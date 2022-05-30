الإثنين 30-05-2022
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نادي سيدات سلاح الجو يوزع طرودا خيرية في الطفيلة
ولي العهد في الكرك بضيافة عبدالسلام المجالي - صور
5 اصابات والبحث عن محاصرين اثر انهيار بعمارة قيد الانشاء في عمان
ورشة عمل بعنوان أصدقاء البيئة في إربد
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أخبار الشركات
هواوي تُعلِن لسوق الأجهزة القابلة للارتداء من الفئة المتوسطة إضافة ساعة HUAWEI WATCH FIT 2 العصرية الجديدة المتوفرة قريبًا في الأردن
فيديو .. زين تحتفل بـ عيد إستقلال المملكة الأردنية الهاشمية الـ 76
"بنك الاستثمار العربي الأردني –AJIB" يستكمل استحواذه على الأعمال المصرفية لبنك الكويت الوطني في الأردن
"ڤي إم إل واي آند آر- عمّان" تفوز بفضية جوائز The One Show عن حملتها الإعلانية لمبادرة "آخر ما حملوا" المنفذة لصالح مؤسسة إنقاذ الطفل
كورونا
كورونا
حجر الآلاف في بكين بعد خرق أحد السكان قيود احتواء تفشي كورونا
فلسطين: 132 إصابة جديدة بكورونا خلال أسبوع
زعيم كوريا الشمالية يقيم الوضع الوبائي للبلاد
كوريا الشمالية تسجل ارتفاعا كبيرا في عدد الإصابات بحمى كورونا