيقك المثالي

HBxxUWow

هيونداي موتور تفوز بجائزة أفضل تصميم للسيارات لعام 2020

2291360

الأردنية للطيران و صن دايز تعلنان عن تسيير رحلتين إلى شرم الشيخ أسبوعياً

Label-Tecno-Mobile

TECNO Mobile مستعدة لاضافة جديدة لمجموعتها من الهواتف الذكية في الأردن مع سلسلة SPARK 6 الحديثة

7daced28-1384-49eb-bc7a-7988ff6b3ddc

رئيس مجموعة سدين العالمية للاستثمار ينعى النائب السابق الراحل يحيى السعود

8b493896-bd00-478f-8075-f770c935962b

أسبوع الريادة العالمي 2020 في الأردن بشراكة استراتيجية مع الإتحاد الأوروبي

أخبار متعلقة
7daced28-1384-49eb-bc7a-7988ff6b3ddc

رئيس مجموعة سدين العالمية للاستثمار ينعى النائب السابق الراحل يحيى السعود

3ff18554-d99b-4cc4-b5af-1170b8378816

الخياط للسيارات تفتتح مركز GEELY لخدمات ما بعد البيع

62020910470324261524

شركة سنيورة تحقق صافي أرباح بقيمة 5.06 مليون دينار أردني

7202022212352337865100

البوتاس العربية تهنئ بعيد المولد النبوي الشريف

55

مجموعة AVXAV وإل جي للإلكترونيات توقعان اتفاقية شراكة استراتيجية مع الشركة الوطنية العربية للسيارات - كيا الأردن لإطلاق أكبر صالة عرض سيارات كيا في العالم