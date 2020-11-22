هواوي تطلق سماعات Huawei FreeBuds Pro في الأردن

الوكيل الاخباري - أطلقت مجموعة هواوي لأعمال المستهلك مؤخرًا FreeBuds Pro أحدث سماعات أذن ستيريو لاسلكية حقيقية True Wireless Stereo (TWS) في الأردن.

اضافة اعلان



تعدّ Huawei FreeBuds Pro أول سماعات أذن ذكية ديناميكية لإلغاء الضوضاء في العالم، كما أنها المنتج الرائد هذا العام بين منتجات هواوي الصوتية، مما يعزز مكانة هواوي كشركة رائدة ومبتكرة في مجال إنتاج سماعات أذن ستيريو لاسلكية حقيقية TWS.

تأتي السماعات الجديدة بتصميم أيقوني رائع يتميز بمنح الراحة عند استخدامها لفترات طويلة الأمد، وإلغاء ضوضاء ديناميكي ذكي، وعمر بطارية طويل الأمد، ومجموعة واسعة من ميزات التفاعل الذكية التي من المؤكد أنها ستسعد المستهلكين. تتوفر هذه السماعات الرائعة بثلاثة ألوان مدهشة هي: الأسود الليلي، والسيراميك الأبيض، والفضي.



الجمع بين الفن والتكنولوجيا لتشكيل مستقبل التصميم



صممت هواوي سماعات Huawei FreeBuds Pro الجديدة مع وضع الأناقة والراحة بعين الاعتبار. تمسكًا بمبدأ التصميم البسيط، تتخلص سماعات Huawei FreeBuds Pro الجديدة من أي ميزات تصميم غير ضرورية، مع ضمان أن كل عنصر أنيق. تتميز السماعات بتصميم فريد داخل الأذن تجعلها مريحة للارتداء.

تأتي سماعات Huawei FreeBuds Pro بثلاثة أحجام مختلفة من سدادات الأذن المصنوعة من السيليكون. يتحد هذا مع ميزة الكشف عن الملاءمة - المتوفرة في تطبيق Huawei AI Life - مما يتيح للمستخدمين العثور على الملاءمة المثالية والثابتة. لتحقيق ذلك، قام مهندسو Huawei Audio Lab بجمع وتحليل بيانات قناة الأذن من أكثر من 1،000 مستخدم حول العالم.



بالإضافة إلى ذلك، فإن ساق Huawei FreeBuds Pro الجديد تأتي على شكل مربع أنيق، مع ميزة تقليل الضوضاء الخارجية، وإيواء المكونات التقنية الحيوية.

يزيل التصميم المقاوم للرياح ثقوب التقاط الصوت لتخفيف تداخل ضوضاء الرياح. هذا يعني أنه يمكن للمستخدمين تجنب التأثر بالضوضاء الخارجية، حتى عند المشي أو الجري أو ركوب الدراجات.

علاوة على ذلك، يمكن للمستخدمين تمكين إلغاء الضوضاء النشط بسهولة، وضبط مستوى الصوت، والرد على المكالمات، والضغط على تشغيل وتخطي الأغاني باستخدام جذوع سماعة الأذن Huawei FreeBuds Pro. الإيماءات بديهية للغاية - ما عليك سوى التمرير أو الضغط على منطقة معينة للتحكم.

يمكن لـسماعات Huawei FreeBuds Pro اكتشاف عادات تشغيل المستخدمين بدقة لتقليل اللمسات الخاطئة



ولكونها أحدث منتج صوتي رائد وأكثرها تطورًا من هواوي، توفر سماعات Huawei FreeBuds Pro جودة صوت مذهلة. علاوة على ذلك، تم تحسين تجربة الاستماع من خلال ميزات جديدة وذكية تم إعدادها لإعادة تعريف سوق سماعات أذن ستيريو لاسلكية حقيقية TWS.



إعادة تعريف إلغاء الضوضاء مع أول سماعات ذكية لإلغاء الضوضاء الديناميكي في العالم



Huawei FreeBuds Pro هي أول سماعات أذن ستيريو لاسلكية حقيقية TWS في العالم تتميز بإلغاء ضوضاء ديناميكي ذكي. تحسينًا على الطرازات السابقة، تم تعزيز إلغاء الضوضاء بنسبة تصل حتى 40 ديسيبل، في حين أن الأذن المغلقة ملاءمة وتفسح المجال بشكل طبيعي للتخلص من الانحرافات.

ولتعزيز ذلك بشكل أكبر، يمكن للميكروفونات المزدوجة الموضوعة داخل وخارج سماعات الأذن تحديد بيئة الضوضاء المحيطة بك بسرعة، والتبديل تلقائيًا بين أوضاع إلغاء الضوضاء الثلاثة - الوضع الفائق والوضع المريح والوضع العام (Ultra Mode،Cozy Mode و General Mode) - لخفض الضوضاء المحيطة بك بشكل فعال. سواءً أكان المستخدم في المنزل أو في نزهة أو في محطة قطار مزدحمة، فإن سماعات Huawei FreeBuds Pro ستشعر بالبيئة المحيطة بذكاء وتحسن تجربة إلغاء الضوضاء بطريقة فعالة.





تعمل مجموعة متكاملة من الميزات الذكية الأخرى على تحسين تجربة المستخدم، مما يجعل سماعاتHuawei FreeBuds Pro متعة في الاستخدام. يستخدم Awareness Mode وVoice Mode الميكروفونين لمساعدة المستخدمين على سماع العالم الخارجي عند عبور الطريق أو إجراء محادثة.



عمر بطارية طويل الأمد مع الشحن السريع



مع تمكين إلغاء الضوضاء النشط، تدوم البطارية حتى 4.5 ساعة؛ وبدون تمكين إلغاء الضوضاء، فإنها تدوم 7 ساعات كاملة دون الحاجة إلى الشحن باستخدام علبة الشحن المرفقة. ما عليك سوى الضغط على جذع سماعات الأذن للتحكم في إلغاء الضوضاء أو إيقاف تشغيله.



لا تتمتع سماعات Huawei FreeBuds Pro بعمر بطارية ممتاز فحسب، فبالإضافة إلى كفاءة شحن رائعة، فهذه السماعات تدعم تقنية الشحن فائق السرعة Huawei SuperCharge السلكي واللاسلكي. فعند الشحن لمدة 10 دقائق، يمكن للشحن السلكي شحن البطارية بنسبة 30% ويمكن للشحن اللاسلكي توفير حتى 18%. ومع الشحن لمدة 30 دقيقة، يمكن أن تشحن طريقة الشحن السلكي حتى 55%، ويمكن أن يشحن الشحن اللاسلكي حتى 32%.



بالإضافة إلى ذلك، تعدّ سماعات Huawei FreeBuds Pro أول سماعات أذن تعمل بتقنية البلوتوث ذات الهوائي المزدوج. تم تجهيز كل سماعة في HUAWEI FreeBuds Pro بهوائيي Bluetooth يوفران تغطية إشارة Bluetooth متعددة الاتجاهات بزاوية 360 درجة لاتصال أكثر استقرارًا.



قم بتوصيل عالم الصوت الرقمي بالميزات الأكثر ذكاءً



الاتصال المزدوج بأنظمة Android وiOS وWindows الذكية يعني أنه يمكن للمستخدمين التبديل بسهولة بين الأجهزة دون الارتباط بعلامة تجارية واحدة.



الصوت الذكي الجديد، جنبًا إلى جنب مع التصميم المميز، والحرفية والراحة، تعني أن سماعاتHuawei FreeBuds Pro الجديدة هي السماعات التي يجب شراؤها.



لا تتردد باقتناء سماعات Huawei FreeBuds Pro المتوفرة حاليًا في السوق الأردني بسعر 159 دينارًا، عبر متجر هواوي الإلكتروني من خلال الرابط:

https://huaweieshop.jo/accessories/huawei-freebuds-pro، أو عبر زيارة أيّ من المتاجر التي تعرض منتجات هواوي، واستمتع بتجربة صوتية استثنائية.



