هواوي تطلق سوار HUAWEI Band 6 الجديد كليًا والطلب المسبق يبدأ في الأردن اليوم

الوكيل الاخباري - أعلنت هواوي اليوم عن أحدث عضو في سلسلة HUAWEI Band، سوار HUAWEI Band 6.

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مع تزايد طلب المستهلكين على الأجهزة القابلة للارتداء، تم تحسين سوار HUAWEI Band 6 الجديد بشكل كبير من حيث مراقبة الصحة واللياقة البدنية والتصميم وعمر البطارية لتوفير تجربة شبيهة بالساعة الذكية بسعر أكثر ملاءمة لسوار ذكي، وهو متوفر للطلب المسبق في الأردن ابتداءً من اليوم.



سوار HUAWEI Band 6



مراقبة مستويات الأكسجين في الدم SpO2 طوال اليوم

تُعد ميزات المراقبة الصحية واحدة من أكثر الميزات شيوعًا لمستخدمي الأساور الذكية.

وبفضل وحدات الأجهزة المحسّنة، استنادًا إلى تقنيةHUAWEITruSeenTM 4.0 وخوارزميات ذكية جديدة لتوفير الطاقة، يدعم HUAWEI Band 6 مراقبة مستويات الأكسجين في الدمSpO2 طوال اليوم؛ إذ يراقب صحة المستخدمين ويصدر إنذارًا عندما يكون مستوى الأكسجين في الدم منخفضًا، مما يساعدهم على اتخاذ إجراءات سريعة وإدارة صحتهم بشكل استباقي.

يوفر السوار أيضًا مراقبة مستمرة وحقيقية ودقيقة لمعدل ضربات القلب والنوم والإجهاد.

سينبّه السوار المستخدم إذا كان معدل ضربات القلب مرتفعًا جدًا أو منخفضًا جدًا.



شاشة عرض كاملة AMOLED مقاس 1.47 بوصة



HUAWEI Band 6 هو أول سوار ذكي من هواوي يشتمل على شاشة عرض كاملة(AMOLED FullView) مقاس 1.47 بوصة بدقة 194 x368 و282 بكسل لكل بوصة لمحتوى حيوي، مع نسبة شاشة إلى الجسم تبلغ 64 بالمئة، مما يعني أنه يعرض المزيد من المعلومات مع الحفاظ على أناقته.



توفر شاشة العرض الملونة للمستخدمين مزيدًا من الوضوح للمعلومات، وتقدم بيانات التمارين والصحة في نسبة عرض أكثر سهولة في الاستخدام.

يمكن للمستخدمين التمرير بسهولة لأعلى ولأسفل ولليسار ولليمين، تمامًا مثل استخدام شاشة لمس الهاتف الذكي.



بطارية تدوم أسبوعين



بدعم من مجموعة شرائح عالية الكفاءة وخوارزميات ذكية لتوفير الطاقة، يتيح سوار HUAWEI Band 6 مراقبة مستمرة لمعدل ضربات القلب والنوم، مع عمر بطارية يصل إلى 14 يومًاللاستخدام دون انقطاع.

علاوة على ذلك، يدعم السوار الشحن السريع عبر شاحن مغناطيسي؛ حيث يمكن لشحنة واحدة لمدة خمس دقائق أن تحافظ على السوار الذكي لمدة يومين من الاستخدام المعتاد.



أسلوب حياة جديد يتسم بإدارة استباقية للياقة البدنية



توفر ميزات اللياقة البدنية في سوار HUAWEI Band 6 الذكي تجربة جديدة تمامًا للمستخدمين.

تتضمن أوضاع التمرين الـ 96، 11 وضعًا احترافيًا للتمرين مثل؛الركض الداخلي والخارجي، وركوب الدراجات، ونط الحبل، و85 وضعًا آخر مخصصًا، بما في ذلك؛ اللياقة البدنية، وألعاب الكرة، وأنواع الرقص، مما يوفر تغطية واسعة لتتبع التمرين.

يعتمد سوار HUAWEI Band 6 على خوارزمية التدريبات الاحترافية HUAWEI TruSportTM التي طورتها هواوي لتحليل قدرات تمرين المستخدمين بعمق استنادًا إلى معلمات متعددة الأبعاد مثل؛ بيانات تقلب معدل ضربات القلب، وبيانات التمارين، وتزويدهم بالتقييم العلمي والاقتراحات حول قدرات التمارين.



رفيق ذكي على المعصم



بفضل عمر البطارية المذهل والتصميم خفيف الوزن البالغ 18 جرامًا فقط، يزوّد سوار HUAWEI Band 6 المستخدمين بالميزات الأساسية والذكية لفترات طويلة من الوقت في سيناريوهات مختلفة.

يمكن للـسوار التعرف بذكاء على الأرقام غير المألوفة، والتحكم في تشغيل الموسيقى، ويأتي بمصراع الكاميرا لالتقاط الصور عن بُعد.



لا يقتصر سوار HUAWEI Band 6 على الريادة في إعادة تشكيل الشكل التقليدي للسوار الذكي فحسب، بل هو أيضًا المنتج القابل للارتداء الأكثر تنوعًا في السوق؛ إذ يمكن للمستخدمين بسهولة إنشاء طرق جديدة للعيش بأسلوب حياة صحي ونشط.



يتوفر سوار HUAWEI Band 6 في الأردن بثلاثة ألوان رائعة هي؛ Graphite Black ، Sakura Pink، وForest Green، ويمكن حجزه مسبقًا ابتداءً من اليوم ولغاية 27 حزيران الجاري بسعر 49 دينارًا أردنيًا مع هدية مجانية عبارة عن مصباح طاولة شحن لاسلكي بقيمة 10 دنانير، عبر متجر هواوي Cell Avenue الإلكتروني من خلال الرابط: https://www.cellavenuestore.com/ar/product/huawei-band-6-ar/، أو متجر هواوي شروق الأردن الإلكتروني عبر الرابط: https://huaweieshop.jo/ar/wearables/huawei-band-6.