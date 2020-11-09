هواوي تستعد لطرح ساعة Huawei WATCH FIT الجديدة قريبًا في الأردن

الوكيل الاخباري - تستعد هواوي لطرح أحدث ساعة لياقة - Huawei WATCH FIT - قريبًا في الأردن.

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تعدّ هذه الساعة الرياضية الذكية الأولى من نوعها على الإطلاق مع واجهة مستطيلة عالية الدقة كبيرة وأنيقة وبطارية تدوم 10 أيام.

وتساعد الساعة المستخدمين في متابعة صحتهم من خلال ميزات تتبع الصحة العلمية، وتشجعهم على ممارسة أشكال جديدة من التمارين من خلال مجموعة متنوعة من دورات اللياقة البدنية المتحركة وأنماط التمرين.



وتستهل أحدث ساعة لياقة بدنية من هواوي حقبة جديدة من الأجهزة الذكية القابلة للارتداء، مما يمثل تحديًا للمستخدمين لتحسين لياقتهم البدنية، مع إعادة نظرتهم إلى أدائهم الخاص والعالم من حولهم.





أعد صياغة أسلوبك



Huawei WATCH FIT هي أول ساعة رياضية ذكية على الإطلاق من هواوي ذات واجهة مستطيلة.

وبقياس 1.64 بوصة، تتميز شاشة الـ AMOLED بدقة وضوح عالية وهي كبيرة ومناسبة تمامًا للمستهلكين الذين يريدون مشاركة دورات اللياقة البدنية المتحركة الخاصة بالساعة، وغيرها من الميزات الفريدة.

ومع حواف نحيفة جدًا، يمكن للمستخدمين الاستمتاع بشاشة مبهرة وملونة وبأقل قدر من الإلهاء.



توفر ساعة Huawei WATCH FIT أكثر من 130 خيارًا مختلفًا لتصميم وجه الساعة من خلال متجر Huawei Watch Face Store، حيث يمكن للمستخدمين تخصيص وجوههم بألبومات الصور الخاصة بهم والتي تتم مزامنتها مباشرةً من هواتفهم الذكية، ويمكنهم اختيار البيانات المعروضة وفقًا لاحتياجاتهم الخاصة.

وتوفر وضعية always on-display ستة وجوه في وضع الاستعداد للساعة حتى يتمكن المستخدمون من معرفة الوقت في لمح البصر.





تزن ساعة Huawei WATCH FIT 34 جرامًا فقط، وتأتي بمظهر خفيف وأنيق. تشمل خيارات ألوان حزام المعصم المواكبة للموضة الوردي الساكورا، الأخضر المشرق، والأسود الحالك، والتي تمنح المستهلكين القدرة على التعبير عن أنفسهم بمزج الألوان ومطابقتها مع مظهرهم. تتميز الساعة بتصميم الحزام القابل للتنفس جنبًا إلى جنب مع عمر بطارية طويل الأمد لضمان قدرة المستخدمين على ارتدائها لأيام متواصلة.

إعادة تأطير عمر البطارية



تواصل ساعة Huawei WATCH Fit اتجاه هواوي المتمثل في عمر بطارية طويل الأمد في أجهزتها القابلة للارتداء. من خلال شحنة واحدة فقط، يمكن أن تعمل الساعة لمدة تصل إلى 10 أيام.

يُعزى ذلك إلى شرائح عالية الكفاءة وخوارزميات توفير الطاقة بطريقة ذكية. بالإضافة إلى ذلك، تدعم الساعة تقنية الشحن السريع من هواوي.

يمكن لشحنة مدتها خمس دقائق أن توفر للساعة الذكية يومًا كاملًا من الاستخدام المعتاد، بينما ستشحن نصف ساعة فقط البطارية بنسبة تصل 70%.



أعد صياغة صحتك



يزداد وعي المستهلكين بشكل متزايد ببياناتهم الصحية الشخصية، ويتطلب ذلك الكثير من ميزات التتبع الصحي الشاملة. ومن خلال مراقبة معدل ضربات القلب والنوم وتشبع الأكسجين في الدم (SpO2)، توفر ساعة Huawei WATCH FIT ذلك بالضبط.



تتضمن ميزات تتبع الصحة الشاملة مراقبة تشبع الأكسجين في الدم SpO2 لضمان حصول المستخدمين على جميع البيانات التي يحتاجونها للحفاظ على راحة البال، كما توفر مراقبة مستوى الإجهاد تمارين التنفس لمساعدة المستخدمين على الاسترخاء.





توفر تقنية Huawei TruSleep™ 2.0 مراقبة مرحلة النوم، ومراقبة معدل ضربات القلب في الوقت الفعلي، وجودة التنفس خلال النوم، وتحليل البيانات الضخمة في ساعة Huawei WATCH FIT الجديدة.

تتعرف الساعة بذكاء حين ينام المستخدم وحين يستيقظ، وباستخدام هذه البيانات تقدّم تحليلًا شاملًا للنوم يوضح المراحل المختلفة مثل النوم الخفيف، والنوم العميق، وحركة العين السريعة، واليقظة.

من خلال تسخير تقنية الذكاء الاصطناعي من هواوي، يمكن للساعة تحديد ست مشاكل نوم نموذجية بدقة بما في ذلك، صعوبة النوم، والنوم الخفيف، والقلق، والاستيقاظ المبكر، والأحلام الكثيرة، والراحة غير المنتظمة. وباستخدام هذه البيانات والتحليلات، توفر ساعة Huawei WATCH FIT المئات من اقتراحات تحسين النوم وخدمات النوم المخصصة. وإلى جانب ذلك، تتميز الساعة بعمر البطارية طويل الأمد، مما يعني أنه يمكن للمستخدمين تتبع نومهم كل ليلة لتحسين صحتهم.



تتيح تقنية مراقبة معدل ضربات القلب TruSeen™ 4.0 Huawei المملوكة لهواوي دعم ساعة Huawei WATCH FIT لمراقبة معدل ضربات القلب في الخلفية الذكية، وعرض معدل ضربات القلب الحالي للمستخدمين، بالإضافة إلى رسم بياني يوضح كيف تغير معدل ضربات القلب خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وتوفر أيضًا وظيفة تنبيه لمعدل ضربات القلب غير الطبيعية، والتي تُخبر المستخدمين عندما يكون معدل ضربات القلب المستمر أثناء الراحة مرتفعًا جدًا أو منخفضًا جدًا.



أعد تشكيل لياقتك



في الآونة الأخيرة، يجرب العديد من المستهلكين أشكالًا جديدة من التمارين مثل الركض لمسافات طويلة أو ممارسة اليوجا أو البيلاتس، يبدأ الكثير من الناس رحلة لياقة جديدة ويحتاجون إلى رفيق ذكي لإرشادهم طول الطريق. تمنحك ساعة Huawei WATCH FIT الجديدة ما تريده مع ميزات ذكية مصممة خصيصًا لمساعدة المستخدمين على ممارسة التمارين في أي وقت ومن أي مكان.







Huawei WATCH FIT هي أول ساعة ذكية من هواوي تدعم مدربًا شخصيًا متحركًا يغطي 12 دورة تدريبية بما في ذلك، 44 عرضًا مختلفًا للوضعيات.

توفر دورات اللياقة البدنية المتحركة بشكل فردي للمستخدمين تدريبًا شخصيًا مجانيًا فرديًا دون الحاجة إلى هاتف ذكي أو أي جهاز آخر.

يمكن أن تساعد تمارين القوة وتمارين البطن وغيرها من التمارين المستخدمين على ممارسة التمارين في المنزل في أي وقت. بالإضافة إلى ذلك، تعمل ميزة "تذكيرات الوقوف" على تذكير المستخدمين بالبقاء نشطين، مما يدفعهم إلى التحرك إذا جلسوا لمدة تزيد عن ثلاث دقائق.



لأولئك الذين يرغبون في تتبع أدائهم بالتفصيل، تدعم ساعة Huawei WATCH FIT 96 وضعًا للتمارين مع تتبع البيانات، و11 وضعًا من أوضاع التمارين الاحترافية الأكثر شيوعًا بما في ذلك، الركض، والمشي، وركوب الدراجات، والسباحة والمزيد.

وهناك 85 وضعًا آخر للتمرين بما في ذلك، تدريب اللياقة البدنية، والرقص، وألعاب الكرة، والرياضات المائية، والرياضات الشتوية، والرياضات الشديدة، لتغطي بذلك مجموعة كبيرة من الرياضات التي تلبي مختلف احتياجات المستخدمين بغض النظر عن مدى تخصصهم في ممارسة الرياضة.

يمكن للمستخدمين بسهولة تحديد وضع التمرين المفضل لديهم لتسجيل أدائهم، مع أجهزة الاستشعار الذكية التي تكتشف معدل ضربات القلب والفاصل الزمني له، والسعرات الحرارية، ووقت التمرين، وغيرها من البيانات.



أعد صياغة التجربة الذكية



بالإضافة إلى هذه الميزات، تأتي ساعة Huawei WATCH Fit أيضًا بميزات ذكية لتجربة حياة أكثر ذكاءً بشكل عام. يتضمن ذلك تذكيرات المكالمات والرسائل الواردة، والتقاط صور عن بُعد، وحتى التحكم في تشغيل الموسيقى. كل هذه الميزات، مقترنة بعمر بطارية يدوم 10 أيام، بما يجعلها ساعة ذكية مثالية.



ستتوفر ساعة Huawei WATCH FIT في السوق الأردني ابتداءً من يوم الثلاثاء 17 تشرين الثاني الجاري بسعر 83 دينارًا، وهي ساعة رياضية ذكية مثالية لمساعدة المستخدمين على تتبع لياقتهم ومراقبة صحتهم بالطريقة المثالية، فلا تتردد باقتنائها فور طرحها لتعيش تجربة رياضية استثنائية.



