هل تبحث عن ترقية إلى حاسوب محمول رائد هذا الصيف؟ فيما يلي 9 أسباب تجعل HUAWEI MateBook X Pro خيارك الأفضل

الوكيل الإخباري - أجهزة الحواسيب المحمولة الرائدة مخصصة للمستخدمين الذين يبحثون عن جهاز محمول لا يتنازل عن أي شيء! تتميّز الحواسيب المحمولة الرائدة عن أجهزة الحواسيب المحمولة الجيدة الأخرى بكيفية موازنتها بين الأداء والكفاءة من جهة وسهولة الحمل من جهة أخرى؛ إذ ينبغي للحاسوب المحمول الرائد أن يحتوى على شاشة عرض مريحة على العين ذات إضاءة مناسبة ودقة ووضوح كافييْن لتجنب تشتت انتباهك بسبب الحواف الحادة والبكسلات المرئية، وينبغي له أن يكون قويًا بما يكفي لتنفيذ المهام المتطوّرة؛ بدءًا من تحرير الفيديوهات المكثفة حتّى الألعاب المتقدمة. وأيضًا، ينبغي للحاسوب المحمول الرائد أن يكون سهل الحمل مع قابلية للتنقل من مكان إلى آخر، وأن يكون قادرًا على الأداء المستمر طوال اليوم دون الحاجة إلى شحنه. إذًا، ليحمل الجهاز لقب حاسوب رائد يجب أن يكون الأفضل في كل شيء سواءً في التصميم أو دقة الشاشة أو الأداء العالي، وما إلى ذلك.

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مع تزايد الطلب على أجهزة الحواسيب المحمولة وأجهزة الحواسيب المكتبية، أصبح لدى الناس توقعات كبيرة للحصول على حاسوب محمول مميز. ويبدو أن هواوي جمعت مجهوداتها القوية في صناعة أجهزة الكمبيوتر لبناء أجهزة حواسيب محمولة رائدة وذكية مثل الحاسوب المحمول الجديد HUAWEI MateBook X Pro المناسب لرجال الأعمال ومتطلباتهم العالية.



لهذه الأسباب نعتقد أن الحاسوب المحمول الرائد HUAWEI MateBook X Pro، المتوفر حاليًا في الأردن، هو الأكثر أناقة والأعلى أداءً لعام 2022 في الأردن.



شاشة لا مثيل لها

الاهتمام بوجود شاشة جيدة على جهاز حاسوب محمول ليست مبالغة؛ فهي أول ما يجب البحث عنه في حاسوب محمول رائد. وتعدّ شاشة HUAWEI MateBook X Pro ليست جيدة فقط؛ بل إنها تفوق التوقعات؛ فهو يدعم شاشة العرض الكاملة من هواوي - OLED HUAWEI Real Colour FullView Display ذات الألوان الحقيقية بمقاس 14.2 بوصة ودقة 3.1K التي تجعل كل شيء يبدو مذهلًا، كما أن لديها معدل تحديث عالٍ يبلغ 90 هرتز، مما يجعل كل التفاعل واللعب يبدو سلسًا للغاية. ليس ذلك فقط، فهي توفّر دقة ألوان ΔE <1 ودعم التدرج اللوني المزدوج P3 وsRGB، مما يجعلها مناسبة أيضًا للمهام حساسة الألوان مثل تحرير الصور والفيديو.



علاوة على ذلك، تعمل طبقة Nano Optical AR التي يتم التحكم فيها مغناطيسيًا والمتوفرة في الإصدار المتميز - Premium Edition على تقليل الانعكاس بشكل فاعل للحصول على وضوح أكبر حتى في البيئات الساطعة جدًا. وقد حصل الحاسوب المحمول HUAWEI MateBook X Pro على شهادة الضوء الأزرق المنخفض من TÜV Rheinland (حلول الأجهزة) بسبب مادته المضيئة المبتكرة التي تقلل من كمية الضوء الأزرق الضار لعينيك.



بالإضافة إلى ذلك، فإن تصميم حاسوب HUAWEI MateBook X Pro مذهل ببساطة؛ إذ يتميز بجسم معدني ناعم الملمس، مما يوفر سطحًا فريدًا غير لامع لقبضة مريحة. يتكون الإصدار المتميز من هيكل HUAWEI MateBook X Pro من سبائك المغنيسيوم خفيفة الوزن والمتينة، خضع لعملية طلاء أكسدة القوس الصغير، والتي لا تكتفي بزيادة صلابة ومقاومة جسم المنتج للتآكل فحسب، بل تجعله أيضًا صديقًا للبيئة.



أداء من الدرجة الأولى

صُمِّم الحاسوب المحمول HUAWEI MateBook X Pro ليمنحك أفضل أداء ويساعدك في تجاوز أعباء عملك. فهو يحتوي على معالج ™Intel® Core من الجيل الثاني عشر قوي الهيكل، وخفيف الوزن، والأنيق المدعوم بمعالج Intel Core™ i7-1260 المتقدم. ويستخدم أحدث جيل من المعالجات بنية هجينة تتعامل بكفاءة مع المهام المعقدة. علاوة على ذلك، يتيح لك الحاسوب المحمول التبديل إلى وضع الأداء بمقدار 30 واط عندما تحتاج إلى تعزيز إضافي بالضغط على مفتاحي Fn + P معًا؛ إذ يتيح لك هذا الوضع تشغيل مهام معقدة متعددة بسلاسة في الوقت نفسه. وتوفر بطاقة الرسومات Intel® Iris® Xe أداءً متميزًا في معالجة الرسومات، مما يجعل معالجة الرسومات المعقدة سهلة وسلسة. بالإضافة إلى ذلك، يأتي الحاسوب المحمول مزودًا بذاكرة وصول عشوائي مزدوجة القناة LPDDR5 بتردد 5200 ميجاهرتز وسعة 16 جيجابايت، ويدعم ما يصل إلى 1 تيرابايت NVMe PCIe SSD (محرك الحالة الصلبة).



ويأتي هذا الحاسوب المحمول أيضًا بتقنية Super Turbo المحسنة التي تعمل على تحسين مستوى النظام بعمق للحصول على استجابة أسرع وأكثر سلاسة، مما يسهم في الحصول على تجربة أفضل خاصة في مؤتمرات الفيديو والسيناريوهات المكتبية الثقيلة.



انتقل إلى مستوىً جديد مع ميزات الجهاز الفائق - Super Device

يرتقي الحاسوب المحمول HUAWEI MateBook X Pro بالتعاون متعدد الأجهزة إلى مستوى جديد تمامًا بفضل ميزات الجهاز الفائق - Super Device التي توفر إنتاجية فائقة وتجربة متماسكة للأجهزة المتعددة، تتيح لك الاتصال بسهولة بأجهزة هواوي الأخرى القريبة والتعاون فيما بينها جميعًا. ما عليك سوى وضع سماعات الأذن مثل HUAWEI FreeBuds Pro 2 والماوس ولوحة المفاتيح ومكبر الصوت والطابعة بالقرب من هذا الحاسوب المحمول، والذي سيقوم بدوره باكتشافها تلقائيًا وعرض إقرانها السريع والسهل.

بالإضافة إلى ذلك، تكون الاستفادة أكبر بكثير مع الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية مثلHUAWEI MatePad Pro الجديد. فبمجرد توصيل هاتفك لاسلكيًا، سترى واجهة المستخدم الخاصة به تظهر على شاشة الحاسوب المحمول، بحيث يمكنك تشغيله كما لو كان هاتفك الذكي والحاسوب المحمول جهازًا واحدًا.

ويمكنك الوصول إلى ملفاتك وتحريرها، واستخدام ما يصل إلى ثلاثة نوافذ لتطبيق الهاتف وإدارتها في وقت واحد، وإجراء مكالمات فيديو أو صوتية من هاتفك من خلال حاسوبHUAWEI MateBook X Pro الخاص بك، وحتى استخدام الماوس ولوحة المفاتيح للتحكم في هاتفك الذكي.



علاوة على ذلك، يمكن تحويل جهازك اللوحي إلى لوحة رسم أو شاشة ثانية للمستندات والصور والمشاركة بسلاسة أكبر بينهما. ويمكن أيضًا توصيل حاسوب HUAWEI MateBook X Pro المحمول بشاشةHUAWEI MateView، حتى تتمكن من رؤية عملك على شاشة أكبر.

لوحة لمس مثالية

مع HUAWEI MateBook X Pro، ضمنت هواوي تجربة متميزة في كل جانب من جوانب الحاسوب المحمول، بما في ذلك لوحة اللمس؛ إذ تستخدم لوحة اللمس الجديدة الحساسة للضغط ثمانية ألواح سيراميك كهرضغطية مستقلة للحصول على استجابة شاملة، وتستخدم مستشعر قوة لاكتشاف الضغط، مما يوفّر لوحة لمس تستجيب لنقرك على الفور. يعمل هذا الحاسوب المحمول أيضًا على توسيع منطقة التحكم في لوحة اللمس متعددة الإيماءات، مما يحسن الدقة، ويُجنّب اللمس العرضي، ويمنحك المزيد من الحرية. وبالتالي، فإنّك لا تحتاج إلى ماوس آخر، ويمكنك إطلاق العنان لإبداعك على الفور!

مكالمات فيديو ذكية مع ميزات الكاميرا المدعومة بالذكاء الاصطناعي

يأتي حاسوب HUAWEI MateBook X Pro المحمول مزودًا بكاميرا عالية الدقة على الحافة العلوية الضيقة، والتي تضم ميزات الكاميرا المدعومة بالذكاء الاصطناعي لدعم تأثيرات الفيديو الخاصة بالجمال - Beauty والخلفية الافتراضية – Virtual Background وكاميرا FollowCam والتواصل البصري - Eye Contact، غير أنّها تدعم كل برامج الفيديو.



تقنية الشحن فائق السرعة - HUAWEI SuperCharge تجعله مصدر قوة

يتميز حاسوب HUAWEI MateBook X Pro المحمول ببطارية كبيرة للغاية تبلغ 60 واط (السعة المقدرة) وشاحن مدمج بقوة 90 واط. ويدعم الحاسوب تقنية الشحن فائق السرعة - HUAWEI SuperCharge. ويضم هذا الحاسوب المحمول الكثير من المنافذ أيضًا؛ إذ يحتوي على مقبس سماعة أذن مقاس 3.5 ملم، ومنفذين Thunderbolt ™ 4 على اليسار، وتم تجهيزه بمنفذي USB-C كامل الوظائف على الجانب الأيمن.



ما تقوله مهم

لالتقاط صوتك بأفضل طريقة ممكنة، يتميز حاسوب HUAWEI MateBook X Pro المحمول بإعداد رباعي الميكروفونات على طول حوافه. ومعًا، يمكن لهذه الميكروفونات التقاط الأصوات من مصادر تبعد حتّى خمسة أمتار من الجهاز. ويحتوي الحاسوب المحمول أيضًا على الخوارزميات التي طورتها هواوي لتوفير تأثيرات رائعة لالتقاط الصوت وتشغيله، مما يوفر تجربة مكالمات فيديو على مستوى احترافي.

جودة صوت لا مثيل لها مع ®HUAWEI SOUND

تم تجهيز حاسوب HUAWEI MateBook X Pro المحمول بست سماعات. تتميز مكبرات الصوت الأربعة بتصميم متتالي لإنشاء صوت جهير مذهل وأوضح بثلاث مرات دون زيادة السماكة. يوفر نظام الصوت، جنبًا إلى جنب مع تقنية Targeted Sound Field من هواوي، صوت ستريو مذهل مع طبقات صوت واضحة وإحساس بالاتجاه.



تقنية تبريد محسنة

يمكن لجهاز HUAWEI MateBook X Pro الجديد إخراج ما يصل إلى 30 واط (طاقة التصميم الحراري TDP) في وضع الأداء، وأن يعمل بثبات لفترة طويلة، وأن يحقق التوازن المثالي بين الوزن الخفيف والجسم النحيف والأداء القوي. ويتحقق هذا كله بفضل نظام التبريد المتطور لمروحة زعنفة القرش - Shark Fin، والذي يحافظ على درجة حرارة سطح الحاسوب المحمول منخفضة بشكل مدهش.



يتوفر HUAWEI MateBook X Pro Core i7 12th Genباللون الأزرق حاليًا في الأردن بسعر 1799 دينارًا مع مجموعة من الهدايا المجانية بقيمة 524 دينارًا تضم HUAWEI Mateview SE، وHUAWEI FreeBuds 4i، وHUAWEI MateDock 2 وHUAWEI WATCH GT2 Pro، وHUAWEI Mouse، وHUAWEI Backpack، وضمان سنة إضافية على الضمان الأساسي، في حين يتوفر HUAWEI MateBook X Pro Core i7 12th Gen باللون الرمادي بسعر 1499 دينارًا، مع مجموعة من الهدايا المجانية بقيمة 435 دينارًا تضم HUAWEI Mateview SE، وHUAWEI FreeBuds 4i، وHUAWEI MateDock 2 وHUAWEI WATCH GT2 Pro، وHUAWEI Mouse، وHUAWEI Backpack. ويمكن اقتناء حاسوبك المحمول المفضل من خلال متجر هواوي Cell Avenue الإلكتروني عبر الرابطيْن التالييْن: t.ly/snqaوt.ly/mjHh، أو زيارة أيّ من المتاجر التي تعرض منتجات هواوي في المملكة.