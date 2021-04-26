هواوي تقدم عروضًا مميزة على مجموعة من أجهزتها في رمضان

الوكيل الاخباري - عوّدتنا هواوي على عروضها ومفاجآتها التي تجعل من جميع مناسباتنا أكثر تميزًا.



وفي شهر رمضان الفضيل، تقدم هواوي عروضًا رائعة، ابتداءً من 26 نيسان الجاري وحتى 31 أيار 2021، على مجموعة من أجهزتها الأكثر شعبية والتي تناسب مختلف الأعمار والأذواق، لتمكننا من اقتنائها أو إهدائها لمن نحب.



ومن خلال هذه العروض تسعى هواوي إلى منحنا أسلوب حياة ذكي يلائم جداولنا المليئة بالإنتاجية، ويساعدنا في مراقبة مستويات صحتنا ولياقتنا، كما يمنحنا الفرصة للبقاء على اتصال بالعالم الخارجي. إليكم أبرز الأجهزة التي يمكنكم اقتناؤها هذه الفترة:



حاسوب HUAWEI Matebook D 14 الشخصي



مع تغير أنماط الحياة، أصبحت الحاجة لحاسوب شخصي سلسل الأداء سهل الحمل ملحّة أكثر من أي وقت مضى. ضمن الحواسيب الشخصية المتوسطة، قدمت هواوي لابتوب HUAWEI Matebook D 14 فائق النحافة، مزودًا بمجموعة شاملة من المزايا المحسّنة وقيمة عالية مقابل سعر مناسب.



إلى جانب هيكله المعدني بسماكة 15.9 ملم ووزنه الذي يبلغ 1.38 كغم فقط، يأتي لابتوب HUAWEI Matebook D 14 مع شاشة العرض الكاملة من هواوي HUAWEI FullView Display بأبعاد 16:9 وحواف فائقة النحافة بسماكة 4.8 ملم في الأعلى وعند الجانبين الأيمن والأيسر مع نسبة شاشة إلى الهيكل تبلغ 84%. وتكتمل سلاسة التصميم مع إمكانية فتحه بشكل مسطّح تمامًا، حيث توفر مفصلات الشاشة حرية تحريكها بمقدار 180 درجة.



ومن حيث الأداء، يأتي حاسوب HUAWEI Matebook D 14 الشخصي مزودًا بالجيل العاشر من وحدة المعالجة المركزية Intel® Core™ 10th Gen, Intel Comet Lake-U i5-10210U التي تعمل بسرعة تصل حتى 4.9 جيجاهرتز، ووحدة معالجة رسوميات NVIDIA® GeForce® MX250 مع ذاكرة وصول عشوائي للفيديو من نوع GDDR5 بسعة 2 جيجابايت، ليتمكن من أداء جميع المهام المتقدمة بكل يسر وسهولة.



ضمن عروض شهر رمضان المبارك، تتيح هواوي حاسوبها الشخصي الجديد HUAWEI Matebook D 14 بسعر 719 دينارًا بدلًا من 739 دينارًا، مع هدية مجانية، عبارة عن مجموعة من أدوات الأعمال (business package)؛ تضم فأرة بلوتوث وقاعدة وصل "MateDock 2 Docking Station" وحقيبة ظهر.



جهاز HUAWEI MatePad T 10 اللوحي



تبحث عن تابلت ذكي يقدم لك سرعة وسلاسة في الأداء؟ تقدم هواوي عرضًا على جهاز HUAWEI MatePad T 10 الذي يأتي بجسم خفيف سهل الحمل، وتصميم أنيق مضغوط مصحوب بشاشة عالية الدقة مقاسها 9.7 بوصات. يجمع هذا التابلت بين نظام EMUI 10.11 وشريحة المعالجة ثمانية النواة والخوارزمية المتقدمة، ليوفر بذلك رسومات محسنة وأداءً معززًا.



وتكتمل روعة الأداء في المزايا الذكية الأخرى مثل مكبّر الصوت المزدوج عالي السعة مع تقنية HUAWEI Histen 6.1، وميزة مضاعف التطبيقات – HUAWEI APP Multiplier التي تتيح لك فتح تطبيق واحد في نافذتين منفصلتين، إلى جانب ركن الأطفال – وهي منصة للتعلم واللّعب.



جهاز HUAWEI MatePad T 10s اللوحي



سواء أكنت تبحث عن جهاز لوحي لأغراض تعليمية، مشاهدة الأفلام، قراءة الكتب، أو الاستمتاع بالألعاب، فتابلت HUAWEI MatePad T 10s يعدّ واحدًا من أفضل خياراتك. بهيكله المعدني الأنيق وحوافه المنحنية، ووزنه الذي لا يتعدى 450 جرامًا، يوفر HUAWEI MatePad T 10s السهولة المطلوبة في الحمل والتنقل.



ويتميز التابلت بشاشة Full HD قياس 10.1 بوصة، مزودة بتقنية HUAWEI ClariVu Display Enhancement للوصول إلى التفاصيل بحيوية ألوان لا تصدق.



ويشترك جهاز HUAWEI MatePad T 10s مع HUAWEI MatePad T 10 في مجموعة من المزايا، أبرزها تقنية HUAWEI Histen 6.1، وميزة مضاعف التطبيقات – HUAWEI APP Multiplier، وركن الأطفال.



توفر هواوي جهازي HUAWEI MatePad T 10s وHUAWEI MatePad T 10 اللوحيين ابتداءً من 110 دينارًا مع اشتراك مجاني في خدمة HUAWEI Video VIP لمدة شهرين كهدية.

اضافة اعلان



ولديك أيضًا خيار شراء تابلت HUAWEI MatePad T8 من الفئة نفسها - بذاكرة وصول عشوائي (RAM) 2 جيجا وذاكرة قراءة فقط (ROM) 32 جيجا مع واي فاي - بسعر 99 دينارًا. ومع شراء أي من الأجهزة الثلاثة، ستحصل على هدية مجانية غطاء ذكي واشتراك مجاني في خدمة HUAWEI Video VIP لمدة شهرين.



سماعات هواوي الأحدث HUAWEI FreeBuds 4i



تشمل عروض هواوي أحدث أجهزتها الذكية، وعلى رأسها سماعة HUAWEI FreeBuds 4i التي تمنح المستخدم تجربة موسيقية غامرة... بفضل المكونات المخصصة المدمجة في هيكلها الصغير، والتي تضم محركًا ديناميكًا كبيرًا قياس 10 مم، يسمح بمدى أوسع للسعة الصوتية، تتمتع سماعات HUAWEI FreeBuds 4i بجودة صوت استثنائية.

كذلك، تدعم السماعات تقنية إلغاء الضجيج النشطة، بحيث تكتشف الميكروفونات في المدمجة فيها الضوضاء المحيطة، وتولّد موجة صوتية عكسية للحد منها.

أما إن أردت أن تستمع إلى ما يحصل في البيئة المحيطة دون نزع سماعات الأذن، فبإمكانك تفعيل وضع الوعي – Awareness، ويمكنك التبديل بين الوضعيتين بضغطة مستمرة فقط.



وإلى جانب ذلك، تنفرد سماعات HUAWEI FreeBuds 4iببطارية كبيرة بعمر طويل، فعند إيقاف تشغيل تقنية إلغاء الضجيج النشطة، توفر السماعات 10 ساعات من تشغيل الموسيقى المستمر أو 6.5 ساعة من المكالمات الصوتية. جنبًا إلى جنب مع علبة الشحن، يمكنها تحقيق 22 ساعة من تشغيل الموسيقى أو 14 ساعة من المكالمات الصوتية.



ميزان HUAWEI Smart Scale 3



إن كنت ممن يرون رمضان فرصة للانتباه بشكل أكبر على صحتهم البدنية ولياقتهم، فهواوي تلبي لك جميع متطلباتك من خلال عرضها على ميزان HUAWEI Smart Scale 3. عند استخدامك لهذا الجهاز، ستتمكن من الحصول على تفاصيل حول 11 مؤشرًا مختلفًا للجسم، وهي؛ نسبة الماء في الجسم، كتلة الهيكل العظمي والعضلات، الوزن الخالي من الدهون، نسبة الدهون في الجسم، مؤشر كتلة الجسم، الوزن، معدل نبضات القلب، معدل الأيض الأساسي، مستوى الدهون في الأحشاء، محتوى المعادن في العظام، والبروتين. كذلك، ستجري تحليلًا تفصيليًا لتكوين جسمك، والذي سيظهر بشكل منتظم على هاتفك الذكي، بناءً على المعلومات التي يتم إدخالها في سجلك ضمن تطبيق HUAWEI Health.

وبفضل تقنيات الذكاء الاصطناعي وتقنية HUAWEI TruFit™ لنموذج تكوين الجسم، سيتمكن ميزان HUAWEI Smart Scale 3 من منحك قياسات وإرشادات موجهة بشكل علمي، وإعطاء معلومات دقيقة تتناسب مع احتياجات جسمك بالضبط.



بإمكانك الاستفادة من عروض هواوي في رمضان، وشراء كل من سماعات HUAWEI FreeBuds 4i HUAWEI Smart Scale 3 وميزان HUAWEI Smart Scale 3 معًا كحزمة واحدة بسعر 119 دينارًا بدلًا من 129 دينارًا، مع هدية مجانية عبارة عن اشتراك لمدة 3 أشهر بخدمة HUAWEI Music VIP. ولديك أيضًا خيار شراء سماعات HAUWEI FreeBuds Pro بسعر 129 دينارًا بدلًا من 159 دينارًا، مع اشتراك لمدة 3 أشهر بخدمة HUAWEI Music VIP كهدية مجانية.



ساعة HUAWEI WATCH GT 2 42mm باللون الذهبي



تشمل عروض هواوي أيضًا مجموعة من أجهزتها الذكية القابلة للارتداء، والتي تكون بمثابة رفيق يومي ومدرب شخصي لمرتديها. تأتي ساعة HUAWEI WATCH GT 2 42mm باللون الذهبي بشاشة AMOLED منحنية ثلاثية الأبعاد، وهيكل رفيع للغاية يبلغ 9.4 مم، وبطارية تعمل لمدة أسبوع كامل بفضل معالج Kirin A1 المصمّم بتقنية تخفّض من استهلاك الطاقة بشكل كبير.

كذلك، تعد ساعة HUAWEI WATCH GT 2 42mm رفيقًا رياضيًا مميزًا، حيث تتوافق مع 15 نشاطًا رياضيًا مختلفًا، مثل الجري والمشي وركوب الدراجات وغير ذلك الكثير، وتوفر مراقبة كاملة لحوالي 190 نوعًا من البيانات. ويمكن للساعة أن تعمل كمستشار صحي دائم لك، إذ تقدم معلومات عن حالتك البدنية طوال اليوم، وتتيح رؤية معدل نبضات القلب ومراقبتها أولًا بأول.



ساعة HUAWEI WATCH GT 2 Pro مع مجموعة مراحل القمر



يُستكمل العرض أيضًا مع ساعةHUAWEI WATCH GT 2 Pro مع مجموعة مراحل القمر – أحدث ساعة ذكية من هواوي – والتي تجمع في تصميمها ما بين الفن والتكنولوجيا. مع قرصها المصنوع من الياقوت المقاوم للتآكل، والمدمج بالإطار المصنوع من التيتانيوم، تضمن الساعة الراحة والوزن الخفيف أثناء الارتداء.

تضم HUAWEI WATCH GT 2 Pro مع مجموعة مراحل القمر شاشة AMOLED بدقة عالية مقاس 1.39 بوصة، تدعم إيماءات السحب واللمس.

وإلى جانب البطارية التي تدوم لأسبوعين من الاستخدام النموذجي والتي يمكن إعادة شحنها بشكل لاسلكي، تقوم الساعة بتعقب اللياقة والبيانات من أنواع مختلفة من التدريبات، مثل السباحة والجري والآلة البيضاوية، والمزيد، كما أنها توفر للمستخدمين دورات الركض المثبتة مسبقًا.



ساعة HUAWEI WATCH FIT



تأتي ساعة HUAWEI WATCH FIT بتصميم رائع، وشاشة كبيرة عالية الدقة AMOLED HD – قياس 1.64 بوصة – لتمنح المستهلكين قدرات متنوعة لتتبع اللياقة البدنية ومستويات الصحة، مع إمكانية تخصيصها مع أكثر من 130 وجه للساعة.



ضمن عروض شهر رمضان، تتاح ساعة HUAWEI WATCH GT 2 42mm باللون الذهبي بسعر 150 بدلًا من 215 دينارًا، كما يمكنك شراء ساعة HUAWEI WATCH GT2 باللون الأسود المطفي بسعر 128 بدلًا من 148 دينارًا.

أما ساعةHUAWEIWATCH GT 2 Pro مع مجموعة مراحل القمر فهي متوفرة بسعر 179 دينارًا، وHUAWEI WATCH FIT بسعر 83 دينارًا. وعند شرائك أي من هذه الساعات ستحصل على قنينة حافظة للحرارة وشمسيّة ملائمة للرحلات.



ولديك أيضًا خيار شراء هاتف HUAWEI nova 7i بسعر 179 دينارًا، وهاتف HUAWEI Y7a بسعر 132 دينارًا، وكلاهما يأتيان مع اشتراك مجاني لمدة شهرين في خدمة HUAWEI Video VIP كهدية مجانية.



اغتنم الفرصة واستفد من عروض هواوي وهداياها المقدمة على مجموعة من منتجاتها ابتداءً من 26 نيسان الجاري وحتى 31 أيار 2021. يمكنك شراء أي من الأجهزة من خلال متجر هواوي الإلكتروني:https://huaweieshop.jo/ar، أو متجر هواوي Cell Avenue الإلكتروني: https://www.cellavenuestore.com/ar/.

