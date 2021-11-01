هواوي تطلق رائد عصره وملك الكاميرا - هاتف HUAWEI nova 9 في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا

الوكيل الاخباري - أعلنت مجموعة هواوي لأعمال المستهلكين عن هاتف HUAWEI nova 9 الجديد،رائد عصره وملك الكاميرات للمستهلكين في الشرق الأوسط وأفريقيا خلال حفل إطلاق إقليمي أقيم في دبي.

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من خلال ميزات مبتكرة وعناصر تصميم عصرية، فإن أحدث هاتف لسلسة HUAWEI nova سيطلق إلهامًا جديدًا بفضل نظام الكاميرا القوي وجميع ميزات الفيديو الجديدة، والتي تخلق إمكانيات جديدة للمستخدمين أثناء تسجيلهم اللحظات في حياتهم. وسيتوفر هذا الهاتف الرائع قريبًا في الأردن للطلب المسبق.

يظهر هاتف HUAWEI nova 9 لأول مرة بألوان جديدة كليًا - اللون رقم 9–Colour No. 9، إلى جانب اللون الأسود، ويتميز بمجموعة من تقنيات الكاميرا الرائدة، بما في ذلك نظام كاميرا فائقة الرؤية بدقة 50 ميجابكسل، إلى جانب مصفوفة مرشح الألوان RYYB (CFA) وتقنيةXD Fusion Engine. تتيح الكاميرا للمستخدمين التقاط صور ومقاطع فيديو رائعة، حتى في ظروف الإضاءة المنخفضة.

تضمن شاشة العرض المنحنية الأصلية ذات الألوان الأصلية بمعدل تحديث يبلغ 120 هرتز، والمعالج القوي وعمر البطارية الممتاز وتقنية الشحن فائقة السرعة HUAWEI Supercharge بقوة 66 واط، توفير تجربة سلسة، بينما تسهل ميزات الجهاز الفائق التآزر بين الهاتف ومنتجات هواوي الأخرى بسلاسة.





قال بابلو نينغ، رئيس مجموعة هواوي لأعمال المستهلكين في الشرق الأوسط وأفريقيا: "من خلال ربط هواوي بجيل الشباب من المستهلكين، تم تصميم سلسلة هواتفnova لتكون أبرز المنتجات.

من خلال التحديثات القوية للأجهزة وتكامل نظام التشغيل، يقدم هاتف HUAWEI nova 9 مجموعة مثيرة من الميزات، بما في ذلك تصميم رائع مع ألوان جديدة كليًا – اللون رقم 9 ونظام كاميرا فائق الرؤية بدقة 50 ميجابكسل، وشحن فائق السرعة من هواوي بقوة 66 واط –HUAWEI SuperCharge،وميزات الجهازالفائق المستقبلية. علاوةً على ذلك، يوفر تسجيل فيديو سيلفي بدقة 4K وميزة التسجيل الأمامي/والخلفي المستمر المزيد من الطرق للمستخدمين لإنشاء مقاطع فيديو جذابة والاستجابة للطلب المتزايد على مدونات الفيديو".



تصميم جديد يخطف الأنفاس

هاتف HUAWEI nova 9 هو هاتف ذكي أنيق، يأتيباللون الجديد رقم 9 –Colour No. 9، والذي تم إنشاؤه باستخدام عملية Starry Flash AG Glass الجديدة تمامًا، والتي تضيف نسيجًا فريدًا للهيكل وتبرز وحدة الكاميرا المميزة، مما يمنحها مزيدًا من التركيز البصري.

تحت دائرة الضوء، يضيء الجهاز بأكمله ويتألق. يحتوي الهاتف على شاشة منحنية ملونة أصلية بقياس 6.57 بوصة مع معدل تحديث يبلغ 120 هرتز مع سطح مدبب يتدفق مثل الشلال، مما يقلل من الحافتين اليمنى واليسرى للحصول على رؤية أكثر غامرة. يمكنه عرض 1.07 مليار لون، ويتميز بمعدل تحديث يصل إلى 120 هرتز ومعدل أخذ عينات باللمس 300 هرتز لتحسين الاستجابة.

وإلى جانب ذلك، فإن تصميم هاتف HUAWEI nova 9 نفسه مثير للإعجاب، حيث يبلغ سمكه 7.77 مم فقط ويبلغ وزنه 175 جرامًا. ويتميز بحلقة Star Orbit Ring المستوحاة من Nebula، والتي ظهرت لأول مرة مع هاتفHUAWEI nova 8.

وتأتي مع شعار حلقة "nova" الذي يبرز حلقةStar Orbit Ring، مما يجعله أكثر شهرة وجاذبية. لا تمثل ميزات التصميم هذه استمرارًا للإرث فحسب، بل تمثل أيضًا ولادة جديدة له.



التقط قصتك بكاميرا فائقة الرؤية بدقة 50 ميجابكسل

يتميز نظام الكاميرا الخلفية بكاميرا فائقة الرؤية بدقة 50 ميجابكسل، وكاميرا بزاوية عريضة بدقة 8 ميجابكسل، وكاميرا ماكرو، وكاميرا عمق.

يتضمن الهاتف مستشعرًا كبيرًا مقاس 1 / 1.56 بوصة وRYYB CFA بحساسية عالية للضوء، حيث يجمع 40% من الضوء بالمقارنة بمستشعر RGGB القياسي.

يتيح ذلك للمستخدمين التقاط صور ومقاطع فيديو رائعة حتى في ظروف الإضاءة المنخفضة، مما يضمن عدم تعريض الأجزاء الساطعة من الصورة للضوء بشكل مفرط، بينما تكون المناطق المظلمة واضحة ومليئة بالتفاصيل.



بمجرد أن تلتقط أجهزة الكاميرا صورة،تبدأ تقنيةXD Fusion Engine في العمل، باستخدام تقنيات التصوير الحاسوبي المتطورة لتحسين تفاصيل الصورة وجودتها بشكل كبير.

ابتكارات مدونة الفيديو:

يتميز هاتف HUAWEI nova 9 بكاميرا أمامية عالية الدقة تبلغ 32 ميجابكسل تدعم تسجيل فيديو سيلفي بدقة 4K، وتثبيت الفيديو AIS (AI Image Stabilization)، مما يسمح للمستخدمين بالتقاط صور عالية الدقة لأنفسهم أثناء التحدث إلى الكاميرا أو عند قيامهم بالتدوين عبر الفيديو.

بفضل التسجيل الأمامي/الخلفي المستمر، يمكن للمستخدمين أيضًا التبديل بين الكاميرات الأمامية والخلفية، مما يسمح لهم بالتقاط قصتهم بسلاسة في ملف فيديو واحد.

يسمح تسجيل الفيديو مزدوج العرض للمستخدمين بعرض ردود أفعالهم المباشرة على الأحداث في الوقت نفسهباستخدام الكاميرات الأمامية والخلفية دون الحاجة إلى تحرير، أو عندما تريد عرض الصورة الكبيرة والتفاصيل، يمكنك في الوقت نفسه التقاط لقطة قريبة ولقطة بزاوية واسعة.

باستخدام تطبيق Petal Clip، يمكن للمستخدمين بسهولة الاختيار من بين مجموعة متنوعة من قوالب وموضوعات الفيديو قبل نشر مدونات الفيديو الخاصة بهم أو مقاطع الفيديو الأخرى على وسائل التواصل الاجتماعي في أي وقت من الأوقات. علاوة على ذلك، تم تبسيط عمليات التحرير المعقدة بفضل بحث الفيديو وإنشاء الفيديو بنقرة واحدة.

القوة في متناول يدك

يدعم الجهاز تقنية Touch Turboالجديدة،التيترتقي بألعاب الأجهزة المحمولة إلى مستوى جديد لأنها تتيح تحكمًا أكثر دقة واستجابة.سواء كان ذلك للألعاب أو لمجرد تصفح الإنترنت، يوفر هاتف HUAWEI nova 9 عمر بطارية ممتاز مع بطارية عالية السعة 4300 مللي أمبير في الساعة.

بالإضافة إلى ذلك، يتم الحفاظ على وقت أوقات الشحن عند الحد الأدنى، حيث يدعم الهاتف الذكي الجديد تقنية الشحن فائقة السرعة HUAWEI SuperCharge بقوة 66 واط للشحن عالي السرعة.



إلهام جديد في تجربة المستخدم

مع هاتف HUAWEI nova 9، أصبح التحكم في أجهزة متعددة في آنٍ واحد أمرًا سهلاً مثل التحكم في جهاز واحد فقط، وذلك بفضل ميزات الجهاز الفائق -Super Device.

تتيح علامة التبويب Device+ في لوحة التحكم للمستخدمين التحكم بسهولة أو العرض على عدة شاشات –Multi-Screen Collaboration مع الأجهزة الأخرى، مثل تلفاز HUAWEI Vision وسماعات FreeBudsHUAWEI وجهاز MatePadHUAWEI اللوحي وحاسوب MateBookHUAWEI المحمول.

على سبيل المثال، يمكن للمستخدمين النقر على أيقونة HUAWEI MatePad لتنشيط ميزة العرض على عدة شاشات Multi-screen Collaboration بين الهاتف الذكي والجهاز اللوحي؛ أو النقر فوق رمز HUAWEI MateBook لتنشيطهذه الميزة بين الهاتف الذكي والحاسوب المحمول، أو النقر فوق رمز HUAWEI FreeBuds لتبديل إخراج الصوت بسلاسة إلى سماعات هواوي الخاصة بهم.

مع نظام الملفات الموزعة، يمكن أن يعمل HUAWEI nova 9 أيضًا كوحدة تخزين خارجية متصلة لاسلكيًا بجهاز الحاسوب، مما يعني أنه يمكنك الوصول إلى الملفات التي تريدها بسهولة أكبر من أي وقت مضى.

باستخدام هاتفHUAWEI nova 9، يمكن للمستخدمين أيضًا تحويل مكالمات ميزةMeeTime إلى تلفازHUAWEI Vision الذكي، وإجراء المكالمة من خلال الاستفادة من الشاشة الكبيرة والكاميرا ومكبرات الصوت.

يمكن للمستخدمين أيضًا مشاركة شاشتهم بسهولة أثناء مقطع فيديو وحتى تحديد الأماكن الرئيسية لعرض الأفكار المهمة مباشرةً.



متجر AppGallery: موثوق ومبتكر وآمن

يعمل هاتف HUAWEI nova 9 على واجهة المستخدمEMUI 12، التي توفر تجربة

ذكية وسلسة للمستخدمين.

يتوفر متجر AppGallery الموثوق به والمبتكر والآمن في هاتف HUAWEI nova 9، حيث يمكن للمستخدمين تنزيل مجموعة واسعة من التطبيقات ذات جودة عالية.



حزمة Petal One وهاتفHUAWEI nova 9

Petal One عبارة عن حزمة اشتراك الكل في واحد لجعل حياتك أفضل، والتي تشمل على Mobile Cloud والفيديو والموسيقى والمزيد من الخدمات القادمة. توفر Petal One خدمة عضوية متعددة السيناريوهات ويمكن دعمها على أجهزة متعددة، بما في ذلك هواتف هواوي المحمولة والأجهزة اللوحية الذكية القابلة للارتداء.





ساعة HUAWEI WATCH FIT new

أعلنت هواوي أيضًا عن إضافة جديدة إلى سلسلة ساعاتHUAWEI WATCH FITالذكيّة، حيث تقدم ساعة HUAWEI WATCH FIT new، وهي أحدث ساعة ذكية للمبتدئين. تأتي مع جسم ساعة مستطيل مع شاشة AMOLED مقاس 1.64 بوصة بدقة عرض456 × 280 بألوان عصرية.

لتلبية احتياجات اللياقة البدنية للمستهلكين، تدعم ساعة HUAWEI WATCH FIT new المدرب الشخصي المتحرك،بالإضافة إلى 97 وضع تمرين، بما في ذلك وضع نط الحبل الجديد.

وفي الوقت نفسه، يتطابق إطار الساعة المعدني مع أحزمة الساعة الملونة و300 + وجوه الساعة النابضة بالحياة، مما يسمح للمستخدمين بإقران الساعة الذكية لسيناريوهات مختلفة.



جهازHUAWEI MatePad T اللوحي إصدار الأطفال



أعلنت هواوي أيضًا عن جهازHUAWEI MatePadT إصدار الأطفال المصمم مع وضع تعليم الأطفال ونموهم الصحي في الاعتبار.

تتوفر هذه الإضافة الأحدث إلى سلسلة أجهزةHUAWEI MatePad Tاللوحية، المتوفرة في متغيرين مقاس 8 بوصات و9.7 بوصات، على أجهزة لوحية جميلة مصممة خصيصًا للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 3 و8 سنوات.

تتميز بتصميم بسيط وأنيق، حقيبة أطفال، قلم، ركن الأطفال الذي يأتي محملاً مسبقًا بمحتوى غني وصديق للأطفال، وميزات راحة العين، ومساعد الوالدين، بالإضافة إلى حماية الشحن.







ميزانHUAWEI Scale 3 Pro



علاوة على ذلك، أعلنت هواوي أيضًا عن إطلاق ميزانHUAWEI Scale 3 Pro، وهو أحدث تكرار لميزانهاالذكي عالي الدقة.

تم تكوينه بثمانية أقطاب كهربائية مزدوجة التردد لقياس بيانات السوائل داخل الخلايا وخارجها، وتكملها ميزةHUAWEI TruFitTM 2.0، التي تتميز بخوارزميات قياس مطورة.

استنادًا إلى القياس التفصيلي، يتيحميزانHUAWEI Scale 3 Pro للمستخدمين فهمًا أفضل لمعدل الدهون في الجسم وكتلة العضلات والهيكل العظمي وتركيبات الجسم الأخرى.

