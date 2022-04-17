هواوي تطلق هاتف الكاميرا المثالية بدقة 108 ميجابكسل مع شحن فائق السرعة بقدرة 66 واط - HUAWEI nova 9 SE

الوكيل الاخباري - تطلق مجموعة هواوي لأعمال المستهلكين (CBG) هاتف HUAWEI nova 9 SE في الأردن للطلب المسبق ابتداءً من يوم الغد الإثنين 18 نيسان 2022، وهو إضافة جديدة من الفئة المتوسطة إلى عائلة هواتف HUAWEI nova 9 الأنيقة والعصرية والمصممة خصيصًا للشباب.

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يتميز الهاتف بميزات مبتكرة وعناصر تصميم عصرية ستطلق إلهامًا جديدًا بفضل نظام الكاميرا القوي وميزات التصوير بالفيديو المدمجة.



صُمّمت عائلة هواتف HUAWEI nova 9 خصيصًا للمستهلكين الشباب؛ حيث تقدم هواتف ذكية من الفئة المتوسطة عالية الجودة ومصممة جيدًا ومجهزة بميزات رائدة.

وتميّز هاتف HUAWEI nova 9 بين المستخدمين واستحوذ على قلوبهم فور طرحه، وظهر الهاتف لأول مرة بلون جديد تمامًا أُطلق عليه - اللون رقم 9، كما أنه يتميز بكاميرا فائقة الرؤية بدقة 50 ميجابكسل مع ميزات مدونات فيديو مبتكرة، بالإضافة إلى العديد من الميزات الرائعة التي جعلت الهاتف يبرز من بين الحشود.

يحتوي HUAWEI nova 9 SE؛ العضو الجديد في عائلة nova 9 على نظام كاميرا عالية الدقة بدقة 108 ميجابكسل توفر جودة صورة رائعة في وضع البكسل العالي. سواء كنت تقوم بتصوير المناظر الطبيعية أو الصور الشخصية أو الهندسة المعمارية أو أكثر، في النهار أو الليل، فإن الهاتف يلتقط ما تراه أمام عينيك بتفاصيل عالية الوضوح، كما أنه يدعم تقنية الشحن فائق السرعة من هواوي - HUAWEI SuperCharge بقدرة 66 واط لضمان تجربة سلسة.

علاوة على ذلك، توفر تحسينات واجهة المستخدم EMUI 12 الجديدة أداءً سلسًا وتعاونًا بين الهاتف الذكي ومنتجات هواوي الأخرى. ويتوفر هذا الهاتف الرائع بثلاثة ألوان مذهلة هي: الأزرق الكريستالي، والأسود الليلي، والأبيض اللؤلؤي.



وبهذه المناسبة قال ستيف لي رئيس مجموعة هواوي لأعمال المستهلكين في المشرق العربي: "مع إطلاق هاتف HUAWEI nova 9 SE، تقدم هواوي في الأردن تجربة تصوير اجتماعية ممتازة للمستخدمين الشباب. صُمّمت عائلة هواتف nova 9 للربط بين هواوي وجيل الشباب من المستهلكين، ويسعدنا اليوم توسيع مجموعة منتجاتنا مع إطلاق هذا الهاتف الجديد.

من خلال تحديثات الأجهزة القوية وتكامل نظام التشغيل، يتميز الهاتف بنظام مذهل للكاميرا الرباعية بدقة 108 ميجابكسل مدعمة بالذكاء الاصطناعي بالإضافة إلى مجموعة مثيرة من ميزات مدونات الفيديو، التي توفر المزيد من الطرق للمستخدمين لإنشاء مقاطع فيديو جذابة وإثارة إلهام جديد".



التقط قصتك باستخدام الكاميرا الرباعية المدعمة بالذكاء الاصطناعي

يتميز هاتف HUAWEI nova 9 SE بنظام الكاميرا الرباعية بدقة 108 ميجابكسل؛ والذي يشتمل على كاميرا رئيسية بدقة 108 ميجابكسل، وعدسة بزاوية عريضة بدقة 8 ميجابكسل، وعدسة بوكيه بدقة 2 ميجابكسل، وعدسة ماكرو بدقة 2 ميجابكسل.

مع المزيد من البكسل، تساعد الكاميرا الرئيسية فائقة الوضوح بدقة 108 ميجابكسل (فتحة f / 1.9) المستخدمين على الاحتفاظ بالتفاصيل بشكل أفضل وإنتاج صور مثيرة عالية الدقة، كما أنها توفر لقطات واضحة للغاية في وضع الدقة العالي؛ وصور بدون تشويش حتى عند تكبيرها ثلاث مرات. تحتوي الكاميرا الرئيسية على مستشعر كبير مقاس 1 / 1.52 بوصة، لتوفير دقة ممتازة وحساسية للضوء، وضمان أقصى درجات الوضوح على جميع الصور، مع تمكين الأداء المتميز في الإضاءة المنخفضة.



يتميز هاتف HUAWEI nova 9 SE أيضًا بكاميرا أمامية بزاوية عريضة (تعادل 2.0 مايكرومتر وفتحة عدسة f / 2.2) مع ميزة التجميل بالذكاء الاصطناعي - AI Beauty لتجعلك تبدو جيدًا في لقطاتك، كما أنها تدعم التبديل التلقائي إلى وضع الزاوية العريضة عند قلب الهاتف جانبًا من الوضع الرأسي، مما يجعل التقاط صور السيلفي الجماعية أسهل.



القوة في متناول يدك

مع هاتف HUAWEI nova 9 SE، يبقى الوقت الذي يستغرقه الشحن عند الحد الأدنى، بدعم الهاتف تقنية الشحن فائق السرعة من هواوي- HUAWEI SuperCharge بقدرة 66 واط، والتي تستغرق 15 دقيقة فقط لشحن الهاتف بنسبة 60%، أو 36 دقيقة لشحنه بالكامل. بفضل شهادة الشحن السريع الآمن من TÜV Rheinland، يوفر الهاتف للمستخدمين تجربة شحن سريعة وآمنة.



يُستكمل هاتف HUAWEI nova 9 SE بنظام تبريد بالقوة نفسها- نظام تبديد حرارة من الجرافين. هذا يعني أن الجهاز يمكن أن يعمل بكامل طاقته مع الحفاظ على برودة اللمس، حتى عند بث مقاطع الفيديو.



تصميم يخطف الأنفاس تمامًا

يحتوي هاتف HUAWEI nova 9 SE على شاشة عرض كاملة من هواوي مذهلة مقاس 6.78 بوصة تدعم التدرج اللوني P3، مما يضمن تجارب مشاهدة مذهلة مع مرئيات سلسة وألوان زاهية وتفاصيل لا تصدق. صُمّم الهاتف وفقًا للمعايير الجمالية نفسها في الهاتف السابق، ويتميز بإطارات رفيعة للغاية يبلغ سمك كل منها 1.05 مم فقط وجسم نحيف جدًا يبلغ سمكه 7.94 مم فقط.

وصُنع الهاتف من الزجاج ثلاثي الأبعاد للحصول على تأثير لامع وملمس ناعم تمامًا باستخدام تقنية نسيج النانو ثنائي الطلاء، ثنائي الطبقات. وعلاوة على ذلك، يُوفر تصميم nova Star Orbit Ring حول الكاميرا الخلفية انكسارًا شبيهًا بالنجوم يُبرِز أسلوب الجهاز المصقول.



ابتكارات مدونات الفيديو لإلهام الحياة اليومية

تتغير الطريقة التي نستهلك بها المحتوى. ومع تزايد معدلات تسجيل مقاطع الفيديو، فإن هاتف HUAWEI nova 9 SE مليء بالميزات المبتكرة التي تسهّل على المستخدمين التعبير عن أنفسهم عبر الفيديو. بفضل ميزة التسجيل الأمامي/ الخلفي المستمر، يمكن للمستخدمين التبديل بين الكاميرات الأمامية والخلفية، مما يسمح لهم بالتقاط قصتهم بسلاسة في ملف فيديو واحد.

تتيح ميزة تسجيل الفيديو مزدوج العرض – Dual-View Video للمستخدمين عرض ردود أفعالهم المباشرة على الأحداث، باستخدام الكاميرات الأمامية والخلفية في الوقت نفسه دون الحاجة إلى التحرير.



يجعل هاتف HUAWEI nova 9 SE عملية تحرير الفيديو بسيطة بفضل ميزة الفيديو الهجين – Hybrid Video والبحث عن الصور وإنشاء الفيديو بنقرة واحدة. علاوة على ذلك، مع تطبيق Petal Clip، يمكن للمستخدمين بسهولة الاختيار من بين مجموعة متنوعة من قوالب وموضوعات الفيديو قبل نشر مدونات الفيديو الخاصة بهم على وسائل التواصل الاجتماعي في أي وقت.



إلهام جديد في تجربة المستخدم

مع واجهة المستخدم EMUI 12، يمكن للمستخدمين الاستمتاع بتجربة سلسة حتى بعد استخدام الجهاز لفترة طويلة. بفضل ميزة One Hop Connection عبر اتصالات المجال القريب (NFC)، يمكن لهاتف HUAWEI nova 9 SE الاقتران بأجهزة هواوي الأخرى مباشرةً؛ يمكن إنشاء التعاون عبر الأجهزة بنقرة بسيطة. عند إقران الهاتف مع ساعة ذكية من هواوي أو مكبر صوت تكون التجربة بديهية وسهلة.



مع نظام الملفات الموزعة، يتيح هاتف HUAWEI nova 9 SE للمستخدمين الوصول إلى الملفات من جهاز الحاسوب. علاوة على ذلك، يمكن للمستخدمين إرسال الملفات بين الهاتف الذكي وأجهزة هواوي الأخرى عبر خاصية Huawei Share.



متجر AppGallery: موثوق ومبتكر وسهل الاستخدام وآمن

يعمل هاتف HUAWEI nova 9 SE على واجهة المستخدم EMUI 12، ويوفر تجربة ذكية وسهلة وسلسة للمستخدمين. يتوفر متجر AppGallery الموثوق والمبتكر وسهل الاستخدام والآمن على الهاتف؛ حيث يمكن للمستخدمين التنقل بسهولة بين مجموعة واسعة من التطبيقات عالية الجودة واستكشافها وتنزيلها.



يتوفر أحدث هاتف من هواوي للطلب المسبق في الأردن خلال الفترة ما بين 18 - 24 نيسان الجاري بسعر 221 دينارًا، مع مجموعة من الهدايا المجانية تضم سوار HUAWEI Band 4، وحزمة HUAWEI Petal One التي تشمل اشتراك لمدة 3 شهور في HUAWEI Video، واشتراك لمدة شهر واحد في HUAWEI Mobile Cloud، بالإضافة إلى حقيبة HUAWEI MateBook، وحامل الشاحن اللاسلكي HUAWEI SuperCharge (40 واط).

ويأتي الجهاز أيضًا مع خدمة HUAWEI Care؛ حيث يتمتع بتمديد ضمان عام أو عامين وضمان حماية الشاشة من تعرضها للتلف لمدة عام. وعند تمديد الضمان، سيتم استخدام قطع غيار أصلية 100% مع توفير خدمة الإصلاح السريع.

يمكن طلب هذا الهاتف الرائع مسبقًا من خلال متجر هواوي شروق الأردن الإلكتروني عبر الرابط التالي: t.ly/snqa، أو متجر هواوي Cell Avenue الإلكتروني عبر هذا الرابط: t.ly/mjHh.