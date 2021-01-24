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الأحد، 24-01-2021 01:01 م

لتجربة أكثر فاعلية

هواوي تتميز بالدمج بين أجهزة الحواسيب المحمولة والأجهزة اللوحية والهواتف الذكية

Laptops and tablets have seen an increase in demand, requiring smartphones to perfectly integrate in between


الوكيل الاخباري - مع تطبيق نظام العمل من المنزل وانتشار سيناريوهات التعلم الإلكتروني خلال العام الماضي، شهد الطلب على أجهزة الحواسيب المحمولة طفرة هائلة.

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تحتاج كل أسرة الآن إلى جهاز حاسوب محمول واحد على الأقل لكل شخص، سواء أكان للعمل أو للدراسة، والذي يمكن استكماله بجهاز لوحي وهاتف ذكي لدمجهما معًا.


وإلى جانب زيادة الطلب على أجهزة الحواسيب المحمولة، كانت هناك أيضًا زيادة على الأجهزة اللوحية. ومع كلا الجهازين، يتم تحسين تجربة المستخدم بشكل أكبر من خلال ربطهما في منظومة واحدة (Ecosystem).

 

هذا هو المكان الذي يأتي فيه الهاتف الذكي كجهاز مركزي للتحكم في كليهما والعمل كمصدر للتكامل السلس.

 

حدث هذا التغيير الصناعي بقوة مع هواوي، التي تدمج منتجاتها الذكية وخدماتها السحابية جميعها في إطار استراتيجية حياة سلسة مدعمة بالذكاء الاصطناعي - Huawei AI Seamless Lifeكجزء من مفهومها الشامل1+8+n لتزويد المستخدمين بتجربة غامرة ومتصلة.

 

 

تحافظ هذه الاستراتيجية بشكل أساسي على الهاتف الذكي (1) في مركز كل شيء، مثل هاتف HuaweiP40 Pro، للاتصال بـ 8 فئات مختلفة من منتجات Huawei (8) ومجموعة واسعة من أجهزة إنترنت الأشياء (n) من خلال تطبيقاتمثل Huawei Share وHiLinkHuawei(+).

وبالعودة إلى أجهزة الحواسيب المحمولة والأجهزة اللوحية، تعمل هواوي على تحسين تجربة المستخدم من خلال دمجها مع الهاتف الذكي لتوفير تفاعلات سلسة وحلول ذكية.

 

على سبيل المثال، فإن العمل والرد على الدردشات وحتى الرد على رسائل البريد الإلكتروني يتم بسهولة أكبر على الهاتف الذكي، ولكن التقاط الهاتف الذكي باستمرار أثناء العمل يمكن أن يكون مزعجًا للغاية ومؤثرًا في الإنتاجية.

 

حل هذا الأمر بسيط مع ميزة التعاونمتعددالشاشات–Multi-Screen Collaboration من هواوي. 

 

يمكن للمستخدمين ببساطة أخذ هاتف هواوي الذكي والنقر عليه على حاسوب محمول متوافق مثل أحدث حاسوب شخصي من هواوي "هواوي ميت بوك X -MateBookXHuawei"، لإظهارشاشة الهاتف الذكي فورًا على الحاسوب المحمول.

 

بهذه الطريقة، يمكن للمستخدمين التحكم في كلا الجهازين في وقت واحد، وفتح نوافذ متعددة لتشغيل المزيد من التطبيقات من الهاتف الذكي في آنٍ واحد، بالإضافة إلى سحب الملفات وإفلاتها لتسهيل نقل الملفات.

 

يمكن للمستخدمين أيضًا الرد على المكالمات الواردة على الهاتف الذكي مباشرة عبرالحاسوب المحمول، حتى باستخدام الأجهزة الطرفية المتصلة ذاتها.

 

وإلى جانب ذلك، يمكنك الاستمتاع بمشاهدة محتوى الهاتف الذكي على شاشة الحاسوب المحمول الأكبر حجمًا لتعيش تجربة تنبض بالتفاصيل.


وعلاوة على ما سبق،تم بناء علاقة مماثلة بين الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية من هواوي مثل الجهاز اللوحي Huawei MatePad Pro، مع ميزة التعاون متعدد الشاشات Multi-Screen Collaboration ووضعها تحت تصرف المستخدم.

 

ويمكن الاستفادة من هذه العلاقة خلال تجربة التعلم عن بُعد، حيث يكون من الأسهل فتح العديد من التطبيقات جنبًا إلى جنب عند حضور الفصول الدراسيةوالمراجع، للحصول على تجربة دراسية غامرة.

 

وبالإضافة إلى ذلك، ترتبط أجهزة هواوي وخدماتها بحساب هواوي مُوّحد، كما يمكن للمستخدمين الاستمتاع بالموسيقى عبر خدمةHuawei Music، أو بمقاطع الفيديو عبر خدمة Huawei Video التي ستتوفر قريبًا في الأردن، ويمكنهم التحويل بسهولة بين الهاتف الذكي والجهاز اللوحي دون أي نوع من الانقطاع.


لا يؤدي امتلاك مجموعة من الأجهزة الذكية من هواوي إلى إنشاء مساحة ذكية وتكنولوجية في المنزل أو المكتب بشكل أكبر فحسب، بل يضمن أيضًا تحسين الإنتاجية وتوفير تجربة غامرة، سواء أكان ذلك للعمل أو الدراسة، مما يؤدي إلى إحداث تغيير في القطاعنحو مستقبل رقمي أكثر تقدمًا وتواصلًا.

 

لا تتردد بشراء أجهزة هواوي الرائعة في الأردن عبر متجر هواوي الإلكتروني من خلال الرابط التالي: https://huaweieshop.jo/ar، لتستمتع بحياة عصرية، سلسة، وأكثر متعة.


 




 

 


 

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