هواوي تطلق سوار الموضة الجديد HUAWEI Band 6 رسميًا في السوق الأردني

الوكيل الاخباري - أعلنت هواوي اليوم عن إطلاق HUAWEI Band 6، أحدث سوار ذكي عصري مع عمر بطارية ممتد، بشكل رسمي في السوق الأردني.

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يأتي مزودًا بميزة مراقبة مستويات الأكسجين في الدمSpO2 طوال اليوم وشاشة AMOLED كبيرة ذات رؤية كاملة، وعمر بطارية يصل إلى أسبوعين، بالإضافة إلى مجموعة من الميزات التي ستجعل حياتك أسهل كثيرًا.

فيما يلي أربعة أسباب تجعلنا نحب سوارHUAWEI Band 6:

نمط حياة صحي مع مراقبة دقيقة ومستمرة



يوفر أحدث سوار عصري من هواوي ميزة مراقبة تشبع الأكسجين في الدم (SpO2) طوال اليوم، وهو مؤشر مهم لمستويات صحة الشخص.

يمكنك أيضًا تتبع صحة قلبك باستخدام تقنية HUAWEI TruSeen™ 4.0 التي تراقب معدل ضربات قلبك بشكل مستمر وسريع.

من المهم أيضًا معرفة جودة نومك ونمطه لمساعدتك على العيش بأسلوب حياة سلس، وذلك بفضل تقنية HUAWEI TruSleepTM 2.0، التي تساعد في قياس جودة النوم وتوفير تتبع معدل ضربات القلب في الوقت الفعلي، والتنفس أثناء النوم بالإضافة إلى تحليل البيانات.

أخيرًا، يمكنك أيضًا تتبع بيانات الاسترخاء الخاصة بك، وذلك بفضل تقنية HUAWEI TruRelaxTM التي توفر مراقبة الضغط على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، مما يسمح بالحفاظ على حالة ذهنية مريحة في جميع الأوقات.



تصميم عصري لكل نمط



يأتي سوار HUAWEI Band 6 بشاشة عرض AMOLED كبيرة بحجم 1.47 بوصة خالية من الحواف مع زيادة نسبة الشاشة إلى الجسم تصل إلى42%.

تتيح لك الشاشة الخالية من الحواف عرض المزيد، والتأكد من عدم تفويت أي محتوى مهم باستخدام عناصر تحكم ذكية بديهية.

علاوة على ذلك، لم يُصمم السوار الذكي لمحبي اللياقة البدنية فقط، ولكن لعشاق الموضة أيضًا؛ إذ يأتي بثلاثة ألوان أنيقة: Graphite Black ، Sakura Pink، وForest Green، مما يوسع الخيارات لإرضاء المزيد من الأذواق.

بالإضافة إلى ذلك، يزن سوار HUAWEI Band 6 18 جرامًا فقط، مما يجعله مريحًا للارتداء اليومي.



عمر بطارية طويل الأمد يدوم لأسبوعين



هذا السوار العصري مدعوم بمجموعة شرائح عالية الكفاءة وخوارزميات ذكية لتوفير الطاقة، ويمكن أن يستمر لمدة تصل إلى 14 يومًا من الاستخدام دون انقطاع.

علاوة على ذلك، يدعم سوار HUAWEI Band 6 الشحن السريع عبر شاحن مغناطيسي، ويمكن أن يحافظ الشحن لمدة خمس دقائق على سوارHUAWEI Band 6 لمدة يومين من الاستخدام المعتاد.



مدرب لياقة على معصمك



من أجل تلبية احتياجات اللياقة البدنية الخاصة بك، يأتي سوارHUAWEI Band 6 مزودًا بمجموعة واسعة من ميزات اللياقة البدنية لبدء أسلوب حياة نشط جديد وسهل. يدعم السوار الذكي هذا الكشف التلقائي عن التمرين بالإضافة إلى 96وضع تمرين مثبتًامسبقًا.

يمكن لـ HUAWEI Band 6 تسجيل مسافة الجري، والوقت المُنقضي، والسرعة، والمسار،والسعرات الحرارية المحروقة، وتكرار ضربات القدم، ومسافات السباحة بشكل فردي حتى تتمكن من عرض ملخص مفصل بعد التمرين مباشرة على معصمك.



رفيق ذكي



علاوة على ذلك،سوار HUAWEI Band 6 مليء ببعض الميزات الذكية والمثيرة للاهتمام التي تجعل الحياة اليومية أكثر ملاءمة مثل، التحديد الذكي للأرقام غير المألوفة، والمكالمات الواردة، وتذكير الرسائل، وإعداد المنبه، ومصراع الكاميرا الذي يتيح لك التقاط الصور من عن بُعد في حال كنتلا تحمل هاتفك، بالإضافة إلى التحكم في تشغيل الموسيقى.



يتوفر سوارHUAWEI Band 6 في الأردنبسعر 49 دينارًا أردنيًا،ويمكنك اقتناؤه عبر متجر هواوي Cell Avenue الإلكتروني من خلال الرابط:

https://www.cellavenuestore.com/ar/product/huawei-band-6-ar/، أو متجر هواوي شروق الأردن الإلكتروني عبر الرابط: https://huaweieshop.jo/ar/wearables/huawei-band-6، أو من خلال زيارة أي من المتاجر التي تعرض منتجات هواوي في المملكة.