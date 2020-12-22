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الثلاثاء، 22-12-2020 02:19 م

هواوي تشاركك الاحتفال بموسم الأعياد مع عروض نهاية العام

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الوكيل الاخباري - مع حلول عيد الميلاد المجيد والسنة الميلادية الجديدة، ليس هناك طريقة أفضل للاحتفال من شراء أفضل الأجهزة التقنية لك ولأحبائك.

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ولأن هواوي تسعى دائمًا لتشاركك البهجة والسعادة بمختلف المناسبات، تقدم لك عروضًا مذهلة في نهاية العام مع خصومات تصل إلى 75% على مجموعة رائعة من الأجهزة الذكية مثل الهواتف النقالة والساعات والأجهزة اللوحية وغيرها الكثير، خلال الفترة ما بين 20-25 كانون الأول الجاري لمدة 3 ساعات فقط من الساعة 8:00 مساءً ولغاية الساعة 11:00 مساءً.




يمكنك الآن اقتناء الأجهزة المفضلة لديك من هواوي أو إهداؤها لأحبائك بخصم مدهش. فإذا كنت من محبي هاتف Huawei Mate 30 Pro الرائد، يمكنك شراؤه بسعر 559 دينارًا بدلًا من 649 دينارًا خلال فترة العرض، وستحصل على هدية مجانية هي سماعات Huawei FreeBuds 3. أما هاتف Huawei Y9 Prime الرائع، فهو متوفر بسعر 155 دينارًا بدلًا من 179 دينارًا.

 



وخلال فترة عروض نهاية العام، يمكنك أيضًا شراء الجهاز اللوحي Huawei MediaPad T3 10 بسعر 129 دينارًا بدلًا من 169 دينارًا. وإذا كنت من عشّاق الرياضة، فساعة Huawei WATCH GT 2 قياس 42 مم هي خيارك الأمثل، ويمكنك اقتناؤها بسعر 99 دينارًا بدلاً من 148 دينارًا.

 



إذا كنت ترغب بالاستمتاع بتجربة صوتية مميزة، فأحدث سماعات من هواوي Huawei FreeBuds Pro هي ما تبحث عنه، ويمكنك شراؤها خلال فترة العرض بسعر 129 دينارًا بدلًا من 159 دينارًا.

 

ولتستمتع بأفضل تجربة استخدام لأطول فترة ممكنة، فبإمكانك اقتناء مخزّن الطاقة Huawei40W 12000 mAh Power Bank بسعر 20 دينارًا بدلًا من 55 دينارًا.


لا تتردد بالحصول على جهازك المفضل خلال عروض نهاية العام المتوفرة حصريًا من خلال متجر هواوي الإلكتروني عبر الرابط: https://huaweieshop.jo/eoy-carnival، أومن خلال متجر هواوي Cell Avenue الإلكتروني عبر الرابط: https://www.cellavenuestore.com.


 




 

 


 

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