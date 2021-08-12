هل تبحث عن حاسوب محمول جديد؟ فيما يلي 5 أسباب تجعل حاسوب HUAWEI MateBook D15 الاختيار الصحيح لك

الوكيل الاخباري - قد يبدو اختيار حاسوبك المحمول الجديدمهمة شاقة؛ إذ يعتمد على احتياجاتك وعبء العمل.

اضافة اعلان

هل تبحث عن حاسوب محمول بشاشة كبيرة أم تفضل حاسوبًا أصغر حجمًا وخفيف الوزن؟ هل تختار واحدًابميزات عادية؟ أو واحدًا يأتي مليئًا بالكثير من الميزات الذكية المبتكرة؟ قامت هواوي مؤخرًا بتحديث سلسلة HUAWEI MateBook D بإطلاق حاسوب HUAWEIMateBook D15 الذي يأتي بهيكل معدني رفيع وخفيف، وشاشة عرض كاملة من هواوي مريحة للعين، ومعالج Intel® CoreTM i3-10110U من الجيل العاشر، وتجربة الجهاز الفائق -Super Device، وشحن فائق وزر طاقة ببصمة الإصبع.

في هذه المقالة،نعرّفك على خمسة أسباب تجعل حاسوبHUAWEIMateBook D15 الخيار الصحيح لك.



هيكل معدني رفيع وخفيف الوزن وشاشة عرض كاملة -HUAWEI FullView

لغة تصميم هواوي لسلسلة HUAWEI MateBook D راسخة الآن.

مع حاسوبHUAWEIMateBook D15، تحصل على أداة إنتاجية محمولة. يرث هذا الحاسوب المحمول فلسفة التصميم البسيط لـ "الشكل النقي -Pure Shape" من هواوي بهيكل معدني بسيط ولكنه انسيابي، وهو ليس ضخمًا على الإطلاق.

بالإضافة إلى ذلك، يتميز حاسوبHUAWEIMateBook D15 بشاشة مقاس 15 بوصة عالية الدقة ومضادة للتوهج بتقنية IPS تحافظ على تصميم شاشة العرض الكاملة -FullView المميزة للسلسلة، وتوفر نسبة شاشة إلى هيكل تبلغ 87% مع نسبة عرض إلى ارتفاع تبلغ 16: 9 لتجربة سينمائية غامرة.

لقد حصلت الشاشة أيضًا على شهادة TÜV Rheinland Low Blue Light وشهادات Flicker Free لتجربة مشاهدة أكثر راحة. يساعد مستوى الضوء الأزرق المنخفض على تقليل إجهاد العين المرتبط باستخدام الشاشة لفترة طويلة.



أداء قوي



يجب أن يكون الحاسوب المحمول الجديد قادرًا على معالجة جميع مهامك، مهما كانت، بكفاءة.

يعدّ حاسوبHUAWEIMateBook D15 الجديد المدعوم بمعالج IntelIntel® CoreTM i3-10110U من الجيل العاشر، جهازًا أنيقًا مليئًا بالميزات القوية.

تم تجهيز أحدث حاسوب من هواوي أيضًا بذاكرة وصول عشوائي تصل إلى 16 جيجابايت تستخدم تصميمًا ثنائي القناة لمعالجة المهام المتعددة بسلاسة.



تجربة جهاز فائق



يقع حاسوبHUAWEIMateBook D15 ضمن مجموعة منتجات الأجهزة الفائقة التي أطلقتها هواوي مؤخرًا.

يمكن لهذا الحاسوب المحمول الاتصال لاسلكيًا بالأجهزة اللوحية المتوافقة مثل جهاز HUAWEI MatePad Pro الجديد تمامًا، والذي سيتوفر قريبًا في الأردن، ومع شاشةHUAWEI MateView، التي ستتاح في السوق المحلي قريبًا، عبر كابل USB-C مما يوفر لك تعاونًا مستقبليًا متعدد الأجهزة ومشاركة الملفات عبر الأجهزة بسحب وإسقاط بسيط بين هذه الأجهزة.



يستفيد حاسوبHUAWEIMateBook D15 الجديد من القدرات الموزعة للجهاز الفائق لتعزيز إنتاجيتك وإبداعك.

يمكنك توصيل الحاسوب المحمول بشاشةHUAWEI MateView عبر الكابل للحصول على شاشة إضافية توفر لك مساحة مشاهدة غامرة مع عرض شاشة جهازHUAWEI MatePad Pro مقاس 12.6 بوصة لاسلكيًا على حاسوبHUAWEIMateBook D15.

تتمثل القيمة المضافة لوجود هذا الإعداد الثلاثي في سهولة التبديل بين الاتصالات السلكية واللاسلكية التي تتيح لك التبديل بسهولة بين وضع العمل والوضع الشخصي.



من ناحية أخرى، عندما تقوم بعرض شاشة جهازHUAWEI MatePad Proلاسلكيًا على حاسوبHUAWEIMateBook D15 عبر خاصية HUAWEIShare، ستستمتع بالميزات الجديدة لميزة العرض على عدة شاشات –Multi-Screen Collaboration على الجهاز اللوحي والحاسوب المحمول التي تأتي بثلاثة أوضاع؛ المرآة، التمديد ووضع التعاون.

في وضع المرآة، كما يوحي الاسم، يمكنك عكس شاشةالحاسوب على شاشة الجهازاللوحي، مما يتيح لك العمل مباشرةً على الملفات والتعليق على المستندات، أو الرسم على الحاسوب المحمول باستخدام قلم الجهاز اللوحي.

هناك أيضًا وضع التمديد الذي يحوّل جهازك اللوحي إلى شاشة ثانية، مما يوفر مساحة شاشة إضافية لعرض المزيد من المحتوى، وهو رائع للتسوق عبر الإنترنت أو عند تصفح الإنترنت، وهناك الكثير من العناصر لاستكشافها!



بالإضافة إلى ذلك، يتيح وضع التعاون المبتكر إمكانية التفاعل عبر الأنظمة الأساسية، مما يسمح لك بنقل محتوى مثل النصوص والصور والمستندات بين الأجهزة المتصلة بسحب وإفلات بسيط! بتخطي الحدود التي تفصل بين الأجهزة اللوحية وأجهزة الحواسيب المحمولة، تعمل خاصية HUAWEIShare على إثراء ورفع مستوى ما يمكن أن تفعله مع حاسوب HUAWEIMateBook D15 الجديد والأجهزة المتصلة الأخرى، مما يمكّنك بالتأكيد أن تكون أكثر إنتاجية وإبداعًا من ذي قبل.



خاصية الشحن فائق السرعة - SuperCharge



أحد العيوب الشائعة لأجهزة الحاسوبالمحمول هو عمر البطارية وسرعة الشحن، أليس كذلك؟ لحسن الحظ، تتعامل هواوي مع هذه النقطة بمحول تيار متردد بقوة 65 واط مع كابل USB من النوع C قابل للفصل.

توفر عملية شحن لمدة 15 دقيقة شحنًا كافيًا لحاسوبHUAWEIMateBook D15 للعمل لمدة تصل إلى ساعتين.



زر الطاقة ببصمة الإصبع لفتح القفل وتسجيل الدخول بسرعة



إحدى الميزات المتكررة التي ترغب في رؤيتها في حاسوب HUAWEIMateBook D15 هي تضمين ماسح بصمات الأصابع المدمج في زر الطاقة.

إنها لمسة لطيفة وتجعل فتح المقاييس الحيوية أمرًا سهلاً، والأهم من ذلك كله، ليس عليك تسجيل الدخول بكلمات مرور أو مسح بصمة إصبعك بشكل منفصل لتسجيل الدخول.



الخلاصة والرأي



يجب الحصول على حاسوبHUAWEIMateBook D15نظرًا لتصميمه المتقن ووزنه الخفيف والأداء القوي والميزات المبتكرة وتجربة الجهاز الفائق –Super Device الذي يتيح تجربة المكتب الذكي–Smart Office. هذا الحاسوب الرائع متاح للطلب المسبق في الأردن باللون الرمادي الفضائي حتى تاريخ 15 آب 2021، وبسعر يبدأ من 479 دينارًا، مع هدية مجانية عبارة عن ماوس وحقيبة ظهر.

لا تتردد في حجز نسختك من خلال متجر هواوي شروق الأردن الإلكتروني، عبر الرابط التالي: https://huaweieshop.jo/ar/laptops/matebook-d15-i3-10th، أو من خلال متجر هواوي Cell Avenue الإلكتروني عبر هذا الرابط:

https://www.cellavenuestore.com/ar/product/huawei-matebook-d15-i3-10th-ar/، فلا تتردد باقتنائه لعيش تجربة استثنائية.



