هواوي تُطلق تطبيقات Petal Search و Petal Mapsو HUAWEI Docsوالمزيد

الوكيل الاخباري - أعلنت هواوي عن تحديثات جديدة في منظومة خدمات هواوي للموبايل المتكاملة خلال حدث إطلاق سلسلة HUAWEI Mate 40، الذي أطلقت خلاله تطبيقات Petal Search وPetal Maps وHUAWEI Docs للارتقاء بتجربة مستخدمي هواوي الرقمية حول العالم، إضافة إلى تحديثات جديدة أخرى.

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يعزز تكامل الأجهزة والبرامج تجربة الحياة الرقمية



تتوفر أداة البحث الرسمية Petal Search من هواوي في أكثر من 170 دولة ومنطقة، وتدعم أكثر من 50 لغة، ما يتيح للمستخدمين العثور على المعلومات والخدمات التي يحتاجون إليها بسرعة وسهولة.



توفر أداة بحث Petal Search إمكانات بحث هائلة تضم أكثر من 20 فئة، بما في ذلك: التطبيقات والأخبار والفيديو والصور والتسوق ورحلات الطيران والشركات المحلية.

كما أنها تحتوي على العديد من الأدوات المطورة مثل: الطقس والآلة الحاسبة وسعر الصرف وحتى الاستعلام الورقي لمساعدة المستخدم في الحصول على المعلومات اليومية بسهولة. وأصبحت تجربة البحث مع التحديث الجديد أكثر غنى بصرياً، حيث تظهر نتائج البحث الآن في بطاقات المعلومات بدلاً من روابط مواقع الويب البسيطة، وذلك لمساعدة المستخدمين في الحصول على هذه الثروة الغنية من المعلومات المفيدة ببضع نقرات وبشكل فوري.



وتتيح Petal Search للمستخدمين، بفضل إمكانات الذكاء الاصطناعي البحث باستخدام الصور عبر خاصية البحث المرئي. وتتعرف على مجموعة كبيرة من العناصر مثل الأشخاص والحيوانات والمعالم السياحية والتاريخية، وستوفر إمكانات جديدة مثل التعرف على النباتات.

كما تحتوي على ميزة البحث الصوتي التي تدعم اللغة الإنجليزية والإسبانية والفرنسية والعربية وغيرها. وستساعد هذه المزايا أداة بحث Petal Search على تلبية احتياجات المستخدمين الذين اعتادوا على أسلوب حياة متمحور حول التنقل والأجهزة المتطورة.



إضافةً إلى ذلك، تعمل Petal Search بالتعاون مع الشركاء العالميين والمحليين، على تطوير خدمات البحث الخاصة بالحياة المحلية لتزويد المستخدمين بتجربة بحث ثرية قائمة على موقعهم وسيناريوهات الاستخدام.

وعندما يبحث المستخدم عن محتوى يخص الحياة المحلية، ستوفر أداة بحث Petal Search للمستخدمين المعلومات المحلية الأكثر شيوعاً وذات الجودة العالية، مثل التوصيات الشخصية أو المطاعم القريبة ومناطق الجذب المحلية التي تستحق الزيارة وخصومات التسوق.



أما تطبيق Petal Maps فهو أداة ملائمة ومريحة من هواوي لتوفير الخرائط وخصائص الملاحة، يقدم مزايا مفيدة مثل تتبع الموقع وعرض الخرائط والبحث عن الأماكن وإرشادات القيادة وقوائم الأماكن المفضلة للمستخدمين في أكثر من 140 دولة ومنطقة. ويدعم Petal Maps عرض الخرائط بعدة لغات، إضافةً إلى الملاحة الصوتية باللغة الإنجليزية والفرنسية والإسبانية والألمانية والإيطالية والماندرين.





وتم تجهيز تطبيق Petal Maps أيضاً بمهام متطورة لتوفير تحديثات المرور في الوقت الفعلي في بعض المدن الكبرى، وذلك لمساعدة الركاب على تخطيط مساراتهم بشكل أفضل وليخلصهم من القلق أثناء السفر. ويعزز تطبيق Petal Maps الدقة ويزود المستخدمين بالطرق الأكثر كفاءة والأقل ازدحاماً باستخدام التقنيات الرائدة مثل Super GNSS وخوارزميات التعرف على الصور.



سيتمكن السائقون بفضل خاصية التحكم بالإيماءات في سلسلة HUAWEI Mate 40 من التبديل بين طرق عرض الخريطة والملاحة ببساطة عن طريق إيماءة "الضغط في الهواء" باتجاه الشاشة باستخدام كفهم. وتعزز هذه التفاعلات الذكية بشكل كبير سهولة السفر وتجربة القيادة الآمنة.





يتوفر تطبيق HUAWEI Docs لمستخدمي سلسلة HUAWEI Mate 40 في أكثر من 100 دولة ومنطقة، ويدعم عرض المستندات وتحريرها بأكثر من 50 تنسيق، بما في ذلك PDF وPPT وDOC. ويُمكن المستخدمين، بفضل خاصية المزامنة مع السحابة في الوقت الفعلي، من العمل بسلاسة على نفس المستند من أجهزة مختلفة ومسجّلة في نفس حساب هواوي، مما يعزز تجربة المكتب الذكي.



مجموعة شاملة من تطبيقات منظومة خدمات هواوي للموبايل المتكاملة لتدعم الحياة الرقمية



يتيح تحديث تطبيق Find Device للمستخدمين تحديد موقع أجهزة هواوي الخاصة بهم مثل الهواتف الذكية والساعات والسماعات والنظارات، بالإضافة إلى تشغيل نغمة الرنين عن بُعد للمساعدة في إيجاد الجهاز أو قفل الأجهزة ومسح بياناتها لحماية خصوصية المستخدم.



يوفر تطبيق HUAWEI Themes باقات السمات الحصرية لتمكين المستخدمين من تخصيص أجهزتهم بشكل أعمق. وتتضمن الدفعة الأولى من الباقات سمات الفنانين المشهورين والأدب الكلاسيكي وسلسلة Ingenuity التي اختارتها هواوي.

تحافظ منظومة خدمات هواوي للموبايل المتكاملة التي يدعمها مليونيّ مطور حول العالم على نموها السريع.

وباعتبارها واحدة من أفضل 3 أسواق للتطبيقات على مستوى العالم، يواصل متجر تطبيقات AppGallery جمع التطبيقات العالمية والمحلية الشهيرة وتوفيرها لأكثر من 500 مليون مستخدم نشط شهرياً.

كما حققت تطبيقات HUAWEI Quick App زيادة بنسبة 260% على أساس سنوي في عدد المستخدمين النشطين شهرياً نظراً لإمكانية النقر والاستخدام دون الحاجة للتثبيت.



لمزيد من المعلومات حول تطبيق Petal Search، يرجى زيارة:

https://consumer.huawei.com/en/mobileservices/search/

لمزيد من المعلومات حول تطبيق Petal Maps، يرجى زيارة:

https://consumer.huawei.com/en/mobileservices/petalmaps/

تدعم خاصية Find Device حالياً الأجهزة التالية القابلة للارتداء: HUAWEI Freebuds Pro و Freebuds Studio و Watch GT2 Pro وGentle Monster Eyewear II.



