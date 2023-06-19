هوازن تعيد التوازن في عالم السياحة

الوكيل الإخباري -

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في عالم السياحة وتقديم الخدمات المميزة سطع نجم شركة هوازن للسياحة وتألقت وحصدت إعجاب من سافروا من خلالها واستمتعوا بالمنظومة المتكاملة التي وفرتها الشركة عبر سنوات تواجدها في عالم السياحة من كوادر معززة بالخبرة والموهبة في تقديم أفضل ما لديها من أجل هدف سامٍ لا يعلوه هدف آخر وهو حفر تجربة سياحية جميلة في ذاكرة زبائنها وروادها.ومن أجل هذا الهدف النبيل، قامت شركة هوازن ممثلة بالمدير العام السيد منذر كمال بالتعاقد مع الشركة الأردنية للطيران ممثلة بوكيلها المعتمد شركة الرؤيا والسيد حمزة الخشمان وذلك بهدف توسيع شريحة الأماكن السياحية والدول التي سيتمكن عملائها من زيارتها ضمن برامج تحمل في طياتها الكثير من المتعة السياحية في هذه الدول، حيث توفر الشركة الأردنية للطيران وتسخر طياراتها للذهاب لأغلب أو كل الوجهات السياحية التي يرغب بها ضمن البرامج التي أقرتها شركة هوازن بمناسبة توقيع الاتفاقية كما أن هذه البرامج ستوفر الكثير من المال على العملاء من خلال تقديم أسعار منافسة وخدمة مميزة على أرقى المستويات.وستبقى هوازن كما عهدها الناس سباقة في إسعاد روادها وعملائها ومتميزة في تطوير وتحديث سبل وطرق خدمة العملاء بشتى الإمكانيات والأبجديات والرؤية التي وضعتها الشركة منذ تأسيسها وإشعال شمعتها.لتعود هوازن وتعيد التوازن في عالم السياحة لخدمة أفضل وتجربة لا يمكن نسيانها.