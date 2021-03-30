هواوي تطلق سماعات HUAWEI FreeBuds 4i بصوت عالي الجودة وبطارية بعمر طويل جدًا للطلب المسبق في الأردن

الوكيل الاخباري - أطلقت هواوي مؤخرًا أحدث إضافة لسلسلة سماعات HUAWEI FreeBuds المميزة؛ HUAWEI FreeBuds 4i للطلب المسبق في الأردن.

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تتميز السماعات الجديدة بصوت عالي الجودة، وعمر بطارية طويل جدًا، وخاصية إلغاء الضجيج النشطة، وتقنية الشحن السريع، بالإضافة إلى تصميمها الأنيق ووزنها الخفيف.



صوت عالي الجودة: مصمم خصيصًا للموسيقى المثالية



هل تريد سماع الموسيقى تمامًا كما تم تسجيلها؟ تمنحك سماعات HUAWEI FreeBuds 4i ذلك بفضل المشغل الديناميكي مقاس 10 مم المتوازن جيدًا للترددات العالية والمتوسطة والمنخفضة، والذي يوفر صوتًا واضحًا تمامًا في أي وقت ومن أي مكان، ويضمن جودة صوت عالية بغض النظر عن نوع الصوت.

توازن السماعات بمهارة بين ترددات الصوت الآلية والصوتية، مما يجعلها خيارًا رائعًا لمحبي الموسيقى.



اشحن في لمح البصر واستمر في الشعور بالحيوية



تحتاج الموسيقى والأفلام والمكالمات إلى سماعات أذن ذات عمر بطارية طويل لتستمر معك طوال اليوم. تأكدت هواوي أن هذا هو بالضبط ما تحصل عليه مع سماعات HUAWEI FreeBuds 4i... بطارية كبيرة يتم شحنها بسرعة ويمكن أن تدوم طويلاً.

مع إيقاف تشغيل خاصية إلغاء الضجيج النشطة، يمكن للسماعة تقديم 10 ساعات من تشغيل الموسيقى المستمر، أو 6.5 ساعة من المكالمات الصوتية بشحنة كاملة.

جنبًا إلى جنب مع علبة الشحن، يمكن أن تحقق ما يصل إلى 22 ساعة من تشغيل الموسيقى أو 14 ساعة من المكالمات الصوتية.

عند تشغيل خاصية إلغاء الضجيج النشطة، يمكن أن توفر 7.5 ساعة من تشغيل الموسيقى المستمر و 5.5 ساعة من المكالمات الصوتية.



علاوة على ذلك، تدعم سماعات HUAWEI FreeBuds 4i تقنية الشحن السريع لمعالجة أي مخاوف بشأن البطارية المنخفضة. تمنحك السماعات فرصة الاستمتاع بالصوت لمدة 4 ساعات مع شحن لمدة 10 دقائق فقط.

وبفضل عمر البطارية المذهل وقدرتها على الشحن السريع، لم تعد بحاجة للقلق بشأن مستوى البطارية عندما تكون بالخارج، لتتمكن من الاستمتاع بالموسيقى طوال اليوم.



انغمس في عالمك الخاص مع خاصية إلغاء الضجيج النشطة



للاستمتاع بالموسيقى والمكالمات ومحتوى الفيديو، تحتاج إلى التخلص من الضوضاء غير المرغوب فيها بغض النظر عن مكان وجودك، مثل مراكز التسوق والحافلات ومحطات القطارات والمكاتب أيضًا.

تتضمن سماعات HUAWEI FreeBuds 4i تصميمًا فريدًا مضادًا للرياح، والذي يمكن أن يحسن بشكل فعال إلغاء ضوضاء الرياح، مع ميكروفونين خارجيين يدعمان التقاط الصوت بدقة.

تأتي السماعات أيضًا مع وضع الوعي - Awareness؛ فمن خلال الضغط لفترة طويلة على مقبض سماعة الأذن، يمكنك التبديل بسهولة من وضع إلغاء الضجيج النشطة إلى وضع الوعي دون خلع سماعات الأذن. يتيح لك ذلك التعرف على الصوت المحيط والتواصل مع الأشخاص من حولك بسهولة.



تصميم جذاب وخفيف الوزن



تم تصميم سماعات HUAWEI FreeBuds 4i لتترك انطباعًا خاصًا بتصميمها الأنيق. بالإضافة إلى ذلك، فإن وزنها الخفيف يجعلها مريحة لفترات طويلة من الارتداء.

لراحة أذنيك، تتبنى السماعات تصميمًا يناسب قناة الأذن لتوفير تجربة ارتداء مريحة. تتوفر السماعات بثلاثة ألوان رائعة هي، الأحمر، والأسود الكربوني، والأبيض السيراميكي.



أخيرًا، يُعد التحكم في سماعات الأذن أمرًا سهلاً للغاية. يعمل النقر المزدوج على تشغيل أو إيقاف الموسيقى مؤقتًا أو الرد على المكالمات أو إنهائها. يؤدي الضغط لفترة طويلة إلى تشغيل أو إيقاف خاصية إلغاء الضجيج النشطة أو وضع الوعي – وهي تفاعلات بديهية تضفي الراحة عند استخدام سماعات HUAWEI FreeBuds 4i.

تتوفر سماعات HUAWEI FreeBuds 4i حاليًا للطلب المسبق في الأردن لغاية 6 نيسان 2021، بسعر 84 دينارًا مع ضمان لمدة 12 شهرًا، وهدية مجانية عبارة عن اشتراك لمدة 3 أشهر بخدمة HUAWEI Music VIP بقيمة 10 دنانير.

لا تتردد بحجز نسختك الآن عبر متجر هواوي الإلكتروني من خلال الرابط: https://huaweieshop.jo/ar/accessories/huawei-freebuds-4i، واستمتع بتجربة صوتية غامرة.



