هل تحاول معرفة كل شيء عن هاتفك الجديد HUAWEI nova 8؟

الوكيل الاخباري - لقد خرجت أخيرًا وحصلت على هاتف الكاميرا الأكثر جمالاً الجديد؛ HUAWEI nova 8، ولكنك الآن تائِه نوعًا ما بخصوص الميزات التي يمتلكها وكيف يمكنك استخدامها بالضبط؟ حسنًا، إليك الإجابة عن جميع أسئلتك.



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HUAWEI nova 8 بلون Blush Gold





ما الذي يجعل تصميم هاتف HUAWEI nova 8 رائعاً؟



مستوحى من أسلوب المستهلكين الشباب أثناء التنقل، سوف يلفت HUAWEI nova 8 نظرك أولًا بمظهره الرائع! يتوفر الهاتف بلون Blush Gold المذهل، ويوفر قبضة فائقة تتناسب تمامًا مع راحة يدك.

في كل من الأمام والخلف، يستخدم الهاتف تصميمًا زجاجيًا منحنيًا، مع الحفاظ على الأزرار المادية على الجانب للحصول على ميزات الوظائف والجماليات.



كيف هي كاميرا هاتف HUAWEI nova 8؟



تم تجهيز هاتف HUAWEI nova 8 بكاميرا رباعية مدعمة بالذكاء الاصطناعي تتكون من كاميرا رئيسية بدقة 64 ميجابكسل عالية الدقة، وكاميرا بزاوية عريضة بدقة 8 ميجابكسل، وكاميرا ماكرو بدقة 2 ميجابكسل، وكاميرا بوكيه بدقة 2 ميجابكسل، تتيح لك جميعها التقاط صور ومقاطع فيديو عالية الوضوح.

وباستخدام تقنية دمج الضوء 4 في 1 المذهلة، فهي قادرة على التقاط المزيد من التفاصيل بجودة عالية جدًا خلال النهار أو الليل.

ويمكنك أيضًا الحصول على بعض الميزات الرائعة لتعزيز الفيديوهات الخاصة؛ حيث تعمل الكاميرا الرئيسية والكاميرا ذات الزاوية العريضة جدًا في الجزء الخلفي من HUAWEI nova 8 معًا لتمكين وضع الفيديو ذي العرض المزدوج - Dual-View، أحدهما يعرض لقطة عن قرب تم التقاطها بواسطة الكاميرا ذات العدسة العريضة جدًا، بينما يعرض الآخر الصورة الكاملة التي التقطتها الكاميرا الرئيسية، لتنتج لك مقاطع فيديو رائعة.



عندما يتعلق الأمر بالتقاط لحظاتك الشخصية، فإن صور السيلفي مع أصدقائك لا بد أن تلعب دورًا في ذلك. يضم هاتف HUAWEI nova 8 كاميرا أمامية عالية الوضوح بدقة 32 ميجابكسل تجعلك أنت وأصدقاءك تبدون رائعين في صور السيلفي. ويدعم الهاتف كذلك وضع Super Night Selfie الذي يعزز تلقائيًا ظروف الوجه ويحسن تفاصيل الخلفية، بالإضافة إلى خوارزمية الذكاء الاصطناعي القوية المدمجة التي تعمل على إزالة التوهجات المنعكسة من النظارات للحصول على صور سيلفي رائعة حتى في الليل.



ما مدى سرعة شحن بطارية HUAWEI nova 8؟



لا أحد يحب شحن الهواتف بين الحين والآخر ونفاد البطارية في منتصف اليوم! عملت هواوي على ذلك، وحرصت على تزويد هاتف HUAWEI nova 8 بشحن فائق السرعة HUAWEI SuperCharge بقوة 66 واط، حيث يمكن شحنه إلى 60% في 15 دقيقة فقط و100% في 35 دقيقة.



شاشة عرض HUAWEI nova 8 مذهلة، هل هذا صحيح؟



نعم، هو كذلك! يتميز HUAWEI nova 8 أيضًا بشاشة OLED منحنية رائعة بمعدل تحديث 90 هرتز، مع حواف رقيقة وجودة صورة ممتازة. تدعم شاشة OLED المنحنية معدل تحديث 90 هرتز المطورة مقاس 6.57 بوصة 1.07، ويمكن للشاشة عرض ما يصل إلى 1.07 مليار لون، مما يوفر تجربة مشاهدة أكثر ثراء وغامرة من أي وقت مضى.



ما هي الميزات الرائعة التي يمكن العثور عليها في HUAWEI nova 8?



ضمن ميزة العرض على عدة شاشات – Multi-Screen Collaboration، يمكن توصيل هاتف HUAWEI nova 8 بجهاز حاسوب لتكوين جهاز فائق قوي. بمجرد الاتصال، يمكن للحاسوب الوصول إلى ملفات الهاتف المحمول، بينما يمكن للهاتف الذكي أن يعمل كجهاز طرفي للحاسوب، مما يجعل إدارة الملفات عبر الأجهزة أسهل من أي وقت مضى.



ومع ميزة MeeTime في هاتف HUAWEI nova 8، يمكن للمستخدمين إجراء مكالمات فيديو عالية الجودة مع مستخدمي أجهزة هواوي، أثناء مشاركة الشاشة في الوقت الفعلي وإضافة علامات عليها.



يعمل هاتف HUAWEI nova 8 على واجهة المستخدم EMUI 12، ويوفر تجربة ذكية وسلسة للمستخدمين. يتوفر متجر AppGallery الموثوق به والمبتكر والآمن على هذا الهاتف الرائع، حيث يمكن للمستخدمين تنزيل مجموعة واسعة من التطبيقات عالية الجودة.



مع أحدث هاتف بكاميرا مذهلة ضمن هواتف الفئة المتوسطة من هواوي، فإن التقاط صور عالية الجودة مع هاتف HUAWEI nova 8 مجرد مسألة بسيطة! عليك بالإشارة والنقر، وإعداد الكاميرا سيعتنى بالباقي. لا داعي للقلق بشأن عمر البطارية، حيث إن سرعات الشحن المذهلة كفيلة بتغطيتك، بالإضافة إلى الشاشة الاستثنائية والميزات الرائعة والمستقبلية التي تجعل هذا الهاتف من الفئة المتوسطة منتجًا مميزًا.



لا تتردد باقتناء هاتف HUAWEI nova 8 المتوفر حاليًا في الأردن بسعر 359 دينارًا، من خلال متجر هواوي شروق الأردن الإلكتروني عبر الرابط التالي: https://store.reach-tele.com/ar/phones/huawei-nova-8، أو متجر هواوي Cell Avenue الإلكتروني عبر هذا الرابط: https://www.cellavenuestore.com/ar/product/huawei-nova-8-ar/، أو زيارة أيّ من المتاجر التي تعرض منتجات هواوي في المملكة.



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