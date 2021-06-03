الوكيل الاخباري - أطلقت هواوي مجموعة من الأجهزة الفائقة الجديدة اليوم مما يمنح المستهلكين إمكانية الوصول إلى تجربة سلسة وذكية عبر أجهزة متعددة في جميع أنواع السيناريوهات المختلفة.



على الرغم من وجود عدد أكبر من الأجهزة الذكية في حياتنا أكثر من أي وقت مضى، إلا أن التجربة التي تقدمها غالبًا ما تكون غير ذكية. تميل الأنظمة المنعزلة إلى تعقيد الاتصال البيني والعمليات، مما أدى في النهاية إلى تجربة مستخدم مجزأة.



تم تصميم تجربة الجهاز الفائق لمعالجة هذه المشكلة. يوفر لغة مشتركة لأنواع مختلفة من الأجهزة للاتصال والتعاون، مما يوفر للمستخدمين تجربة ملائمة أكثر وسلسة وآمنة. يستخدم التكنولوجيا الموزعة لتلبية الاحتياجات المتنوعة لجميع أنواع الأجهزة المختلفة بنظام واحد يتيح النشر المرن حسب الحاجة.

اضافة اعلان



كما أنه يجمع بين الأجهزة المستقلة سابقًا في جهاز فائق متماسك وشامل يدمج جميع الأجهزة والموارد للاستفادة بحرية من إمكانات الأجهزة المكونة له بناءً على احتياجات المستخدمين في الوقت الفعلي



في حدث اليوم، أطلقت هواوي مجموعة من الساعات الذكية والأجهزة اللوحية التي تعمل بنظام التشغيل HarmonyOS 2، بما في ذلك ساعتي HUAWEI WATCH 3 | 3 Pro ، والجهاز اللوحي HUAWEI MatePad Pro الجديد مقاس 12.6 بوصة.

بالإضافة إلى ذلك، أصدرت أيضًا سماعات HUAWEI FreeBuds 4، وهي الجيل التالي من سماعات الأذن اللاسلكية التي تعمل بتقنية البلوتوث وإلغاء الضجيج النشط (ANC) وشاشتين رائدتين هما HUAWEI MateView و HUAWEI MateView GT.



سيتم الإعلان قريبًا عن أسعار هذه المنتجات ومدى توفرها في (اسم الدولة) وعبر منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.



HUAWEI WATCH 3 | 3 Pro: الساعة الذكية الجديدة بتقنية شبكة الجيل الرابع - 4G مع عمر بطارية طويل



الساعة الذكية الرائدة الجديدة من هواوي HUAWEI WATCH 3 | 3 Pro تعيد تعريف الموضة على معصمك. تتميز هذه الساعة الأنيقة بشاشة زجاجية منحنية وعلبة من الفولاذ المقاوم للصدأ بمقاس 316 لتر، وتأتي كاملة مع تاج دوار ثلاثي الأبعاد جديد تمامًا يستشعر مستويات مختلفة من الضغط ويوفر ردود فعل لمسية استجابة لمدخلات المستخدم، مما يجعل الساعة مريحة وسهلة الارتداء.

تتيح لك ساعة HUAWEI WATCH 3 | 3 Pro إجراء مكالمات هاتفية واستقبالها والاستماع إلى الموسيقى من خلال مشاركة نفس رقم الهاتف وخطة البيانات مع هاتفك الذكي، دون القلق بشأن نفاد البطارية لأنه بالإضافة إلى ميزة e-Sim، فهي أيضًا تأتي بطارية تدوم طويلاً.



باعتبارها الساعات الذكية الجديدة التي تعمل بنظام التشغيل HarmonyOS، تتكامل HUAWEI WATCH 3 | 3 Pro بسلاسة مع هواتف هواوي الذكية لتعمل كمساعد ذكي متعدد الوظائف.

تعمل Huawei عن كثب مع العديد من الشركاء من المنطقة لتزويد مستخدمي HUAWEI WATCH 3 | 3 Pro بتجربة غير مسبوقة: بدءًا من تطبيق توصيل الطعام الرائد Talabat إلى تطبيقات النقل الرئيسية مثل مؤسسة تاكسي دبي (DTC) أو تطبيق Jeeny، سيتمكن المستخدمون الآن متابعة التحديثات تلقائيًا المتعلقة بأوامرهم أو رحلتهم مباشرةً من ساعتهم الذكية بنظرة بسيطة على معصمهم.



كما عملت هواوي بشكل وثيق مع طيران الإمارات، الناقلة الدولية الرائدة في العالم، لتطوير تطبيق يوفر لمستخدمي ساعة هواوي الذكية HUAWEI Watch 3|3 Proوصولاً سهلاً إلى تفاصيل حجوزاتهم وحالة رحلاتهم.

وتمثّل هذه الخطوة أحدث تطور في الشراكة القائمة بين طيران الإمارات وهواوي بعد إطلاق تطبيقها مؤخراً على الأجهزة المحمولة. ويتيح تطبيق الساعة للعملاء الحصول على تحديثات سريعة بنظرة بسيطة على ساعاتهم الذكية، ما يعزز تجربة العملاء السلسة أثناء السفر.



تعمل ساعة HUAWEI WATCH 3 | 3 Pro أيضًا كمدير محترف للياقة البدنية والصحة. الساعة تدعم ما يصل إلى 100 وضع للتمرين.

بالإضافة إلى مجموعة واسعة من خيارات دعم الرعاية الصحية، يمكن للساعة الآن مراقبة درجة حرارة الجلد باستخدام مستشعر درجة حرارة جديد عالي الدقة. كما أنه يدعم وظائف الكشف عن السقوط وميزة SOS حتى يتمكن المستخدمون من مراقبة صحتهم وإدارتها في الوقت الفعلي.



تتميز ساعة HUAWEI WATCH 3 Pro بعمر بطارية طويل جداً، والذي يستمر لمدة 5 أيام في الوضع الذكي و 21 يومًا في وضع البطارية الطويل جدًا. تتميز ساعة HUAWEI WATCH 3 بدورها بعمر بطارية يصل إلى 3 أيام في الوضع الذكي و14 يومًا في وضع عمر البطارية الطويل للغاية.







جهاز HUAWEI MatePad Pro اللوحي الجديد مقاس 12.6 بوصة: مركز إنتاجي جديد يتخطى الحدود لتحقيق أقصى قدر من الإبداع



يتميز جهاز HUAWEI MatePad Pro اللوحي الجديد بشاشة OLED كاملة العرض – FullView رائعة مقاس 12.6 بوصة ونسبة شاشة إلى هيكل تبلغ 90٪، وهي أعلى نسبة بين جميع الأجهزة اللوحية المتوفرة حاليًا في السوق. تأتي كل شاشة بـ أقل من ΔΕ 0.5 للحصول على دقة ألوان عالية بشكل لا يصدق، مما يوفر صورة واضحة ودقيقة الألوان تتساوى مع شاشات العرض الاحترافية. يحتوي جهاز HUAWEI MatePad Pro أيضًا على نسبة تباين فائقة تبلغ 1،000،000: 1، ويدعم التدرج اللوني DCI-P3.



مزودًا بمجموعة شرائح Kirin 9000 ، يوفر جهاز HUAWEI MatePad Pro مستويات مذهلة من الأداء. بدعم من إدارة البيانات الموزعة وإمكانيات جدولة المهام في نظام تشغيل HarmonyOS، يمكن للجهاز اللوحي العمل معًا بسلاسة مع الهواتف الذكية وأجهزة الحواسيب لمضاعفة إنتاجيتك وإبداعك في سيناريوهات مختلفة، سواء كنت في المكتب أو تعمل على لوحة الرسم.



يدعم جهاز HUAWEI MatePad Pro أيضًا ميزة Multi-Screen Collaboration مع أجهزة الحواسيب. يمكن أن يصبح الجهاز اللوحي لوحة رسم في وضع المرآة – Mirror Mode وجهاز العرض في وضع التمديد – Extend Mode. كما أنه يدعم سحب الملفات عبر الأجهزة، مما يوفر تجارب تعاونية ذو كفاءة عالية.



يتميز القلم الذكي الجديد بسن جديد مطلي بالبلاتينيوم لكتابة يدوية عالية الدقة وزمن انتقال منخفض للغاية، ويفرق بدقة بين 4096 مستوى من القوة. يدعم قلم HUAWEI M-Pencil ميزة FreeScript، التي تحول الكتابة اليدوية في أي إدخال إلى نص رقمي في الوقت الفعلي. بالإضافة إلى ذلك، فإن التفاعلات الذكية مثل النقر المزدوج للتبديل والشكل الفوري والجدول الفوري تجعل الإدخال المكتوب بخط اليد سلس وطبيعي ليتناسب مع سير عملك الفريد.





تجربة تفاعلية جديدة تمامًا



تتجسد تجربة الجهاز الفائق من هواوي أيضًا من خلال العديد من البرامج والاتصال وتكامل البرامج.



مع مركز التحكم الفائق من هواوي – Super Control Centre، يمكن للمستهلكين التبديل بسهولة بين جميع الاتصالات بما في ذلك البلوتوث والـ Wi-Fi بسهولة بلمسة واحدة.

بصرف النظر عن ذلك، نقلت هواوي التحكم على الموسيقى إلى المستوى التالي. في لوحة التحكم بالصوت، يمكن للمستهلكين الوصول إلى جميع الموسيقى المفضلة من خلال منصات الموسيقى المختلفة في مكان واحد.



يمكنك التبديل بسهولة بين تطبيقات الموسيقى المختلفة لتشغيل أغانيك المفضلة بسهولة. علاوة على ذلك، يمكنك بسهولة الاختيار بين مكبرات الصوت في جهازك أو مكبرات صوت / سماعات أذن Bluetooth أخرى متصلة.



أصبحت الشاشة الرئيسية أكثر انسيابية وتنظيمًا من أي وقت مضى. يمكنك التمرير سريعًا فوق التطبيقات لإنشاء أدوات الخدمة – Service Widgets التي تعرض معلومات أو خدمات في الوقت الفعلي يسهل الوصول إليها دون الحاجة إلى فتح التطبيق نفسه.

يمكنك تخصيص حجم أدوات الخدمة، والنقر على التطبيقات والتمرير لأعلى لعرض عناصر واجهة المستخدم الخاصة بها، والنقر فوق أي موقع شاغر على الشاشة الرئيسية لإخفائها.



تلتزم هواوي بحماية خصوصية المستهلكين وأمانهم. يتمثل مبدأ التصميم الأساسي في ضمان أن الشخص المناسب فقط يمكنه الوصول إلى البيانات الصحيحة باستخدام الجهاز المناسب، مما يضمن الوصول الآمن لكل جهاز، فضلاً عن أمان كل عمل من عمليات تخزين البيانات ونقلها واستخدامها عبر الجميع سيناريوهات.



بالإضافة إلى ذلك، تتم إدارة بيانات المستخدم حسب الفئة وتحمي الأجهزة حسب المستوى، مع تحديد عتبات أمان محددة للأجهزة الفائقة.

يمكن فقط للأجهزة التي تلبي متطلبات الأمان الصارمة الوصول إلى البيانات المقابلة لمستوى الأمان الخاص بها، مع التأكد من أنه يمكن للمستخدمين الاستفادة من ميزات التعاون ذات أجهزة متعدد مع راحة بال حقيقية.



قال ريتشارد يو، المدير والرئيس التنفيذي لمجموعة هواوي لأعمال المستهلكين: "نحن محاطون بالمزيد والمزيد من الأجهزة الذكية هذه الأيام، ونحن الآن في عالم تتصل فيه كل الأشياء". "كل فرد منا هو جزء من هذا العالم المتصل بالكامل، كما هو الحال مع كل جهاز.

نتطلع إلى العمل مع المزيد من الشركاء والمطورين لبناء نظام التشغيل HarmonyOS مزدهر وتقديم تجارب ومنتجات وخدمات أفضل لعملائنا في جميع أنحاء العالم "



في حدث اليوم، أطلقت هواوي سماعات FreeBuds 4، وهي من الجيل التالي من سماعات الأذن اللاسلكية التي تعمل بتقنية البلوتوث وإلغاء الضوضاء النشط (ANC) وشاشتين رائدتين هما HUAWEI MateView و HUAWEI MateView GT.



HUAWEI FreeBuds 4: معيار جديد في سماعات الأذن المفتوحة مناسبة لإلغاء الضوضاء النشطة



أعلنت هواوي اليوم أيضًا عن إطلاق أحدث سماعات ستيريو لاسلكية حقيقية (TWS) بتقنية البلوتوث، HUAWEI FreeBuds 4.

هذه الإضافة الجديدة إلى سلسلة هواوي الرقمية من سماعات الأذن ستيريو لاسلكية حقيقية (TWS) ترث أول تقنية لإلغاء الضوضاء النشطة في العالم (ANC) من السابق.

بفضل تقنية ANC 2.0 المفتوحة، والراحة في الارتداء بالإضافة إلى خفة الوزن، وجودة الصوت عالية الدقة والاتصال الصوتي الذكي، لا توفر سماعات HUAWEI FreeBuds 4 جودة الصوت فحسب، بل تنقل أيضًا تجربة استماع إلغاء الضوضاء النشطة - ANC المفتوحة إلى مستوى جديد تمامًا.





HUAWEI MateView: أعد تعريف فئة الجيل القادم من الشاشات الذكية



أعلنت هواوي أيضًا عن إطلاق HUAWEI MateView، أول شاشة رئيسية مستقلة من الشركة.

تحمل الشاشة الجديدة كليًا، التي تحمل لقب "Mate”، روح الابتكار لدى هواوي، ومع إطلاقها، اقتحمت هواوي شريحة جديدة من السوق، مما حمل نفس الحماس لدفع الظرف كما فعلت في مجال الهواتف الذكية.

كشاشة لاسلكية ملونة حقيقية - Real Colour Monitor بسيطة بشكل جميل تدعم مجموعة واسعة من الميزات الذكية، بما في ذلك؛ شاشة كبيرة 4K+ فائقة الدقة وشريط ذكي – HUAWEI Bar ومكبر صوت مزدوج ونظام صوت بميكروفون مزدوج.

شاشة HUAWEI MateView تعيد تعريف الفئة للجيل القادم من الشاشات الذكية.

يمثل الاتصال الفائق للأجهزة مع الأسلاك وبدونها، جنبًا إلى جنب مع شاشة HUAWEI MateView وجهاز MatePad Pro اللوحي وحاسوب HUAWEI MateBook مثالاً على التكامل الكامل المناسب لأنماط الحياة.



عندما تعمل من المنزل باستخدام حاسوب HUAWEI MateBook المتصل بشاشة HUAWEI MateView عبر الكابلات.

أثناء استراحة الغداء، تريد الاستمتاع ببعض الوقت الشخصي لمتابعة فيلمك المفضل، كل ما عليك فعله هو استخدام جهاز HUAWEI MatePad Pro اللوحي للاتصال لاسلكيًا بشاشة HUAWEI MateView والاستمتاع بفيلمك على الشاشة الكبيرة.

علاوة على ذلك، من خلال عرض HUAWEI MatePad على HUAWEI MateView، يمكنك معالجة القيام ببعض الأعمال بسهولة مثل إرسال رسائل البريد الإلكتروني وتدوين الملاحظات وتحرير العروض التقديمية.

هذا ممكن مع جهاز HUAWEI MatePad Pro اللوحي وإمكانية العرض اللاسلكي لشاشة HUAWEI MateView جنبًا إلى جنب مع التحكم في الماوس ولوحة المفاتيح. ميزة شاشة HUAWEI MateView هي سهولة التبديل بين الاتصالات السلكية واللاسلكية التي تشترك في الشاشة. يتيح ذلك التبديل بسهولة بين وضع العمل والوضع الشخصي.



HUAWEI MateView GT: أول شاشة حاسوب مكتبي مخصصة للألعاب من هواوي



كما كانت لهواوي مفاجأة للاعبين مع إطلاق شاشة HUAWEI MateView GT الذي تعرض أحدث التقنيات والموثوقية الكبيرة والجودة الفائقة.

تم تقديم شاشة HUAWEI MateView GT كفئة منتجات جديدة تمامًا، وتتميز بشاشة منحنية فائقة الاتساع تدعم معدل تحديث بنسبة 165 هرتز، مع ميزة SoundBar المتكاملة والمبتكرة، مع شاشة HUAWEI MateView GT، تكرس هواوي نفسها لتزويد المستهلكين بمزيد من القوة والحيوية.

شاشة فعالة، ترتقي بتجربة الألعاب والترفيه إلى مستوى جديد.





