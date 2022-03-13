هواوي تطلق جهاز HUAWEI MatePad اللوحي الإصدار الجديد لعام 2022 في الأردن قريبًا

الوكيل الاخباري - تستعد مجموعة هواوي لأعمال المستهلكين لإطلاق جهاز HUAWEI MatePad الإصدار الجديد لعام 2022 في الأردن قريبًا، وهو عبارة عن جهاز لوحي ذكي من الجيل الجديد يعمل بنظام HarmonyOS 2.

اضافة اعلان

يتميز بشاشة عرض كاملة مقاس 10.4 بوصة وبدقة 2K و4 مكبرات صوت تم ضبطها بواسطة Harman Kardon لتجربة صوت غامرة. يتوافق الجهاز اللوحي أيضًا مع قلمHUAWEI M-Pencil (الجيل الثاني) ويوفر للمستخدمين ميزات ذكية متعددة لإنجاز المهام، بالإضافة إلى مجموعة واسعة من تطبيقات تدوين الملاحظات. ويدعم الجهاز الجديد والمحسّن نظامًا بيئيًا غنيًا، ويثبت مكانته كجهاز لوحي شامل ينفرد بميزات قوية بسعر معقول.



يحقق جهاز HUAWEI MatePad اللوحي الإصدار الجديد لعام 2022 تطورات في جميع الجوانب. ونظرًا لكونه نحيفًا وقابلًا للحمل، فإنه يجسد جمال البساطة مع دمج بيئة العمل والجماليات التكنولوجية، مما يؤدي إلى توازن مثالي بين المظهر وتجربة المستخدم. وبوصفه مكتبًا ذكيًا وجهازًا لوحيًا تعليميًا، يُمكّن الجهاز اللوحي المستخدمين من تسخير الإنتاجية الذكية والإبداع بشكل أفضل، مما ينتج عنه تجربة تعليمية عالية.



شاشة HUAWEI FullView مع مكبرات صوت رباعية لتجربة مشاهدة غامرة

HUAWEI MatePad الإصدار الجديد لعام 2022 هو منتج يجمع بين التكنولوجيا والجماليات استكمالًا للغة التصميم المبسطة للسلسلة. يتميز الجهاز بشاشة HUAWEI FullView مقاس 10.4 بوصة ودقة 2K مع نسبة شاشة إلى الجسم تبلغ 84%، ولا تحتوي على أي نقاط توقف للهوائي مكشوفة على الحواف أو عبر الغطاء الخلفي. ويوجه الجهاز انتباه المستخدم إلى محتوى الشاشة بديهيًا.



في عصر تكون فيه التجارب ذات أهمية قصوى، تم تزويد جهاز HUAWEI MatePad اللوحي الإصدار الجديد لعام 2022 بشاشة 2K QHD (فائقة الدقة) لتقديم تجربة بصرية مميزة تعرض الرسومات بتفاصيل أدق وجودة أفضل. ويتميز كذلك بإطار منحنٍ صغير يجعل الجهاز يبدو أنحف ويزن 450 جرامًا فقط، مما يجعله مريحًا للمسك والحمل. تم ضمان الجهاز من خلال شهادتي TÜV Rheinland Low Blue Light وFlicker-Free، واللتيْن تشهدان على قدرته على تقليل تأثير الشاشة على العينين.



علاوة على ذلك، يأتي جهاز HUAWEI MatePad اللوحي الإصدار الجديد لعام 2022 مزودًا بنظام صوت رباعي القنوات وسماعات رباعية، بالإضافة إلى ضبط احترافي بواسطة Harman Kardon، مما يتيح تجربة وسائط متعددة سينمائية لجميع المستخدمين.



الجمع بين البرامج والأجهزة لتحسين الإنتاجية بشكل فعال

تبتكر هواوي مرة أخرى على الطراز الكلاسيكي؛ إذ تم تجهيز HUAWEI MatePad اللوحي الإصدار الجديد لعام 2022 بقلم HUAWEI M-Pencil من الجيل الثاني، مما يوفر للمستخدمين تجربة كتابة أكثر واقعية لتحسين كفاءة العمل والتعلم بشكل شامل. ويوفر القلم إمكانياتٍ على مستوى النظام بما في ذلك: HUAWEI FreeScript وAnnotate وTake Snippet، مما يجعل إدخال الكتابة اليدوية أكثر سهولة وكفاءة.



تدعم لوحة مفاتيح HUAWEI Smart Keyboard اتصال البلوتوث، وتتمتع بمقدار حركة مفتاح محدد جيدًا يبلغ 1.3 مم لتوفر للعاملين في المكاتب والطلبة تجربة كتابة مريحة وسريعة الاستجابة، حتى عند الكتابة باليد لفترة أطول من الوقت. وعمل الجهاز أيضًا على تحسين نقطة الماوس بشكل كامل، مما يتيح لنقطة المؤشر أن يكون لها وضع المؤشر المقابل، ومعاينة محتوى تطبيق معين عن طريق تحريك مؤشر الماوس فوقه وإجراء تحكم مريح من خلال النقر بالماوس.



ومن أجل إنشاء تجربة مكتبية أكثر كفاءة وملاءمة لاستخدام الضوء، يتميز جهاز HUAWEI MatePad اللوحي الإصدار الجديد لعام 2022 بميزتي Multi-Window وApp Multiplier. تعمل النافذة المتعددة على تسهيل التشغيل من خلال فتح ما يصل إلى 4 نوافذ من تطبيقات مختلفة في وقت واحد؛ حيث يعالج App Multiplier معظم التطبيقات التي لا تدعم الوضع الأفقي للاستفادة الكاملة من التطبيقات عندما يكون الجهاز اللوحي في الوضع الأفقي.



التفاعل غير المحدود لجميع السيناريوهات للحظات أكثر ذكاءً

يدعم جهاز HUAWEI MatePad اللوحي الإصدار الجديد لعام 2022 ميزة العرض بين عدة شاشات Multi-Screen Collaboration بين الجهاز اللوحي والحاسوب المحمول، والتي تحتوي على ثلاثة أوضاع؛ وضع المرآة ووضع التوسيع ووضع التعاون. في وضع المرآة، تنعكس شاشة الحاسوب المحمول على شاشة الجهاز اللوحي، مما يسمح للمستخدمين بالعمل مباشرة على الملفات والمستندات، أو الرسم على الحاسوب المحمول باستخدام قلم HUAWEI M-Pencil من الجيل الثاني تمامًا كما يفعل المصممون المحترفون.

ثم هناك وضع التمديد، الذي يحوّل الجهاز اللوحي إلى شاشة ثانية، مما يوفر مساحة شاشة إضافية لعرض المزيد من المحتوى، وهو رائع للتسوق عبر الإنترنت، أو عند تصفح الإنترنت، وهناك الكثير من العناصر لاستكشافها!



بالإضافة إلى ذلك، يتيح وضع التعاون المبتكر إمكانية التفاعل عبر الأنظمة الأساسية، مما يسمح للمستخدمين بنقل المحتوى مثل النصوص والصور والمستندات بين الأجهزة المتصلة بسحب وإفلات بسيط! من خلال تخطي الحدود التي تفصل بين الأجهزة اللوحية والهواتف الذكية وأجهزة الحواسيب المحمولة، تعمل ميزة العرض بين الشاشات على إثراء ورفع مستوى ما يمكنك القيام به باستخدام جهاز HUAWEI MatePad اللوحي الإصدار الجديد لعام 2022 والأجهزة المتصلة الأخرى، مما يمكّن المستخدمين ويتيح لهم أن يصبحوا أكثر إنتاجية وإبداعًا من أي وقت مضى.



يدعم الجهاز اللوحي الشامل أيضًا الاتصال السلس بين الجهاز اللوحي والهاتف الذكي بفضل ميزة العرض بين الشاشات. تتيح هذه الميزة عمليات نقل الملفات بالسحب والإفلات البسيط بين الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية. تتيح مشاركة الأجهزة الطرفية للمستخدمين الكتابة على الهاتف الذكي باستخدام لوحة المفاتيح وشاشة الجهاز اللوحي، وتشغيل الموسيقى المحفوظة على الهاتف الذكي باستخدام مكبرات الصوت في الجهاز اللوحي، والمزيد. يتيح هذا الحل أيضًا للمستخدمين إمكانية الرد على المكالمات أو الرد على الرسائل النصية مباشرة من الجهاز اللوحي، مما يسهل تجربة متعددة الأجهزة.



بطارية كبيرة

في تصميمه الخفيف والرفيع للغاية، لا يزال جهاز HUAWEI MatePad اللوحي الإصدار الجديد لعام 2022 قيد التشغيل بالكامل. يمكن أن تظل بطاريته الضخمة التي تبلغ 7250 ميللي أمبير في وضع الاستعداد لمدة تصل إلى 28 يومًا، وحتى 12 ساعة من تشغيل الفيديو المحلي المستمر بدقة 1080 بكسل. بالإضافة إلى ذلك، يدعم الجهاز اللوحي الشحن فائق السرعة من هواوي – HUAWEI SuperCharge بقوة 22.5 واط، ويتطلب 2.5 ساعة فقط لشحن كامل لضمان تمتع المستخدمين بعمر بطارية طويل الأمد.



صوت واضح وقوي مصمم للاجتماعات والدروس عبر الإنترنت

كونه فعالاً في المكتب والدراسة، يوفر جهاز HUAWEI MatePad اللوحي الإصدار الجديد لعام 2022 أيضًا تجربة استماع جيدة لمساعدة المستخدمين في الحصول على تجربة تكنولوجية مريحة في سيناريوهات مختلفة مثل مؤتمرات الفيديو والدروس عبر الإنترنت والترفيه.

ويتمتع الجهاز أيضًا بخصائص ممتازة لالتقاط الصوت وتقليل الضوضاء؛ حيث يعتمد على ثلاثة ميكروفونات وتقنية إلغاء الضجيج النشطة المطورة ذاتيًا من هواوي. يمكن لهذه الخوارزميات التمييز بين الأصوات والضوضاء في الوقت الفعلي وتصفيتها للحصول على أفضل تجربة، بما يضمن تركيز المستخدمين على الأصوات التي يريدون سماعها، مما يسمح بتواصل أكثر فعالية.



متجر AppGallery: موثوق ومبتكر وآمن

يوفر جهاز HUAWEI MatePad الإصدار الجديد لعام 2022 اللوحي تجربة ذكية وسلسة للمستخدمين. يتوفر متجر AppGallery الموثوق به والمبتكر والآمن على الجهاز؛ حيث يمكن للمستخدمين تنزيل مجموعة واسعة من التطبيقات عالية الجودة.



سيتوفر جهاز HUAWEI MatePad اللوحي الإصدار الجديد لعام 2022 في الأردن يوم 15 آذار الجاري بسعر 250 دينارًا، مع مجموعة من الهدايا المجانية تضم: غطاء حماية من هواوي، واشتراك لمدة 3 شهور في HUAWEI Music، واشتراك لمدة شهر واحد في HUAWEI Mobile Cloud، بالإضافة إلى اشتراك لمدة 3 شهور في HUAWEI Video، واشتراك لمدة شهر واحد في Starzplay VIP.

ويأتي الجهاز مع خدمة HUAWEI Care؛ حيث يتمتع بتمديد ضمان سنة أو سنتين وضمان حماية الشاشة من تعرضها للتلف لمدة سنة. وعند تمديد الضمان، سيتم استخدام قطع غيار أصلية 100% مع توفير خدمة الإصلاح السريع.



