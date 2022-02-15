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الثلاثاء، 15-02-2022 01:01 م

هواوي تُذهل عشاق سماعات الأذن في الأردن بسماعات جديدة مستوحاة من أحمر الشفاه

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الوكيل الاخباري - أطلقت هواوي مؤخرًا في الأردن سماعات HUAWEIFreeBuds Lipstick، وهي أحدث سماعة أذن من سلسلة HUAWEI FreeBuds الشهيرة.

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وتتألق السماعات الجديدة المستوحاة من أحمر الشفاه باللون الأحمر الساطع مع علبة شحن باللونين الأسود والذهبي، وتجمع بعصريتهابين فخامة التصميم والتكنولوجيا المتطورة، كما تتميز بتصميم مفتوح مدعّم بخاصية إلغاء الضجيج النشطة وجودة صوت شبيهة بالاستوديو.


ابتكر تصميم سماعات HUAWEIFreeBuds Lipstick مجموعة من المصممين الموهوبين من مختلف القطاعات بما في ذلك العلامات التجارية الفاخرة، والأزياء، والسيارات، والمنتجات الرقمية، واستراتيجيات العلامات التجارية في مركز أبحاث هواوي في باريسParis Aesthetic Research Centre، ضمن مساحة تلهم الإبداع والابتكار في التصاميم.

 

وبالإضافة إلى التصميم المميز لهذه السماعات، بإمكان المستخدميناختبار الابتكارات التكنولوجية الجديدة المستخدمة في تصنيعها؛ إذ تأتي سماعات HUAWEIFreeBuds Lipstick بخاصية Adaptive Ear Matching التى تُعدّل الصوت، وتحدد تلقائيًا شكل قناة الأذن وخصائص الارتداء،وتحدد مواصفات معادل الصوت الأنسب لكل مستخدم.

 

ويستطيع المستخدمون أيضًا أن يختاروا من خلال تطبيق HUAWEI AI Life أحد الأوضاع الثلاثة المختلفة لمعادل الصوت، بما في ذلك معادل Balanced التلقائي، ومعادل Bass Boost، ومعادل Treble Boost؛ليستمتعوا بتجربة صوت خاصة تتوافق مع تفضيلاتهم.


ولطالما نجحت هواوي في إدهاشنا بسماعاتها اللاسلكية السابقة التي تمتعت بمزايا الاتصال الذكي والذكاء الاصطناعي. وقد أتاح الاتصال الصوتي الذكي تبديل مصدر الاتصال بين مختلف الأجهزة بسلاسة، علاوة على الميزة المفضلة لدى الجميع والتي تتيح توصيل السماعات بجهازين في الوقت نفسه.

 

وبفضل مزايا نظام EMUI 12 في الجهاز الفائق Device+، يمكن للمستخدمين إرسال مقطع فيديو بكل سلاسة من هواتفهم الذكية إلى جهاز الكمبيوتر أو الجهاز اللوحي الخاص بهم، ووصل الصوت بسماعات HUAWEIFreeBuds Lipstickبكل سهولة ويُسر.

 

ولأنّ هذه السماعات مجهزة باتصال بلوتوث عن قرب،يمكن للمستخدمين وصلها بهاتف ذكي، وجهاز لوحي، وحاسوب محمول من خلال نافذة الإعدادات التي تظهر على شاشاتها، ما يسمح بالتالي باتصال جهازين ببعضهما بعضًا، كما يمكنهم ضبط إعدادات اللمس عبر تطبيق HUAWEI AI Life.

ولأنّ سماعات هواوي دائمًا ما تدعم أنظمة التشغيل المختلفة؛ بما فيها Android وiOS، فالأمر لا يختلف بالنسبةلسماعات HUAWEIFreeBuds Lipstick الجديدة.

 

ولضمان تجربة ملائمة، يمكنكم تنزيل تطبيقHUAWEI AI Lifeلضبط الإعدادات أو التحكم بخصائص مختلفة، مثل استشعار وضعها في الأذنين، وخيارات التحكم السريعة، والاستعلام عن الوضع،وضوابط إلغاء الضجيج، وإدارة الجهاز، وغير ذلك منالإعدادات الذكية التي تتيح للمستخدمين ضبط الإعدادات الأساسية ببساطة من خلال النقر أو تمرير الإصبع عليها.


تتوفر سماعات HUAWEIFreeBuds Lipstick حاليًا في الأردن بسعر 159 دينارًا، ويمكن اقتناؤها من خلال متجر هواوي شروق الأردن الإلكتروني عبر الرابط التالي: t.ly/Zj7y، أو متجر هواوي Cell Avenue الإلكتروني عبر هذا الرابط: t.ly/Tath، أو زيارة أيٍّ من المتاجر التي تعرض منتجات هواوي في المملكة.

 

وتأتي السماعات مع خدمة رعاية هواوي من الفقدان (HUAWEI Care)؛ حيث سيكون المستخدم مؤهلًا لفرصة واحدة للحصول على سماعة رأس واحدة جديدة بنصف السعر في غضون عام واحد عند حدوث خسارة أو تلف عرضي.


 




 

 


 

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