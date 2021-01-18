الإثنين 18-01-2021
الوكيل الاخباري

الخصاونة: نأمل أن يتم البدء بإجراء انتخابات النقابات آذار المقبل

وزارة التعليم العالي توضح للوكيل حقيقة عودة الطلبة الى الجامعات الفصل الثاني

النعيمي للوكيل : منصة التعلم عن بُعد ستبقى خلال الفصل الثاني

التفاصيل الكاملة لثلوج الاربعاء واماكن تراكمها في الاردن

الدوريات الخارجية لـ الوكيل: إصابة إثر حادث تدهور تريلا على طريق ناعور - فيديو

الأرصاد الجوية لـ الوكيل: توقعات بزخات ثلجية على قمم الجبال العالية

حالة الطرق في المملكة حتى الان وتحذير شديد من الضباب في بعض المناطق

الغذاء والدواء: إحالة 88 مؤسسة للنائب العام ومحكمة أمن الدولة العام الماضي

سير العاصمة لـ الوكيل: لا حوادث مرورية بسبب الأحوال الجوية

أجواء باردة جدا وأمطار غزيرة لثلاثة أيام وتحذيرات من السيول

الإثنين، 18-01-2021 11:17 ص

هكذا تعاملت هواوي مع متطلبات العصر الرقمي الحديث في منظومتها الذكية المتكاملة Ecosystem

EcoSystem


الوكيل الاخباري - مع انتشار تقنية إنترنت الأشياء (IoT)، أصبح المستخدمون اليوم محاطين بالمزيد من الأجهزة المتصلة. وأثّر هذا التغير التقني والمجتمعي على أعمال الشركات والحياة الأسرية العامة على حد سواء.

اضافة اعلان
 

أظهرت الدراسات أن الأسر لديها ما لا يقل عن 10 أجهزة متصلة اليوم، ويمكن أن تصل إلى 50 جهازاً في المستقبل.

 

تتمتع فرص الأعمال اليوم بقدرتها على الحصول على بيانات ضخمة توفر المعلومات والتجارب المختلفة للشركات، مع وجود المزيد من الأجهزة الذكية لتمكين كفاءة أكبر وإنتاجية أفضل، وتمهيد الطريق لنماذج أعمال جديدة.

 

وشهدت الأسر أيضاً تأثير هذا التغيير عبر مشاركة المزيد من البيانات من خلال الأجهزة والخدمات التي ساهمت في تعزيز الصحة الشخصية وتوفير حلول أسهل للعمل من المنزل والمزيد.


تقدم هواوي منظومة متكاملة (Ecosystem) لجميع أنواع المستخدمين في عصرنا الرقمي الذي يتطلب المزيد من الأجهزة المتصلة، وتضع هذهالمنظومة المتصلة بالكامل اللبنات الأساسية للمستقبل المتصل القادم، وقد ساهمت هواوي بشكل كبير في ذلك من خلال مفهومها الشامل 1+8+n ضمن استراتيجيتها "Seamless AI Life" لتوفير نمط حياة سلس معزز بالذكاء الاصطناعي لتوفر المزيد من الأجهزة الذكية للمنازل والشركات.

 

وتشكل استراتيجية1+8+n منظومة متكاملة (Ecosystem) للأجهزة متعددة السيناريوهات مع ثلاث طبقات (1+8+n)، حيث يرمز الرقم "1" للهاتف الذكي باعتباره مركز الاتصال، أما "8" فيرمز لفئات المنتجات الثمانية التي طورتها هواوي، ويرمز "n" لأجهزة منظومة إنترنت الأشياء الوفيرة.

 

وأخيراً، تشير علامة "+" إلى ما يربط بينها مثل تطبيقات HuaweiShare وHuaweiHiLink.


توفر هذه المنظومة المتكاملة (Ecosystem) ىتجربة أكثر اتصالاً للمستخدمين، مما يتيح لهم التكيف بشكل أفضل مع العصر الرقمي الحالي. وعبر اتصالهم المستمر، يغيّر المستخدمون الطريقة التي يتم بها إنجاز المهام اليومية وطرقالتفاعل بين الأجهزة المتعددة.

 

وبفضل منظومة هواوي المتكاملة (Ecosystem)، يُعدّ التكيف مع هذا الاتجاه أقل صعوبة ويساهم في تمكين الكفاءة والإنتاجية وسهولة الوصول، سواء أكان ذلك للاستخدام الشخصي أو التجاري.

 

وسيتمكن المستخدمون عبر الاتصال بالأجهزة والخدمات المتعددة من خلال حساب هواوي واحد من الاتصال ومشاركة المحتوى بين الأجهزة بسلاسة وبساطة تامة. على سبيل المثال، يمكن استخدامتطبيق الموسيقىHuawei Music المتوفر في الهواتف الذكية مع سماعات HuaweiFreeBuds Pro بنقرة واحدة بفضل خاصيةOneTap، بينما يؤدي نقر الهاتف الذكي على الحاسوب الشخصي "هواوي ميت بوك X -MateBookXHuawei" إلى تمكين ميزة التعاون متعدد الشاشات لعرض شاشة الهاتف على شاشة الحاسوب الشخصي،وسحب وإفلات الملفات لنقل البيانات بسهولة تامة.

 

ويمكن الوصول إلى جميع البيانات ومشاركتها بأمان عبر الأجهزة من خلال ربط حساب هواوي بتلك الأجهزة ببساطة.


ما الذي يعنيه ذلك بالنسبة للمستخدم النهائي؟ مع توفر المزيد من أجهزة هواوي التي تتصل ببعضها بسهولة تامة، ستتم مشاركة البيانات بسهولة وأمان عبر مختلف الأجهزة والخدمات، مما سيمنح المستخدمتجربة يومية أكثر كفاءة. ويلعب هذا دوراً رئيسياً في مختلف القطاعات مثل الإدارة الصحية والترفيه وحتى العمل، سواء أكان ذلك في المنزل أو المكتب.


يُعدّتوفير تقنيات إنترنت الأشياء والأجهزة المتصلة بمثابة نقطة انطلاق لاستراتيجية تحول رقمي أوسع نطاقاً، والتي بمجرد دمجها مع التقنيات والخدمات الجديدة ستوفر تجربة متصلة لا مثيل لها.

 

وتنمو التقنيات من حولنا باستمرار وتغير طريقة تطبيق وتنفيذ الأشياء وتُحدث ثورة في تجربة المستخدم النهائي. وتمهد هواوي الطريق لمستقبل رقمي ذكي مع مجموعة قوية من الأجهزة الذكية والخدمات السحابية من خلال منظومتها المتصلة والشاملة التي تضع الإمكانات الهائلةبين يدي المستخدم.


بإمكانك الآن شراء جميع أجهزة هواوي الرائعة في الأردن عبر متجر هواوي الإلكتروني من خلال الرابط التالي: https://huaweieshop.jo/ar، لتستمتع بحياة عصرية، ذكية، وأكثر راحة.


 




 

 


 

إقرأ ايضا
zain_logo_BK

مراكز زين للتدريب على صيانة الأجهزة الخلوية تخرّج 140 طالب وطالبة في 2020

WhatsApp Image 2021-01-17 at 7.31.56 PM

جامعةُ الأميرة سميّة للتكنولوجيا تسجّلُ براءة اختراع في مكتب الاختراع الأمريكي

136407860_3578614632192446_2230056650177339106_n

الحركة التي تلهم – كيا تستعرض غايتها واستراتيجيتها الجديدة

Untitled-1

هيونداي موتور تطرح إستراتيجية الهيدروجين مع تدشين المصنع الجديد في مدينة غوانزو

QRA Logo -Arabic

جمعية جائزة الملكة رانيا العبدالله للتميز التربوي تستكمل عمليات التقييم

Capture23

أكثر من 6 آلاف مستفيد من خدمات عيادة زين المجانية المتنقلة في 2020

أخبار متعلقة
Huawei Picture - 14-01-2021

إليك 5 أشياء لم تكن تعلم أنه يمكنك فعلها باستخدام ساعة Huawei WATCH GT 2 Pro

Mowjaz Picture

ابقَ على اطلاع بكل ما يهمّك من متداول وعاجل مع تطبيق Mowjaz على Huawei AppGallery

1010

سماعات Huawei FreeBuds Pro تجربة الاستماع الهادئة مع تقنية ذكية لإلغاء الضوضاء

MKT_HUAWEI WATCH GT 2 Pro_Creative shots_Sapphire_EN_07-01-2021

ساعة Huawei WATCH GT 2 Pro مع مجموعة مراحل القمر مزيج مثالي من تصميم الساعات الكلاسيكية

Huawei - 5-1-2021

Huawei MateBook X: الحاسوب الشخصي المثالي الذي يجب اقتناؤه

Huawei - Developer Competition Picture - 04-01-2020

هواوي تختتم مسابقة هواوي للمطورين في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا