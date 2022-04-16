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السبت، 16-04-2022 09:47 ص

هواوي تضيف عضوًا جديدًا إلى عائلة هواتف nova 9 قريبًا في الأردن مع هاتف HUAWEI nova 9 SE

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الوكيل الاخباري - أُطلقت سلسلة هواتف HUAWEI nova في عام 2016، وقد نمت لتصبح كوكبة رائعة تضم أكثر من 10 منتجات وأصبحت تتمتع بشعبية متزايدة بين المستهلكين. اعتبارًا من 22 أيلول 2021، جمعت السلسلة أكثر من 190 مليون مستخدم حول العالم. مع تقديم هذه السلسلة، أظهرت هواوي التزامها تجاه المستهلكين الشباب؛ حيث قدمت ميزات ممتازة لا توجد إلا في الأجهزة الرائدة، وأدخلتها إلى قطاع الهواتف من الفئة المتوسطة.

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حقّق هاتف HUAWEI nova 9 العام الماضي نجاحًا فوريًا استحوذ على قلوب المستهلكين. ظهر الهاتف لأول مرة بلون جديد تمامًا أطلقت عليه هواوي اسم - اللون رقم 9. وتميّز الهاتف بكاميرا فائقة الرؤية بدقة 50 ميجابكسل مع ميزات مدونات الفيديو المبتكرة مثل التسجيل الأمامي/الخلفي المستمر، وتسجيل الفيديو بدقة 4K، وAIS (تثبيت الصورة بالذكاء الاصطناعي)، وتقنية تثبيت الفيديو، التي تسمح للمستخدمين بالتقاط لقطات عالية الدقة لأنفسهم أثناء التحدث إلى الكاميرا أو عند تدوينهم مقاطع الفيديو، بالإضافة إلى العديد من الميزات الرائعة التي جعلت الهاتف يبرز من بين الحشود. الآن تنمو عائلة هواتف nova 9 مع إضافة عضو جديد - هاتف HUAWEI nova 9 SE – الذي سيتوفر قريبًا في الأردن.


يأتي هاتف HUAWEI nova 9 SE بترقية كبيرة في دقة الكاميرا مع نظام كاميرا رباعية بدقة 108 ميجابكسل مدعمة بالذكاء الاصطناعي. يتكون نظام الكاميرا من كاميرا رئيسية بدقة 108 ميجابكسل، وعدسة بزاوية عريضة بدقة 8 ميجابكسل، وعدسة بوكيه بدقة 2 ميجابكسل، وعدسة ماكرو بدقة 2 ميجابكسل. تساعد الدقة العالية المقترنة بتقنية التصوير المتطورة في الاحتفاظ بمزيد من التفاصيل في الصور وإنتاج صور عالية الدقة. ونتيجة لذلك، تكون الصور شديدة الوضوح ويمكن للمستخدمين تكبيرها ثلاث مرات دون أي خسارة في الجودة.


تستخدم ميزة Super Night Shot الموجودة في هاتف HUAWEI nova 9 SE تقنية متقدمة لتقليل الضوضاء متعددة الإطارات لالتقاط الصور في ظروف الإضاءة المنخفضة بأقل قدر من الضوضاء. ونظرًا لتقنية AI High-Res Shot، يمكن للهاتف ضبط معلمات مصراع الكاميرا بذكاء بناءً على طبيعة الهدف، مما يمكّنه من التقاط مشاهد ديناميكية بدقة.


يدعم هاتف HUAWEI nova 9 SE أيضًا تقنية الشحن فائق السرعة من هواوي - HUAWEI SuperCharge بقدرة 66 واط التي تتيح للمستخدمين شحن البطارية حتى 60% في 15 دقيقة فقط أو شحن الهاتف بالكامل في 36 دقيقة فقط.


يتميز هذا الهاتف الذكي بشاشة عرض كاملة من هواوي - HUAWEI FullView مقاس 6.78 بوصة، مع حواف نحيفة جدًا مقاس 1.05 مم، وجسم فائق النحافة مقاس 7.94 مم مقترن بغطاء خلفي زجاجي ثلاثي الأبعاد، مما يجعله نحيفًا للغاية وسهل الإمساك به. يشهد تصميم Star Orbit Ring الكلاسيكي تطورًا آخر على هاتف HUAWEI nova 9 SE؛ حيث يرتقي بالمظهر الأيقوني إلى مستويات أعلى.


يلبي هاتف HUAWEI nova 9 SE ثورة إنشاء المحتوى عبر الإنترنت، ويأتي مع مجموعة من تجارب تدوين مقاطع الفيديو الإبداعية؛ إذ تتيح ميزات مثل التسجيل الأمامي/الخلفي المستمر للمستخدمين التصوير بسلاسة من زوايا مختلفة وحفظ اللقطات كملف واحد. يدعم الهاتف أيضًا ميزة تسجيل فيديو مزدوج العرض - Dual-View Video الذي يستخدم كل من الكاميرات الأمامية والخلفية لتسجيل منظورين في مقطع فيديو واحد. ويمكن للمستخدمين الاستفادة من تطبيق Petal Clip المثبت مسبقًا لتحرير مدونات الفيديو لأنه يوفر مجموعة متنوعة من قوالب القصص وموضوعات الفيديو والموسيقى.


مع واجهة المستخدم EMUI 12، يمكن للمستخدمين الاستمتاع بتجربة سلسة حتى بعد استخدام الجهاز لفترة طويلة. بفضل ميزة One Hop Connection - الاتصالات الميدانية القريبة (NFC)، يمكن لهاتف HUAWEI nova 9 SE الاقتران بأجهزة هواوي الأخرى مباشرة؛ فعند إقرانه مع ساعة ذكية من هواوي أو مكبر صوت تكون التجربة بديهية وسهلة.


مع نظام الملفات الموزعة، يتيح هاتف HUAWEI nova 9 SE للمستخدمين الوصول إلى الملفات من جهاز الحاسوب. بدلًا من ذلك، يمكن للمستخدمين إرسال الملفات بين الهاتف الذكي وأجهزة هواوي الأخرى عبر خاصية Huawei Share.
علاوة على ذلك، يتوفر متجر AppGallery الموثوق والمبتكر وسهل الاستخدام والآمن على هاتف HUAWEI nova 9 SE؛ حيث يمكن للمستخدمين التنقل بسهولة واستكشاف وإيجاد وتنزيل مجموعة واسعة من التطبيقات عالية الجودة. متجر AppGallery متاح في أكثر من 170 دولة ومنطقة. في عام 2021 وحده، شهد متجر AppGallery تنزيلات أكثر من 432 مليار تطبيق.


 




 

 


 

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