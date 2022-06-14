هواوي تطلق أحدث هاتف ذكي من الفئة الابتدائية مع أطول عمر للبطارية - HUAWEI nova Y70 وسيتوفر قريبًا في الأردن

الوكيل الإخباري - أعلنت مجموعة هواوي لأعمال المستهلكين اليوم عن إطلاق HUAWEI nova Y70 - أحدث هاتف ذكي من الفئة الابتدائية مع أطول عمر للبطارية؛ لينوّع هذا العضو الجديد سلسلة هواتفHUAWEI nova Y. صُمِّم هذا الهاتف الجديد للسماح لعدد أكبر من المستهلكين بالاستمتاع بتجربة المستخدم المميزة لمنتجات هواوي بسعر يسهل الوصول إليه، وسيتوفر في الأردن يوم 20 حزيران الجاري.

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بفضل سعة البطارية الضخمة التي تبلغ 6000 ميللي أمبير وشحن هواوي فائق السرعة – HUAWEI SuperCharge بقدرة 22.5 واط، سيضمن المستخدمون أنهم يفعلون دائمًا مايحبون دون انقطاع أو توقف الغير ضرورية.



توفر شاشة العرض الكاملة من هواوي -HUAWEI FullViewالواسعة والرائعة بمقاس 6.75 بوصة للمستخدمين تجربة وسائط متعددة غامرة.

في حين يجعل كلٌ من نظام الكاميرا الثلاثية بدقة 48 ميجا بكسل المدعم بالذكاء الاصطناعي والتخزين الداخلي بسعة 128 جيجابايت الهاتف الجديد متألقًا، ويتوفّر هاتف HUAWEI nova Y70 الرائع بثلاثة ألوان مذهلة هي: الأبيض اللؤلؤي، والأزرق الكريستالي، والأسود الليلي.



بطارية طويلة الأمد مدعومة بشحن فائق السرعة



تم تجهيز هاتف HUAWEI nova Y70 ببطارية طويلة الأمد بسعة 6000 ميللي أمبير (القيمةالنموذجية)، يمكن أن تدوم لـ 3 أيام بشحنة كاملة واحدة. يبرز الهاتف الذكي أيضًا بين الأجهزة الأخرى بالسعر نفسهمن خلال دعم تقنية الشحن فائق السرعة من هواوي – HUAWEI SuperChargeبقدرة 22.5 واط (10 فولت/ 2.25 أمبير) الذي يتيح تشغيل الفيديو لمدة ثلاث ساعات متواصلة بعد شحن لمدة عشر دقائق فقط.



شاشة عرض كاملة من هواوي - HUAWEI FullView مقاس 6.75 بوصة لمجال رؤية أوسع



يتميز هاتف HUAWEI nova Y70 بشاشة عرض كاملة من هواوي مقاس 6.75 بوصة. فسواءً للصور أو مقاطع الفيديو أو الألعاب، يمكن لهاتف HUAWEI nova Y70عرض المزيد من المحتوى بحجم أكبر. تتميز الشاشة بنسبة شاشة إلى الهيكل عالية، وتعتمد الشاشة التصميم المسطح الكلاسيكي مع ثقب واحد في المنتصف لتمنح الهاتف البساطة والأناقة. بالإضافة إلى ذلك، تبلغ نسبة الشاشة إلى الهيكل في هاتفHUAWEI nova Y70 90.26%؛ حيث توفر الشاشة الكبيرة للمستخدمين تجربة بصرية غامرة عند اللعب ومشاهدة مقاطع الفيديو.



تدعم شاشة الهاتف الذكي أيضًا تقنية اللمس المتعدد الرائدة في الصناعة حتى 10 نقاط؛ لتوفّر استجابة سريعة-حتى عندما يقوم المستخدم بإيماءات متعددة الأصابع – لتقديم تجربة لُعب غامرة، خاصةً لألعاب الرماية. ولتقليل العبء على أعين المستخدمين، يأتي هاتفHUAWEI nova Y70 بخاصية التعتيم الذكي والشاشة المضيئة ووضع الكتاب الإلكتروني، بالإضافة إلى ميزة تحسين جودة الفيديو لتحسين تجربة المشاهدة للمستخدم.

علاوة على ذلك، يمكن للمستخدمين التقاط لقطات شاشة بسهولة باستخدام إيماءات الأصبع البديهية.



اغتنم اللحظة مع الكاميرا الثلاثية المدعمة بالذكاء الاصطناعي



هاتفHUAWEI nova Y70 مزود بكاميرا ثلاثية مدعمة بالذكاء الاصطناعي، تتكون من كاميرا رئيسية بدقة 48 ميجا بكسل، وكاميرا بزاوية 120 درجة العريضة جدًا بدقة 5 ميجابكسل، وكاميرا عمق بدقة 2 ميجابكسل. وتجلب فتحةf / 1.8للكاميرا الرئيسية عالية الوضوح بدقة 48 ميجا بكسل مزيدًا من الضوء عند التصوير.

وإلى جانب خوارزميات هواوي المُحسَّنة، يعمل هاتف HUAWEI nova Y70على تحسين جودة الصور الملتقطة، مما يضمن جودة مثالية لكل لقطة حتى في مواجهة الضوء، ويقلل من الضوضاء، مع نطاق ديناميكي أكبر، ويحسّن جودة الصور بغض النظر إذا كنت تلتقط صور المناظر الطبيعية أو غيرها.



تساعدك الكاميرا بزاوية120 درجة العريضة جدًا بدقة 5 ميجابكسل على شمول المزيد من المحتوى بسهولة في لقطة واحدة، سواء كنت تلتقط صورًا لمناظر طبيعية أو جماعية.



تم تجهيز هاتف HUAWEI nova Y70 أيضًا بكاميرا عمق بدقة 2 ميجابكسل تعمل جنبًا إلى جنب مع خوارزمية البوكيه المطورة حديثًا لطمس الخلفية، بما يسمح بإبراز موضوع الصورة وتمييزه. ولا يقتصر تأثير البوكيه على إبراز الهدف فحسب، بل يحدد أيضًا المسافة والعمق بدقة، ويُحقّق التصوير ثلاثيا لأبعاد لإبراز الهدف المُصوّر.



حرر مساحتك مع مساحة تخزين كبيرة تبلغ 128 جيجابايت



يضمن هاتفHUAWEI nova Y70 أداً مستقرًا، سواء كان المستخدم يلعب الألعاب أو يشاهد مقاطع الفيديو أو يلتقط الصور.

بالإضافة إلى ذلك، يأتي الهاتف الذكي بذاكرة وصول عشوائي (RAM) بسعة 4 جيجابايت التي تجعل الهاتف يعمل بسلاسة حتى عند تشغيل تطبيقات متعددة في الوقت نفسه. يأتي الهاتف أيضًا بسعة تخزين قياسية تبلغ 128 جيجابايت؛ لتمكّن المستخدمين من تخزين ما يصل إلى 170 حلقة من المسلسلات الدرامية بسهولة، و20000 أغنية عالية الجودة، وأكثر من 60 فيلمًا عالي الدقة.

ولتلبية احتياجات المستخدمين الذين يحتاجون إلى مساحة تخزين إضافية ،يدعم الهاتف أيضًا سعة تخزين تصل إلى 512 جيجابايت عند استخدام بطاقات MicroSD، مما يسمح للمستخدمين بتخزين كلشيء في هواتفهم بحرية، وهي مجهزة أيضًا بتقنية ضغط الملفات الفائقة EROFTS لتمكين المستخدم من تنزيل الأغاني ومقاطع الفيديو والألعاب المفضلة بسهولة.



متجر AppGallery: موثوق ومبتكر وسهل الاستخدام وآمن



يتوفر متجرAppGallery الموثوق والمبتكر وسهل الاستخدام والآمن على هاتفHUAWEI nova Y70؛ ليتمكّن المستخدمون من التنقل بين مجموعة واسعة من التطبيقات عالية الجودة بسهولة، واستكشافها، والعثور على التطبيقات وتنزيلها.