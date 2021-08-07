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السبت، 07-08-2021 11:10 ص

هواوي تعلن عن نتائج أعمالها في النصف الأول من عام 2021

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الوكيل الاخباري - كشفت هواوي عن نتائج أعمالها للنصف الأول من عام 2021، وقالت أن أدائها الإجمالي جاء مطابقاً للتوقعات، حيث حققت في النصف الأول إيرادات بلغت 49.62 مليار دولار أمريكي، ووصل هامش الربح الصافي إلى 9.8%(1).

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وبحسب مجموعات الأعمال التي تعمل هواوي وفقها، حققت مجموعة أعمال "هواوي كارير" لشبكات الاتصالات إيرادات بلغت 21.2 مليار دولار أمريكي.

 

وبلغت إيرادات مجموعة أعمال "هواوي إنتربرايز" لقطاع المشاريع والمؤسسات 6.64مليار دولار أمريكي.

 

كما نجحت مجموعة أعمال "هواوي كونسيومر" لأجهزة المستهلك بتحقيق إيرادات بلغت 21.01 مليار دولار أمريكي على الرغم من تحديات العوامل الخارجة التي تواجهها.


وتعليقاً على إعلان النتائج المالية للشركة، قال إريك شو، رئيس مجلس الإدارة الدوري لشركة هواوي: "حددنا أهدافنا الاستراتيجية على مدار الأعوام الخمس القادمة ونعمل على تحقيقها بالتركيز على أولوياتنا.

 

وهدفنا هو أن نحافظ على الشركة وأن ننفذ أعمالنا بشكل مستدام. ونحن أكيدين من قدرتنا على تحقيق ذلك من خلال استمرارنا ابتكار قيمة عملية لعملائنا وشركائنا.

 

وعلى الرغم من تراجع إيرادات مجموعة أعمال "هواوي كونسيومر" لأجهزة المستهلك نتيجة للعوامل الخارجية، نثق بأن مجموعة أعمال "هواوي كارير" لشبكات الاتصالات ومجموعة أعمال "هواوي إنتربرايز" لقطاع المشاريع والمؤسسات ستواصلان النمو بشكل ثابت وتوفران مزيداً من القيمة العملية لأعمال عملاءنا وشركائنا بالتماشي مع أحدث ابتكارات صناعة الاتصالات وتقنية المعلومات والوفاء بمتطلبات المرحلة الحالية والمستقبلية".


وأضاف إيريك شو: "واجهنا العديد من التحديات وواصل موظفونا العمل بإرادة كبيرة وبذلوا جهوداً استثنائية. وأتوجه بالشكر إلى جميع موظفي هواوي على تفانيهم في العمل مع عملائنا وشركائنا وجهودهم الكبيرة للحفاظ على ريادة الشركة.

 

وما زلنا نؤمن بدور التكنولوجيا الرقمية في توفير حلول جديدة للمشاكل التي يواجهها العالم في الوقت الحالي. وسنواصل مسيرة الابتكار والتعاون وتضافر الجهود للمساهمة في بناء عالم ذكي أكثر تواصلاً، ونعمل على الحد من الانبعاثات الكربونية وقيادة صناعة اتصالات وتقنية معلومات لتكون أكثر استدامة".

 




 

 


 

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