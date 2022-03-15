هواوي تحتفل بعيد الأم بخصومات وهدايا رائعة مع منتجاتها الجديدة

الوكيل الاخباري - لطالما احتفلت هواوي مع عملائها بمختلف المناسبات من خلال طرح عروض رائعة تلبي مختلف الأذواق والمتطلبات.

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ومع اقتراب عيد الأم – المناسبة الأقرب إلى قلوبنا جميعًا – تقدّم هواوي عروضًا مميزة على نخبة من منتجاتها الذكية والمتنوعة، ومن أبرزها هاتف HUAWEI P50 Pro، وجهاز HUAWEI MatePad اللوحي الإصدار الجديد لعام 2022، ومكبر الصوت المحمول HUAWEI Sound Joy– المتوفرة أخيرًا في السوق الأردني - لتختار من بينها الهدية الأمثل في هذه المناسبة.



هاتف HUAWEI P50 Pro

في مقدمة عروض هواوي لعيد الأم يتألق هاتف HUAWEI P50 Pro - أفضل هاتف ذكي مزود بكاميرا بتصميم جمالي– والذي يعود إلى الفلسفات التي تكمن في قلب الهواتف الرائدة مع كاميرا True-Form Dual-Matrix وتصميم رائع ومميز، مع شاشة وبطارية أكبر، بينما يظل وزنه خفيفًا وحجمه أصغر.يوفر نظام الكاميرا مزدوجة المصفوفة في الهاتف صورًا واقعية فائقة الوضوح. وتسمح ميزة HUAWEI XD Optics للمستخدمين بالتقاط صور مذهلة وإعادة إنتاج التفاصيل الدقيقة. تم تزويد الهاتف أيضًا بميزة XD Fusion Pro، وهو حل محسّن يشتمل على نظام Super Color Filter الجديد ومحرك True-Chroma Image وتقنية Super HDR لتحسين التفاصيل واللون والنطاق الديناميكي بشكل كبير، كما يدعم نطاق تكبير غير مسبوق يبلغ 200 مرة، مما يساعد المستخدمين في التقاط الصورلأي شيء بغض النظر عن بعده.



يحقق هاتف HUAWEI P50 Pro توازنًا مثاليًا بين عمر البطارية وسرعة الشحن؛ إذ يشتمل على بطارية تبلغ 4360 ميللي أمبير في هيكله النحيف الذي يبلغ سمكه 8.5 ملم فقط، بينما يدعم أيضًا شحن هواوي فائق السرعة HUAWEI SuperCharge بقدرة 66 واط والشحن اللاسلكي بقدرة 50 واط.يتم تشغيل الهاتف بواسطة واجهة المستخدم EMUI 12 المبتكرة والمزودة بمظهر نقي وأنيق.

ويعدّ التحكم في أجهزة متعددة في وقت واحد أمرًا سهلاً مثل التحكم في جهاز واحد فقط، وذلك بفضل ميزات الجهاز الفائق - Super Device. وإلى جانب ذلك،يتوفر متجر AppGallery الموثوق به والمبتكر والآمن في الهاتف؛ حيث يمكن للمستخدمين تنزيل مجموعة واسعة من التطبيقات عالية الجودة.



يتوفر هذاالهاتف الرائعحاليًا باللونيْن Cocoa GoldوGolden Blackبسعر769 دينارًا مع هدية مجانية عبارة عن ساعة HUAWEIWATCH GT 2Pro؛ وسعرها الأصلي 159، بالإضافة إلى خدمة HUAWEI Care؛ حيث يتمتع بتمديد ضمان سنة أو سنتين وضمان حماية الشاشة من تعرضها للتلف لمدة سنة. وعند تمديد الضمان، سيتم استخدام قطع غيار أصلية 100% مع توفير خدمة الإصلاح السريع.



جهاز HUAWEI MatePad اللوحي الإصدار الجديد لعام 2022

من ضمن الخيارات الرائعة لهدية عيد الأم،جهاز HUAWEIMatePad اللوحي الإصدار الجديد لعام 2022، وهو الجيل الجديد من الأجهزة اللوحية التعليمية المكتبية الذكية من الفئة المتوسطة المدى والمدعومة بـنظام التشغيل HarmonyOS 2. يتميز الجهاز بشاشة عرض كاملة مقاس 10.4 بوصة وبدقة عرض 2K ومكبرات صوت رباعية بضبطٍ من Harman Kardon للحصول على تجربة صوتٍ ممتعة. ويتوافق الجهاز أيضًا مع حزمة HUAWEI M-Pencil Package (الجيل الثاني)، وميزاتالجهاز الفائق - Super Device؛ التي توفر للمستخدمين طرقًا ذكية متعددة لإنجاز المهام.

تم تزويد جهاز HUAWEIMatePad اللوحي الإصدار الجديد لعام 2022 ببطارية 7250 ميللي أمبير، والتي يمكنها توفير ما يصل إلى 12 ساعة مستمرة من تشغيل الفيديو بدقة 1080p. ويدعم الجهاز أيضًا تقنية الشحن فائق السرعة من هواوي - HUAWEI SuperCharge بقدرة 22.5 واط، والتي تستغرق ساعتيْن ونصف فقط لشحن البطارية بالكامل.ولتعزيز تجربة مكالمات الفيديو الجماعية، تم تزويد الجهاز بكاميرا خلفية بدقة 13 ميجابكسل وكاميرا أمامية بدقة 8 ميجابكسل. ومن حيث الصوت، اعتمد الجهاز اللوحي ثلاثة ميكروفونات، وميزة تقليل الضوضاء المطورة ذاتيًا من هواوي؛ إذ يمكن لهذه الخوارزميات التمييز بين الأصوات والضوضاء في الوقت الفعلي واستبعاد الأخير للحصول على أفضل تجربة، ليحصل المستخدمون على اتصالات فعّالة بالتركيز على أصوات المتحدثين فقط.

يتوفر الجهاز اللوحي الجديدحاليًا بسعر 250 دينارًا، مع مجموعة من الهدايا المجانية بقيمة 54 دينارًا تضم: غطاء حماية من هواوي، واشتراك لمدة 3 شهور في HUAWEI Music، واشتراك لمدة شهر واحد في HUAWEI Mobile Cloud، بالإضافة إلى اشتراك لمدة 3 شهور في HUAWEI Video، واشتراك لمدة شهر واحد في Starzplay VIP. ويأتي الجهاز مع خدمة HUAWEI Care؛ حيث يتمتع بتمديد ضمان سنة أو سنتين وضمان حماية الشاشة من تعرضها للتلف لمدة سنة. وعند تمديد الضمان، سيتم استخدام قطع غيار أصلية 100% مع توفير خدمة الإصلاح السريع.



مكبر الصوت المحمول HUAWEI Sound Joy

تتواصل احتفالات هواوي بعيد الأم مع HUAWEI Sound Joy؛ أول مكبر صوت ذكي محمول، والذي يتميّز بحجمه المضغوط وأناقته، وتصميمٍ يناسب الاستخدام اليومي؛ ليوفّر للمستخدمين راحة لا متناهية، وتجربة صوتٍ متميزة أينما ذهبوا، علاوةً على مقاومته للغبار والماء، وسطحه المضاد للانزلاق، مما يزيده متانةً وثباتًا. وقد حصل هذا النسيج الجديد كليًا على تصنيف P67.

يزن مكبر الصوتHUAWEI Sound Joy 690غرام، وهو مصممّ بطول 202 ملم وقطر 73 ملم، ليتمكن المستخدمون من اصطحابه معهم أينما ذهبوا.وبفضل بطاريته الكبير سعة 8800 ميللي أمبير، يقدّم مكبر الصوت عمر بطارية طويل يدوم حتى 26 ساعة للشحنة الواحدة الكاملة. وحتى إن انخفضت بطاريته، يتيح الشحن فائق السرعة بقدرة 40 واط للمستخدمين العودة إلى الاستمتاع بتشغيل Huawei Sound Joy بسرعة وأمان؛ إذ يمكّنهم الشحن لمدة 10 دقائق فقط من تشغيل المكبر لساعةٍ أخرى، ويستغرق شحن البطارية الكامل 3 ساعات فقط.

يتوفر مكبر الصوت المحمول الرائعحاليًا بسعر 140 دينارًا،مع هدية مجانية عبارة عن اشتراكلمدة 3 شهور في HUAWEI Music.

المزيد من المنتجات الرائعة

لا تتوقف عروض هواوي عند هذا الحد؛ إذ تتضمن مجموعة واسعة من المنتجات الرائعة مثل:HUAWEInova 9؛ أحدث هاتف في سلسلة HUAWEI nova ذات الشعبية الكبيرة من الفئة المتوسطة في الأردن، الذي يتوفر بسعر 335 دينارًا بدلًا من 369 دينارًا مع هدية مجانية بقيمة 45 دينارًا هي ميزان HUAWEI Scale 3.

أما ساعات HUAWEI WATCH GT 3 فتتوفر بسعر يبدأ من 162 دينارًا مع هدية مجانية عبارة عن حقيبة ظهر بقيمة 24 دينارًا.

وتتوفر سماعة HUAWEIFreeBuds 4بسعر 116دينارًا بدلًا من 139دينارًا مع غطاء للحماية مجانًا، في حين تتوفر سماعة HUAWEI FreeBuds 4i بسعر 65دينارًا بدلًا من 84دينارًا.



ولمحبي حواسيب هواوي المحمولة نصيب من عروضعيد الأم؛ إذ يتوفر HUAWEIMateBook D 14 بسعر 609 دينارًا بدلًا من 649 دينارًا و MateBook D15 i5 11 thHUAWEI بسعر 639 دينارًا بدلًا من 709 دينارًا، وHUAWEI MateBook D15 i3 10thبسعر 449 دينارًا بدلًا من 479 دينارًا، وستحصل عند اقتنائك أيّ من هذه الأجهزة المميزة على هدية مجانية بقيمة 39 دينارًاعبارة عن حقيبة ظهر وفأرة بلوتوث.



لا تتردد باغتنام هذه الفرصة وقدّم لوالدتك أيّ من هذه المنتجات المميزة المتاحة ابتداءً من اليوم 15 آذار ولغاية 1 نيسان 2022 من خلال متجر هواوي شروق الأردن الإلكتروني: https://store.reach-tele.com/ar، أو متجر هواوي Cell Avenue الإلكتروني: https://www.cellavenuestore.com/ar، أو زيارة أيّ من المتاجر التي تعرض منتجات هواوي في المملكة.



