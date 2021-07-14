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الأربعاء، 14-07-2021 12:01 م

هواوي ترتقي بقطاع الأساور الذكية والأجهزة القابلة للارتداء من خلال HUAWEI Band 6

16,July_Fara_Creat_image_Orange_14-07-2021


الوكيل الاخباري - يشهد سوق الأجهزة القابلة للارتداء اليوم حالات من الصعود والهبوط.

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ونظرًا للارتفاع الكبير في الاهتمام بالصحة الشخصية والرفاهية مؤخرًا، فقد شهد الطلب على الأجهزة القابلة للارتداء المزودة بقدرات مراقبة الصحة وتتبع اللياقة البدنية، مثل الساعات الذكية والأساور الذكية، زيادة كبيرة.

 

ومع ذلك، في حين يتم تلبية هذا الطلب عادةً عن طريق الساعات الذكية، فإن أسعارها العاليةغالبًا ما تكون مشكلة لبعض المستخدمين.

 

تعالج هواوي هذه المشكلة بتوفيرها لسوار HUAWEI Band 6 الذي تم إطلاقه حديثًا، ويجمع أبرز الميزات التي تظهر في ساعاتها الذكية وبسعر سوار ذكي، مما يجعله في متناول جميع المستخدمين.


بفضل ميزاته القوية، يُظهر سوار HUAWEI Band 6 القدرة على تغيير الطريقة التي ينظر بها المستخدمون إلى السوار الذكي.

 

بعيدًا عن روح التصميم التقليدي، مثل الشاشات البسيطة أو أحادية اللون، أو حتى التتبع المحدود للياقة البدنية والصحة، يجمع هذا السوار الرائع العديد من الميزات المهمة.


إحدى هذه الميزات هي قدرة سوار HUAWEI Band 6 على مراقبة مستويات الأكسجين في الدم (SpO2) طوال اليوم.

 

بينما أصبحت مراقبة SpO2 عنصرًا أساسيًا عبر الأجهزة القابلة للارتداء، فما يميّز سوار HUAWEI Band 6 أن هذه الميزة تعمل باستمرار في الخلفية.

 

تتيح المراقبة المستمرة للمستخدمين الحصول على قراءة دائمةلمستويات الأكسجين في الدم ويتم تنبيههم في حالة انخفاضها.

 

يُستكمل هذا أيضًا بقدرات السوار على تتبع المؤشرات الصحية الرئيسية الأخرى.

 

يتضمن ذلك مراقبة دقيقة لمعدل ضربات القلب باستخدام ميزة HUAWEI TruSeenTM 4.0، وتتبع النوم وتحليله باستخدام ميزة HUAWEI TruSleepTM، وإدارة الإجهاد باستخدام HUAWEI TruRelaxTM.

 




سوار HUAWEIBand 6


ميزة أخرى تجعل سوار HUAWEI Band 6 ينفرد عن بقية الأساور الذكية هي الشاشة.

 

في حين أن معظم الأساور الذكية لا توفر شاشات أو تأتي بشاشة أحادية اللون، فقد بذلت هواوي قصارى جهدها من خلال سوار HUAWEI Band 6؛ إذيأتي بشاشة AMOLED كاملة الحجم مقاس 1.47 بوصة مع تصميم بدون حواف، بما يوفر تجربة مشاهدة غامرة من جهة،وتجربة مستخدم أكثر تفاعلية من جهة أخرى.


يعدّ عمر البطارية أمرًا مهمًا عندما يتعلق الأمر بأي نوع من الأجهزة القابلة للارتداء، ومع ذلك، فإن الأساور الذكية معروفة بأعمار بطارية أطول بالعادة نظرًا لعدم وجود ميزات تتطلب طاقة في معظم الأساور الذكية، مثل شاشة AMOLED على سبيل المثال.

 

هواوي معروفة بتزويد أجهزتها القابلة للارتداء ببطاريات تدوم طويلاً، وهو اتجاه شوهد في سوارHUAWEI Band 6 أيضًا، إذ يمكن لشحنة واحدة أن تمنح المستخدمين أسبوعين كاملين من الاستخدام.


مع هذه الميزات الرائعة وميزات اللياقة المخصصة مثل وضعيات التمرين المتنوعة المثبتة مسبقًا، يقدم سوارHUAWEI Band 6 حجة مقنعة للحصول على سوار ذكي قوي، مع فائدة إضافية لتجربة تشبه ساعة ذكية دون دفع سعر واحدة، مما يرتقيبالفئة إلى المستوى التالي من حيث الابتكار وإمكانية الوصول إلى مختلف المستخدمين.


يتوفر سوار HUAWEI Band 6 في الأردن بسعر 49 دينارًا، وبثلاثة ألوان رائعة هي؛Graphite Black ، Sakura Pink، وForest Green.

 

يمكنك اقتناؤه عبر متجر هواوي Cell Avenue الإلكتروني من خلال الرابط: https://www.cellavenuestore.com/ar/product/huawei-band-6-ar/، أو متجر هواوي شروق الأردن الإلكتروني عبر الرابط:

https://huaweieshop.jo/ar/wearables/huawei-band-6، أو من خلال زيارة أي من المتاجر التي تعرض منتجات هواوي في المملكة.

 




 

 


 

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