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الأحد، 26-12-2021 04:08 م

المتوفر قريبًا في الأردن

هل تبحث عن جهاز راوتر لاسلكي لمنزلك؟ إليك الأسباب التي تجعل من HUAWEI 4G Router 3 Pro خيارًا مناسبًا

Huawei - 26-12-2021


الوكيل الاخباري - إذا كنت تبحث عن الطريقة المُثلى للحصول على شبكة إنترنت لاسلكي سريعة وموثوقة، فإنَّه لا يوجد أمامك خيار أفضل من جهاز الراوتر من الجيل الرابع.

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ورغم أنهذه الأجهزة تعمل باستخدام شريحة الخط SIM، لكنها أسرع وأكثر كفاءةً وموثوقية مئة مرة ضعف الاتصال من خلال بيانات الهاتف المحمول.

 

ويُعتبر جهاز HUAWEI4GRouter3Pro الحل المناسب للمستخدمين الذين يبحثون عن جهاز راوتر بشبكة اتصال لاسلكية، بدلًا من راوتر الألياف البصرية (الفايبر).


يمتاز جهاز HUAWEI4GRouter3Pro المدمج القابل للنقل بسهولة بقدرته الفائقة على العمل باستخدام شريحة تدعم خدمتي4G و3G.

 

وبمقارنته مع أجهزة راوتر أخرى من سلسلة الجيل الرابعنفسها، فقد تم تطوير عدة خصائص فيه مثل المجمع متعدد النواقل، وسرعة الانتقال في الاتصال، وتغطية شبكة الواي فاي، واستقرارالاتصال، ومرونة استخدام البرمجية.

 

وتتضمن المزايا الرائعة الجديدة في الجهاز خاصية الاتصال بالشبكة بسرعة فائقة مدعومة من خاصية LTECat7، واتصال واي فاي مدمج النطاق ومنفذ للاتصال بالشبكة بتردد AC1200 جيجابت. ويستطيع أي شخص الحصول على هذا الراوتر المميز إذا توفَّرت لديه شريحة خط من نوع 4G أو 3G.

 

ويأتي الجهاز المميز مع قاعدة بالإمكان إزالتها إذا أردت التمتُّع بخاصية النقل. وما يجعل هذا الجهاز مميزًا أيضًا هو أنه مدمج وبسيط التصميم وخفيف الوزن؛ ممّا يجعله يندمج في أي بيئة تحيط به.


وتُعد السرعة الخارقة الخاصية الأقوى في هذا الراوتر، حيث إنه يدعم سرعة الاتصال الفائقة بخاصية LTECat7 وبسرعات اتصال وتنزيل تصل لغاية 300 ميجابايت في الثانية و100 ميجابايت في الثانية على التوالي.

 

وللحصول على اتصال ومعدل انتقال أسرع، يحتوي الراوتر على معالج ثنائي النواة. وبالإضافة لذلك، يمتاز الراوتر بأنه ثنائي النطاق وبتردد AC1200.

 

وإلى جانب ذلك،فإن مجموع عرض النطاق بترددات 2.4 جيجاهرتز جيجاهرتز هو 1167 ميغابت في الثانية، ممّا يعني أنه سيأخذ دقيقة واحدة فقط لتنزيل ملف بحجم 1 جيجابايت.

 

ويستطيع 64 جهاز الاتصال بالراوتر بالوقت نفسه.

 

ويدعم الراوتر كذلك ميزة الانتقال أوتوماتيكيًا بين السرعات المختلفة، حيثُ ينتقل أوتوماتيكيًا بين سرعات الواي فاي 2.4 جيجاهرتز و5 جيجاهرتز بناءً على الموقع الحالي لجهاز المستخدم لتوفير أفضل تجربة اتصال بالإنترنت.


ويأتي الجهاز بمحوّل جيجابت بأربع منافذ، واحد منها هو المنفذ الذي يتصل لوحده بالشبكة والمعروف باسم GE LAN/WAN، أمَّا البقية فهي منافذ Gigabit Lan.

 

وتساعد هذه الميزات المستخدمين على الاستمتاع بميزات شبكة GigabitLAN لمتابعة الفيديوهات على شاشة التلفاز أو الحاسوب بسلاسة، كما يمنح هذا الجهاز المميز سهولة استخدام الخطوط في الراوتر، حيث باستطاعتك إدارة الأجهزة بشكل أوتوماتيكي، وبيان وضع اتصال الأجهزة بالشبكة، وتحديد وضع الواي فاي، وتحديد مدى الاستخدام لكل جهاز، وفصل الأجهزة عن الاتصال، وتحديد الضيوف على الشبكة، وتحديد وقت خاص للاتصال بالشبكة باستخدام تطبيق HUAWEIAILife، كما يدعم الجهاز التشخيص بواسطة نقرة واحدة.


سيتوفر هذا الجهاز قريبًا في الأردن بسعرٍ مميَّز؛ لتلبية رغبات جميع المستخدمين الباحثين عن جهاز راوتر قوي وسريع يضمن لهم تجربة اتصال مثالية.

 




 

 


 

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