هل نتحمل المخاطرة أم نتجنبها؟ كيفية قراءة معنويات السوق العالمية قبل التداول

الوكيل الإخباري- لا تتأثر الأسواق المالية بالمؤشرات الاقتصادية وأداء الشركات فحسب، بل تتأثر أيضاً بمشاعر المستثمرين. في أسواق التداول، يقرر الناس كل يوم ما إذا كانوا يريدون خوض المخاطرة أم تجنبها. يُطلق عليه اسم معنويات الإقبال على المخاطرة والنفور منها.

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من المفيد جداً للمتداولين فهم أي من هذه العوامل هو السائد في وقت معين لأنه يساعد في تحليل إشارات التداول واكتساب نظرة ثاقبة حول سبب تحرك فئات الأصول المختلفة بالطريقة التي تتحرك بها.



ما المقصود بـتحمل المخاطرة و تجنب المخاطرة؟



إن استراتيجية المخاطرة هي استراتيجية تتطور في فترة يكون فيها لدى المستثمرين توقعات إيجابية بشأن الاقتصاد والأسواق. في مثل هذه الأوقات، يكون المتداول على استعداد لتحمل المزيد من المخاطر لتحقيق المزيد من الأرباح.



ينشأ سلوك تجنب المخاطرة نتيجة لتزايد حالة عدم اليقين. عادةً ما تدفع قضايا مثل الصراع الجيوسياسي، وتباطؤ الاقتصادات، ومخاوف التضخم، أو أي شيء غير متوقع في الأسواق، المستثمرين إلى التوجه نحو الاستثمارات الأكثر أماناً.



إن فهم الاختلافات بين هذين النهجين يمكن أن يكون ميزة قبل الإقدام على أي استثمار.



الأصول التي غالباً ما تعكس توجهات السوق



ومع ذلك، عندما يتحول توجه السوق نحو المخاطرة، يكون هناك نوع مختلف من الاستجابة من الأدوات المالية مقارنة بما يحدث عندما يتسم توجه السوق بتجنب المخاطرة.



الأصول عالية المخاطر



عندما يصبح المتداولون متفائلين بشأن التوقعات المستقبلية، فمن المرجح أن يستثمروا في:



مؤشرات مثل US500 وUS100 وUS30

أسهم التكنولوجيا وأسهم النمو

عملات السلع (AUD، NZD)

سلعة صناعية اقتصادية

الأصول الآمنة



مع ازدياد حالة عدم اليقين، يسعى المستثمرون عموماً إلى الاستثمار في:



الذهب (XAU/USD)

الين الياباني (JPY)

الدولار الأمريكي (USD)

أدوات دفاعية



الارتباطات الرئيسية التي قد يراقبها المتداولون



الأسهم والذهب



تُعد العلاقات بين أسواق الأسهم والذهب واحدة من أكثر العلاقات التي تحظى بمتابعة واسعة في عالم التداول. عندما يكون توجه السوق إيجابياً، فمن المرجح أن تجذب مؤشرات الأسهم الأموال، بينما قد يصبح الذهب أقل شعبية. وإلا، فقد يصبح الذهب أكثر جاذبية للتداولات كوسيلة للحماية.



الدولار الأمريكي وتجنب المخاطر



غالباً ما يرتفع سعر الدولار الأمريكي خلال فترات اضطراب السوق، ويرجع ذلك أساساً إلى موقعه الحاسم في النظام المالي الدولي. مع انخفاض الرغبة في المخاطرة، يميل المتداولون إلى تخصيص الأموال في الأصول المقومة بالدولار الأمريكي. وفقًا للنهج المعتاد، فإن ارتفاع قيمة الدولار يعني ضعف مؤشرات الأسهم وزيادة الاهتمام بالملاذ الآمن.



الين الياباني كعملة للتداول



لطالما اعتُبر الين الياباني عملة كلاسيكية. في ظل ظروف السوق غير المواتية، يفضل بعض الناس تقليل المخاطر عن طريق تخصيص الأموال للين الياباني. وغالباً ما يؤدي ذلك إلى انخفاض قيمة أزواج العملات مثل USD/JPY.



بناء صورة سوقية أكبر



يركز معظم المتداولين على رسم بياني واحد فقط. لكن الأسواق كلها مترابطة مع بعضها البعض، ودائماً ما ينتشر توجه السوق عبر فئات الأصول في نفس الوقت. قد يساعدك مراقبة أسواق الأسهم والعملات الأجنبية والسلع والمعادن الثمينة معًا على الحصول على فكرة أفضل عن أجواء السوق بشكل عام قبل اتخاذ أي قرارات تداول.



بفضل تداول العقود مقابل الفروقات متعددة الأصول، وتحليل السوق المباشر، وقدرات التداول المتقدمة التي تقدمها JustMarkets، سيتمكن المتداولون من تحليل معنويات السوق في جميع أنحاء العالم من مكان واحد. إن معرفة نوع الأسواق التي تتعامل معها لن تجعل تداولك ناجحاً؛ لكنها ستساعدك على التداول مع السوق.