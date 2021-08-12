هواوي تقيم فعالية خاصة لإطلاق حاسوب HUAWEI MateBook D15 المحمول

الوكيل الاخباري - أعلنت مجموعة هواوي لأعمال المستهلكين عن إطلاق الحاسوب المحمول HUAWEI MateBook D15 الجديد، وهو أحدث الحواسيب المحمولة تم إطلاقه ضمن مجموعة أجهزة هواوي الفائقة – Super Device.

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وبهذه المناسبة، أقامت هواوي الأردن والموزع الرسميCell Avenue ، فعالية في فندق "إنتركونتيننتال" بمشاركة 50 مالك متجر للإلكترونيات لتعرفيهم بالجهاز الجديد، واطلاعهم مباشرة على أبرز مزاياه.

وأعلنت خلال الفعالية عن فتح باب الطلب المسبق على جهاز HUAWEIMateBook D15 في السوق الأردني؛ والذي سيستمر حتى 15 آب الجاري.



وتضمنت الفعالية كذلك عرض تجربة المكتب الذكي وإطلاع الحضور على مجموعة الأجهزة الفائقة – Super Device من هواوي - وتضم حاسوب HUAWEI MateBook D15 المحمول الجديد، وأجهزة أخرى ستتوفر قريبًا في الأردن؛ هي الجهاز اللوحي الجديد كليًا HUAWEI MatePad Pro، وأول شاشة عرض رائدة مستقلة لهواوي HUAWEI MateView، وهاتف HUAWEI nova 8، وسماعات FreeBuds 4 HUAWEI، وساعة HUAWEI WATCH 3.







ومعربًا عن إعجابه بميزات الاجهزة الجديدة، قال أحد ملّاك المتاجر الحاضرين: "شركة هواوي دائماً سبّاقة في تقديم أحدث التقنيات وهذا ليس بشيء جديد عليها، وتعد خاصية العرض على عدة شاشات رائعة جدًا، حيث تسهل الأعمال وتساعد على دمج كل شيء في مكان واحد. نشكر شركة هواوي على ذلك".

في حين أشار آخر إلى أن هذه التقنية – تقنية العرض على عدة شاشات- رائعة ولا تساعد فقط على إنجاز الأعمال، بل أيضًا تفيد محبي ألعاب الفيديو، حتى الأطفال، إذ يمكن شبك اللعبة على شاشة الهاتف من شاشة الحاسوب.



مع مزايا السرعة المحسّنة بشكل كبير مقارنةً بسابقه، وخاصية العرض على عدة شاشات بين الجهاز اللوحي والحاسوب المحمول، يقدم HUAWEI MateBook D15 تجربة مستخدم أكثر ذكاءً من ذي قبل، كما أنه صُمم لتلبية احتياجات العملاء الشباب، إذ يوفر الأداء المذهل في مختلف السيناريوهات، من المحاضرات الافتراضية إلى الإنتاجية أثناء التنقل وتجارب الوسائط المتعددة الرائعة.



يعد الحاسوب المحمول HUAWEI MateBook D15 من ضمن أجهزة هواوي الفائقة – Super Device، مما يجعله مثالياً لتجربة "المكتب الذكي" الجديدة التي توفر مركزاً للإنتاجية يمكّن المستخدمين من تحقيق أقصى قدر من الإبداع والكفاءة.

وبفضل امتلاكه لمزايا إدارة البيانات الموزعة وإمكانيات جدولة المهام، يعمل الحاسوب المحمول HUAWEI MateBook D15 بسلاسة مع الأجهزة اللوحية والشاشات الذكية لمضاعفة الإنتاجية والإبداع في سيناريوهات الاستخدام المختلفة.

وتتمثل ميزة تجربة "المكتب الذكي" الجديدة بسهولة التبديل بين الاتصالات السلكية واللاسلكية لتمكين التجربة التعاونية بين الأجهزة المتعددة للعمل والاستخدام الشخصي، وترتقي بتجربة الحاسوب المحمول من كونه أداة إنتاجية إلى رفيق ذكي سيصبح لا غنى عنه لدى المستهلكين الشباب خلال الدراسة وأداء المهام اليومية.



شاشة العرض الكاملة توفر جودة الصور الممتازة وتحمي العين من الإجهاد

يتميز الحاسوب المحمول HUAWEI MateBook D15 بشاشة Full HD IPS مقاس 15.6 بوصة مضادة للتوهج، وتحتفظ بتصميم شاشات العرض الكاملة في السلسلة المميزة.

وتشكل هذه الشاشة نسبة 87% من حجم الهيكل الكلي مع نسبة عرض إلى ارتفاع تبلغ 16:9 لتوفر تجربة سينمائية غنية.

وحصلت الشاشة على شهادة الضوء الأزرق المنخفض من TÜV Rheinland وشهادة الصورة الخالية من الوميض لتوفر تجربة مشاهدة أكثر راحة. ويساعد مستوى الضوء الأزرق المنخفض على تقليل إجهاد العين المرتبط باستخدام الشاشة لفترات طويلة.



الأداء الأقوى والأكثر ثباتاً



لا يقتصر استخدام الحواسيب المحمولة بالنسبة للعملاء الشباب على إنجاز مهام العمل فحسب، بل يمثل أيضاً منصة ترفيهية.

ويمكن اختيار الحاسوب المحمول الجديد بذاكرة DDR4 ثنائية القناة تصل سعتها إلى 8 جيجابايت للقراءة والكتابة بشكل أسرع، كما يمتلك قرص صلب SSD عالي السرعة ومدعّم بتقنية NVMe PCIe لتحسين أداء النظام بشكل أكبر.

وبنقرة واحدة على مفتاحي Fn وP، سيتمكن المستخدمون من تفعيل وضع الأداء Performance Mode لتشغيل التطبيقات الأكثر تطلباً.

ويعمل نظام التبريد المتطور الذي يتميز بمروحة HUAWEI Shark عالية الكثافة وأنبوبين حراريين على تعزيز التصميم الإلكتروني لضمان استمرارية أداء الحاسوب المحمول HUAWEI MateBook D15 بقوة وثبات خلال أحمال العمل الكثيفة.



اللمسة المعدنية الفريدة والتصميم البسيط



يجسد الحاسوب المحمول HUAWEI MateBook D15 الجديد فلسفة تصميم "Pure Shape" من هواوي، ويتميز بتصميم بسيط مع خطوط دقيقة تمتد على الهيكل المعدني، مما يمنحه مظهراً بسيطاً باللون الرمادي الفضائي.

يشهد كل حاسوب من سلسلة الحواسيب المحمولة HUAWEI MateBook D على التزام هواوي بالجودة وتحقيقها للتميز في التصنيع.

ونظراً لأن هذا الحاسوب المحمول يزن 1.53 كغ ويبلغ مقاس المكان الأثخن فيه 16.9 مم فقط، فإن يعد مناسباً للسفر، كما ستلبي مجموعة المنافذ الكثيرة على جانبيه معظم سيناريوهات الاستخدام اليومي.



الجهاز الفائق – Super Device: خاصية العرض على عدة شاشات بين الجهاز اللوحي والحاسوب المحمول



يستفيد الحاسوب المحمول HUAWEI MateBook D15 الجديد من القدرات الموزعة للجهاز الفائق – Super Device كي يعزز إنتاجيتكم وإبداعكم.

وعند عرض شاشة الحاسوب المحمول HUAWEI MatePad Pro، الذي سيتوفر قريباً في الأردن، لاسلكياً على شاشة الحاسوب المحمول HUAWEIMateBook D15 عبر تقنية HUAWEI Share، ستتمكنون من الاستفادة من المزايا الجديدة لخاصية العرض على عدة شاشات على الجهاز اللوحي والحاسوب المحمول التي تأتي مع ثلاثة أوضاع هي: وضع المرآة - Mirror Mode، ووضع التوسيع - Extend Mode ووضع التعاون - Collaborate Mode.

في وضع المرآة، كما يوحي الاسم، يستطيع المستخدم عكس شاشة HUAWEI MateBook D15 على شاشة الحاسوب المحمول، مما يتيح العمل مباشرة على الملفات وتعديل المستندات أو الرسم باستخدام قلم HUAWEI MPencil الخاص بالجهاز اللوحي. وهناك أيضاً وضع التوسيع الذي يحول الحاسوب اللوحي إلى شاشة ثانية، مما يوفر مساحة شاشة إضافية لعرض المزيد من المحتوى، وهو أمر رائع للتسوق عبر الإنترنت أو عند تصفح الإنترنت، إضافةً إلى الكثير من العناصر لاستكشافها.

ويتيح وضع التعاون المبتكر إمكانية التفاعل عبر الأنظمة المختلفة، مما يتيح نقل المحتوى مثل النصوص والصور والمستندات بين الأجهزة المتصلة عبر السحب والإفلات ببساطة تامة.

ويتخطى HUAWEI Share الحدود التي تفصل عادةً بين الأجهزة اللوحية والحواسيب المحمولة، ويعمل على إثراء وتعزيز ما يمكن إنجازه على الحاسوب المحمول HUAWEI MateBook D15 الجديد والأجهزة المتصلة الأخرى.



إلى جانب ذلك، يضم الحاسوب المحمول HUAWEI MateBook D15 تقنيات هواوي المبتكرة الإضافية مثل زر التشغيل الذي يتعرف على بصمة الإصبع والكاميرا المنبثقة.

ويدعم محول الشحن المتضمن مع الحاسوب المحمول الجديد تقنية الشحن السريع HUAWEI SuperCharge لشحن هواتف هواوي الذكية المتوافقة بسرعة كبيرة.

ويظل الشحن العكسي نشطاً حتى عند إيقاف تشغيل الحاسوب المحمول ليستطيع المستخدمون شحن بطارية هاتفهم الذكي أثناء التنقل بسرعة ودون تعقيدات.



الحاسوب المحمول HUAWEI MateBook D15 متاح للطلب المسبق في الأردن باللون الرمادي الفضائي حتى تاريخ 15 آب 2021، وبسعر يبدأ من 479 دينارًا، مع هدية مجانية عبارة عن ماوس وحقيبة ظهر.

لا تتردد في حجز نسختك من خلال متجر هواوي شروق الأردن الإلكتروني، عبر الرابط التالي: https://huaweieshop.jo/ar/laptops/matebook-d15-i3-10th، أو من خلال متجر هواوي Cell Avenue الإلكتروني عبر هذا الرابط: https://www.cellavenuestore.com/product/huawei-matebook-d15-i3-10th/.