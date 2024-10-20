هواتف ذكية نحيفة ومتينة مع بنية TitanWing لأنماط الحياة الحديثة والعصرية

الوكيل الإخباري- أطلقت إنفينكس، العلامة التجارية العصرية للتكنولوجيا المصممة للشباب، رسميًا هاتف HOT 50 Pro+، المصمم لجيل يزدهر باكتشاف التقنيات والتجارب الجديدة. صُمم هاتف HOT 50 Pro+ الجديد لتلبية اهتمامات الشباب اليوم، ويمكّن المستخدمين عبر أنماط الحياة المختلفة من اللعب إلى إنشاء محتوى. من خلال الجمع بين التصميم الأنيق والقوة ، تقدم هذه السلسلة تجربة للمستخدم سلسة تتجاوز الحدود مع الحفاظ على حافة أنيقة و رفيعة.

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تتضمن سلسلة HOT 50 هواتف HOT 50 Pro+ وHOT 50 Pro وHOT 50 وHOT 50 5G وHOT 50i كل نوع يقدم مزيجًا من الجماليات والقوة بالوظائف المختلفة. تحت عنوان "WOOOW NEW HOT" ومستوحى من تصميم الكاميرا الخلفية البيضاوي المذهل، تأسرك السلسلة بجمالياتها الجريئة مع تقديم وظائف عالية الأداء. سواء كان ذلك لأداء مهام متعددة أو ممارسة الألعاب أو التقاط لحظات الحياة، فإن هذه الأجهزة تعد تجربة فعالة وسلسة، مصممة خصيصًا لمستخدمي الهاتف بشكل يومي وسريع والمتمرسين في مجال التكنولوجيا.



هيكل Titan Wing: يعتبر أنحف تصميم في العالم وابتكار فائق المتانة للهواتف الذكية

تقدم Infinix هيكل Titan Wing المبتكر مع HOT 50 Pro+، والذي يمزج بسلاسة بين الجماليات الأنيقة والمتانة الاستثنائية. تتميز هذه التقنية المتطورة بهيكل Slim Edge يشبه جناح خفيف الوزن، مما يوفر أنحف شاشة منحنية ثلاثية الأبعاد بسمك 6.8 مم في العالم.



يعكس تصميم الكاميرا الخلفية البيضاوي ، المعزز بـ LMC (حرفية فاخرة) وذلك للاهتمام بالتفاصيل الفخمة المستوحاة من تصاميم الساعات الفاخرة، تضمن LMC جماليات متميزة وملمسًا وتصميمًا راقيًا بشكل عام. من خلال استخدام مادة البولي إيثيلين إيمين (PEI) وتقنية الترسيب البخاري الفيزيائي (PVD)، يتم تطبيق طبقة معدنية كثيفة على السطح، مما يضمن مظهرًا أنيقًا مع الحفاظ على المتانة خفيفة الوزن.



تدمج بنية Titan Wing لوحة أم مُحسَّنة، مما يقلل من حجم المكونات الداخلية بنسبة 24%، مما يزيد من مساحة العناصر المهمة مثل البطارية عالية الكثافة، والتي توفر طاقة هائلة في شكل أنحف. بالإضافة إلى ذلك، تم تجهيز الجهاز بمكبرات صوت فائقة النحافة من الدرجة الأولى تعمل على تحسين جودة الصوت مع الحفاظ على شكله النحيف.



تعيد تقنية Titan Armor Protection، داخل بنية الجهاز تعريف المتانة. بفضل مجموعة شرائح Helio G100 ، يوفر HOT 50 Pro+ أداءً من الدرجة الأولى. معتمد من TÜV SÜD للانسيابية لمدة 60 شهرًا، فهو يضمن أداءً خاليًا من التأخير لمدة تصل إلى خمس سنوات. تحمي شهادة IP54 الجهاز من الغبار والرذاذ، بينما توفر تقنية Wet & Greasy Touch Precision تحكمًا سهلاً حتى في الظروف الصعبة. توفر شاشة AMOLED مقاس 6.78 بوصة بمعدل تحديث 120 هرتز، المحمية بزجاج Corning® Gorilla®، صورًا نابضة بالحياة مع مقاومة للخدش والصدمات للشاشة.



يتميز HOT 50 Pro+ أيضًا ببطارية قوية بسعة 5000 مللي أمبير في الساعة، مصممة للاستخدام الموثوق لمدة تصل إلى أربع سنوات، مقترنة بشحن سريع متقدم بقوة 33 واط وثلاثة أوضاع شحن متعددة السرعات: هايبر، وذكي، ومنخفض الحرارة. تحافظ الميزات المتقدمة مثل الشحن العكسي وحماية الشحن الليلي على صحة البطارية، مما يضمن تلبية الجهاز لأي متطلبات في اختلافات انماط الحياة.



التطور التالي في تكنولوجيا الهاتفHOT50 Pro+: تحسين الألعاب والتصوير الفوتوغرافي وتعدد المهام بالابتكار الذكي



بالنسبة لعشاق الألعاب، يوفر HOT 50 Pro+ ميزة تنافسية بدقة لمس فائقة 16X وفتح 90 فريم في الثانية لـ Free Fire وMLBB، مما يضمن لعبًا سلسًا وعالي الأداء. مع معدل أخذ عينات لمس فوري 2160 هرتز، يمكّن اللاعبين من استجابة فائقة السرعة والدقة. تقدم ميزة Game Anti-Mistouch منطقة لعب خاصة، مما يوفر تحكمًا مستمرًا على الشاشة المنحنية. بالإضافة إلى ذلك، تعمل ميزة Pinpoint Sound Precision على تعزيز التجربة الغامرة، مما يسمح للاعبين بالتفاعل الكامل مع كل تفاصيل اللعبة. تضمن ميزات الهاتف مثل نوافذ التطبيقات وتنظيف الذاكرة ورفض المكالمات و تعدد المهام عملها بسلاسة دون مقاطعة اللعب.



يوفر HOT 50 Pro+ إعداد كاميرا متعدد الاستخدامات، مصمم لالتقاط صور مذهلة في كل موقف. مزود بكاميرا خلفية بدقة 50 ميجابكسل وعدسة ماكرو بدقة 2 ميجابكسل وكاميرا أمامية بدقة 13 ميجابكسل، مما يضمن وضوحًا وتفاصيل استثنائية. تعمل ميزات الذكاء الاصطناعي المتقدمة مثل وضع AI Night Mode وAI Face Detection وAI Voice Capture وRAW HDR AI Backlight على تحسين التصوير الفوتوغرافي، مما يضمن صورًا نابضة بالحياة ومفصلة حتى في ظروف الإضاءة الصعبة. يتيح AI Voice Capture للمستخدمين التقاط اللحظات بدون استخدام اليدين ببساطة عن طريق إعطاء أوامر صوتية، مما يسهل التقاط الصور أثناء التنقل. يعمل وضع Portrait Master المميز على تحسين ملامح الوجه بذكاء للحصول على صور خالية من العيوب وذات جودة احترافية، وتحويل كل لقطة إلى تحفة فنية.

تم تصميم HOT 50 Pro+ مع اختلاف أنماط الحياة المزدحمة ، حيث يشمل تقنية مبتكرة لتحسين التجارب اليومية. تعمل بنيته المكونة من ست طبقات من الجرافيت المركب على تحسين القدرة الحرارية بنسبة 20%، مما يقلل بكفاءة من درجة حرارة الجهاز بما يصل إلى 2.7 درجة مئوية أثناء الاستخدام.



الاستخدام المكثف. وهذا يضمن أداءً سلسًا حتى أثناء جلسات الألعاب الطويلة.

يتميز الجهاز أيضًا بتقنية NFC 720° SphereTech الرائدة في الصناعة من Infinix، والتي توفر راحة لا مثيل لها للدفع باللمس. يمكن للمستخدمين إجراء معاملات بدون تلامس من أي زاوية، وذلك بفضل دعم قراءة البطاقة من الأمام والأعلى والخلف للجهاز، مما يوفر مرونة وكفاءة لا مثيل لها للروتين اليومي. يوفر الشريط الديناميكي في الجزء العلوي من الشاشة وصولاً سريعًا إلى الإشعارات وإجراءات التطبيق والمعلومات المهمة. مقترنًا بشاشة Always-On (AOD)، فإنه يوفر وصولاً فوريًا إلى المعلومات الأساسية مثل الوقت والإشعارات والطقس، كل ذلك مع الحفاظ على عمر البطارية.



Infinix AI∞ : الأول من نوعه، رفيقك الإبداعي الذكي للإبداع والتطور

يدمج HOT 50 Pro+ مجموعة شاملة من الميزات المتقدمة التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي، والمصممة لجعل المهام اليومية أكثر سهولة وكفاءة. تتميز ASK AI بقدرتها على تلخيص المحتوى المعقد واستخراج المعلومات الرئيسية بسرعة وتوفير ملحقات الكتابة الإبداعية لإلهام أفكار جديدة. وهذا يبسط إنشاء المحتوى ويوفر الوقت، مما يجعل كل من عمليات القراءة والكتابة أكثر كفاءة.

من أهم ما يميز تجربة Infinix AI∞ هو Folax، المساعد الإبداعي للذكاء الاصطناعي، والذي يوفر التحكم الصوتي بدون استخدام اليدين لمهام مثل تشغيل الموسيقى والمكالمات وتحديثات السفر، مما يعزز الإنتاجية والإبداع. كما يتميز ب Live Texts∞ لاستخراج المعلومات الرئيسية من الصور والمستندات، و Magic Create∞ لتوجيه المستخدمين خلال العملية الإبداعية. يمكن للمسافرين أيضًا استخدام Visual Look Up∞ للحصول على مواقع حول المعالم و مواقع ثقافية بطريقة اكثر سهولة، مما يجعل الرحلات أكثر متعة .



توفر الأدوات الإبداعية مثل AI Eraser وAI CutOut إمكانيات قوية لتعديل الصور، مما يتيح للمستخدمين إزالة أي شيء غير مرغوب فيه بسهولة أو إنشاء ستيكرات دقيقة. توفر ميزة AI Wallpaper أيضًا خلفيات متحركة ومتغيرة باستمرار، مما يضيف لمسة فريدة ومخصصة لكل جهاز.





