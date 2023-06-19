الإثنين 19-06-2023
الوكيل الاخباري

الملك يلتقي رئيس الوزراء الإسباني في مدريد

المياه: ضبط 100 منزل في الرصيفة تتزود بطريقة مخالفة

تعرّض طفلة 3 سنوات للدغة من افعى فلسطين في عجلون - صورة

ارتفاع شهداء جنين إلى 4 بينهم طفل و45 مصابا

الأمن يفتح باب التجنيد على موقعه الإلكتروني اعتباراً من يوم غد الثلاثاء - رابط التقديم

طفل يتعرض "للعض" من حصان في إربد ووالده يناشد - صور

الأردن: استمرار العنف بالأراضي الفلسطينية سيدفع ثمنه الجميع

هل يلبي السيسي دعوة أردوغان؟

الضمان يوضح آخر تطورات ملف التأمين الصحي

وزارة العمل: قرار استلام تصاريح العمل يشمل عاملات المنازل

الإثنين، 19-06-2023 12:42 م

هوازن تعيد التوازن في عالم السياحة

3


الوكيل الإخباري - في عالم السياحة وتقديم الخدمات المميزة سطع نجم شركة هوازن للسياحة وتألقت وحصدت إعجاب من سافروا من خلالها واستمتعوا بالمنظومة المتكاملة التي وفرتها الشركة عبر سنوات تواجدها في عالم السياحة من كوادر معززة بالخبرة والموهبة في تقديم أفضل ما لديها من أجل هدف سامٍ لا يعلوه هدف آخر وهو حفر تجربة سياحية جميلة في ذاكرة زبائنها وروادها.اضافة اعلان


ومن أجل هذا الهدف النبيل، قامت شركة هوازن ممثلة بالمدير العام السيد منذر كمال بالتعاقد مع الشركة الأردنية للطيران ممثلة بوكيلها المعتمد شركة الرؤيا والسيد حمزة الخشمان وذلك بهدف توسيع شريحة الأماكن السياحية والدول التي سيتمكن عملائها من زيارتها ضمن برامج تحمل في طياتها الكثير من المتعة السياحية في هذه الدول، حيث توفر الشركة الأردنية للطيران وتسخر طياراتها للذهاب لأغلب أو كل الوجهات السياحية التي يرغب بها ضمن البرامج التي أقرتها شركة هوازن بمناسبة توقيع الاتفاقية كما أن هذه البرامج ستوفر الكثير من المال على العملاء من خلال تقديم أسعار منافسة وخدمة مميزة على أرقى المستويات.

وستبقى هوازن كما عهدها الناس سباقة في إسعاد روادها وعملائها ومتميزة في تطوير وتحديث سبل وطرق خدمة العملاء بشتى الإمكانيات والأبجديات والرؤية التي وضعتها الشركة منذ تأسيسها وإشعال شمعتها.

لتعود هوازن وتعيد التوازن في عالم السياحة لخدمة أفضل وتجربة لا يمكن نسيانها.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
WhatsApp Image 2023-06-19 at 3.04.14 PM

Sundays للسياحة والسفر تعلن عروض رحلات عيد الأضحى

WhatsApp Image 2023-06-19 at 1.05.51 PM

افتتاح محطة وقود جديدة تابعة لشركة المناصير للزيوت والمحروقات باسم محطة المناصير شارع (100)

افتتاح مركز اتصال مادبا - 2

يوفر 13 فرصة عمل مستدامة لشباب وشابات المحافظة افتتاح مركز اتصال زين لخدمات الزبائن في مأدبا

ara

البنك العربي يصدر تقريره السنوي للاستدامة البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG)

Bespoke Life 2023 Samsung CEO

Bespoke Life 2023: رؤية سامسونج الخاصة لحياة تعتمد على الاستدامة والاتصال والتصميم

WhatsApp Image 2023-06-17 at 1.48.33 PM

زين شريك الاتصالات الحصري لبطولة الأردن لسباقات السرعة

أخبار متعلقة
WhatsApp Image 2023-06-07 at 4.40.14 PM

الأردنية للطيران تتميز بأسعار تذاكرها الى الشارقة

WhatsApp Image 2023-06-05 at 9.26.32 PM

نهنىء صاحبي الجلالة الملك عبدالله الثاني والملكة رانيا العبدالله وصاحبي السمو الملكي الأمير الحسين ولي العهد والاميرة رجوة الحسين بمناسبة زفاف سموهما

DSC_2708

الاردنية للطيران تزين مبانيها بمناسبة زفاف ولي العهد

4

شخصيات سياسية واعلامية تبدى اعجابها بحرفية الشركة المهنية لصيانة الطائرات