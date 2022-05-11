هواوي تطلق حاسوبيْ HUAWEI MateBook D 14 | D 15 المحموليْن مع معالج Intel في الأردن

الوكيل الاخباري - أطلقت مجموعة هواوي لأعمال المستهلكين حاسوبيْن محموليْن جديدين هما: HUAWEIMateBook D 14 وHUAWEIMateBook D 15.

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وتأتي أحدث إضافتيْن إلى سلسلة HUAWEI MateBook القوية بشاشة عرض كاملة HUAWEI FullView بتقنية Eye Comfort، وهما مدعوميْن بمعالج Intel® Core™ الجديد من الجيل الحادي عشر لتقديم أداء محسن إلى حد كبير مع دعم التعاون عبر الأجهزة.



وإلى جانب المعالج الأكثر قوة، يأتي جهازا HUAWEIMateBook D 14 و HUAWEIMateBook D 15 ببطاقة رسومات Intel® Iris® Xe الجديدة كليًا لتسريع أداء معالجة الرسومات.

وعلاوة على ذلك، فإن التقنيات المبتكرة مثل الجهاز الفائق Super Device ، وزر الطاقة ببصمة الإصبع، وتقنية Wi-Fi 6 السريعة للغاية، والشاحن المضغوط الذي يدعم تقنية SuperCharge™، والمنافذ متعددة الاستخدامات، والهيكل المعدني الأملس تتحد جميعها لتحسين تجربة المستخدم بشكل أساسي، والارتقاء بالحاسوب المحمول من كونه أداة إنتاجية إلى رفيق ذكي للشباب لا غنى عنه في مواقف الحياة اليومية.



شاشة عرض كاملة FullView تقدم مرئيات ممتعة مع حماية لعيون المستخدمين



يتميز جهاز HUAWEIMateBook D 15 بشاشة مقاس 15.6 بوصة عالية الدقة IPS مقاومة للتوهج تحتفظ بتصميم FullView المميز للسلسلة، وتوفر نسبة شاشة إلى الجسم تبلغ 87% مع نسبة عرض إلى ارتفاع تبلغ 16:9 لتجارب سينمائية غامرة. يتميز جهاز HUAWEIMateBook D 14 بشاشة 14 بوصة 1080 بيكسل عالية الدقة IPS مضادة للتوهج مع نسبة شاشة إلى الجسم تبلغ 84% ونسبة عرض إلى ارتفاع تبلغ 16:9 لتوفير تجربة مشاهدة غامرة للغاية. وحصلت كلتا الشاشتين على شهادةTÜV Rheinland Low Blue Light وشهادات Flicker Free لتجربة مشاهدة أكثر راحة.



أداء أكثر قوة واستمرارية

فيما يتعلق بالمستهلكين الشباب، لا يُعدّ الحاسوب المحمول مجرد أداة لإنجاز أعمالهم فحسب، بل يمثل أيضًا منصة ترفيهية. يدعم معالج Intel® Core™ الجديد من الجيل الحادي عشر المبني على تقنيةSuperFin 10 نانومتر كلاً من HUAWEIMateBook D 14 وHUAWEIMateBook D 15.

يتميز المعالج رباعي النواة ثماني الخيوط بأداء أسرع من سابقيه للتعامل بسهولة مع سيناريوهات الاستخدام اليومي، مع بطاقة رسوماتIntel® Iris® Xe المدمجة لتوفير أداء رسومات ينافس نظرائها المنفصلين من الفئة الابتدائية.

ويأتي الجهازان الجديدان بذاكرة تصل إلى 16 جيجابايت لقراءة وكتابة أسرع، ويتميزان بمحرك الأقراص الصلبة NVMe PCIe عالي السرعة لتحسين أداء النظام بشكل عام. وبنقرة على مفتاحي Fn وP، يمكن للمستخدمين تمكين وضع الأداء للتطبيقات الأكثر استخدامًا.

ويعزز نظام التبريد المتقدم الذي يتميز بمروحة وزعنفة HUAWEI Shark عالية الكثافة التصميم الإلكتروني لضمان الأداء المستقر للحاسوبيْن المحموليْن تحت الضغط.



الجهاز الفائق: اسحب لتتصل

يدعم الحاسوبان المحمولان HUAWEIMateBook D 14 و HUAWEIMateBook D 15ميزات الجهاز الفائق Super Device لتوفير طريقة أكثر ملاءمة للمستخدمين لتوصيل الحاسوب المحمول بأجهزة أخرى.

لبدء الاقتران، يحتاج المستخدمون ببساطة إلى النقر فوق رمز لوحة التحكم في الزاوية اليمنى السفلية لتفعيل خاصية الجهاز الفائق، ثم سحب الرموز الأخرى للأجهزة باتجاه أيقونة الحاسوب المحمول. تجعل طريقة الاقتران المباشرة هذه توصيل الأجهزة المتعددة أكثر سهولة من أي وقت مضى.



يوفر الجهازان أيضًا تجربة قوية وشاملة لجميع السيناريوهات في هذا المنتج الجديد لهواوي.

ومن خلال قدرة الجهازيْن على التعاون بسلاسة مع منتجات هواوي الأخرى، بما في ذلك الهواتف والأجهزة اللوحية والشاشات، يمكن للمستخدمين التقاط لحظات الإلهام العفوية على أي من أجهزة هواوي المتنوعة التي يملكونها وسيتزامن المحتوى بسلاسة عبرها جميعًا. تتيح ميزة العرض بين الشاشات – Multi-Screen Collaboration مع الهواتف الذكية الآن ما يصل إلى ثلاث نوافذ نشطة، مما يوفر أداءً استثنائيًا متعدد المهام.

تُنقل المستندات والصور بين الأجهزة بسحب وإفلات بسيطيْن. وبدلاً من ذلك، يمكن للمستخدمين فتح ملفات الهاتف الذكي على الحاسوب المحمول وإجراء تغييرات مباشرة.

يمكن أيضًا بدء مكالمات الفيديو من الحاسوب المحمول وإجرائها مع الأجهزة الطرفية التابعة له، وتحرير أيدي المستخدمين من حمل الهاتف أثناء إجراء المكالمة.



ومن خلال ميزة العرض بين الشاشات، يمكن للمستخدمين أيضًا توصيل جهاز هواوي اللوحي بالحاسوبيْن المحموليْن واستخدام الجهاز اللوحي كلوحة رسم أو شاشة ثانية، أو لمجرد نقل الملفات بسهولة وسحبها وإفلاتها. ويمكن إيصال الجهازيْن بشاشة HUAWEI MateViewإما لاسلكيًا أو باستخدام كابل. وستوفر التحديثات المستقبلية المزيد من خيارات الاتصال البيني للمستخدمين للاستمتاع بتجارب جديدة لجميع السيناريوهات.



زر الطاقة ببصمة الإصبع

يأتي الحاسوبان المحمولان HUAWEIMateBook D 14 و HUAWEI MateBook D 15مزوديْن بتقنيات هواوي المبتكرة مثل زر الطاقة ببصمة الإصبع الذي يُعدّ مصادقة بيومترية إضافية وآمنة إلى جانب زر الطاقة.



تقنية Wi-Fi 6 السريعة للغاية

عملت هواوي على ترقية الحاسوبيْن المحموليْن HUAWEIMateBook D 14 وHUAWEIMateBook D 15 ببطاقة واجهة شبكة Wi-Fi 6 بتصميم هوائي مزدوج لتزويد المستخدمين باتصال إنترنت عالي السرعة ومستقر.



شاحن مدمج مع دعم تقنية SuperCharge

يدعم محول التيار المتردد الذي يأتي مع جهازي HUAWEIMateBook D 14 وHUAWEI MateBook D 15 تقنية HUAWEI SuperCharge™للشحن السريع المتوافق مع هواتف هواوي الذكية. يظل الشحن العكسي نشطًا حتى عند إيقاف تشغيل أجهزة الحاسوب المحمولة، وهو ما يمكن أن يكون مفيدًا عندما يجد المستخدمون أنفسهم في حاجة إلى شحن سريع لبطارية الهاتف الذكي أثناء التنقل.



جمال معدني وتصميم بسيط

يجسد جهاز HUAWEIMateBook D 15الجديد فلسفة تصميم "Pure Shape" من هواوي؛ إذ يتميز بتصميم بسيط مع خطوط نظيفة ومصقولة تمر عبر الهيكل المعدني، مما يخلق مظهرًا بسيطًا متألقًا باللون الكلاسيكي Space Grey.



يشهد كل جهاز من سلسلة HUAWEI MateBook D على تفاني هواوي لتحقيق الجودة والتميز في التصنيع. يزن جهاز HUAWEI MateBook D 151.53 كغم ويبلغ سمكه 16.9 ملم فقط في أكثر نقطة سُمكًا، مما يجعله رفيقًا مناسبًا للسفر.

يشتمل جهاز HUAWEIMateBook D 14 على مفصلة بزاوية 180 درجة، مما يسهل على العديد من المستخدمين مشاركة الشاشة في سيناريو مكان العمل. ويتوفر الحاسوب المحمول باللون الكلاسيكي Space Grey، ويزن 1.38 كغم ويبلغ سمكه 15.9 ملم.



يتوفر جهاز HUAWEIMateBook D 15الجديد الآن في الأردن بسعر يبدأ من 599 دينارًا، مع هدية مجانية عبارة عن حقيبة ظهر وفأرة بلوتوث، ويمكن اقتناؤه من خلال متجر هواوي شروق الأردن الإلكتروني عبر الرابط التالي: t.ly/snqa، أو متجر هواوي Cell Avenue الإلكتروني عبر هذا الرابط: t.ly/mjHh، أو زيارة أيّ من المتاجر التي تعرض منتجات هواوي في المملكة.

أما جهاز HUAWEIMateBook D 14، فيتوفر بسعر 649 دينارًا، ويمكن اقتناؤه من خلال متجر هواوي شروق الأردن الإلكتروني عبر هذا الرابط: t.ly/mjHh، أو زيارة أيّ من المتاجر التي تعرض منتجات هواوي في المملكة.

ويأتي الجهازان مع خدمة HUAWEI Care؛ حيث يتمتعان بتمديد ضمان عام أو عامين. وعند تمديد الضمان، سيتم استخدام قطع غيار أصلية 100% مع توفير خدمة الإصلاح السريع.