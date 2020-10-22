هواوي تكشف عن أقوى سلسلة Mate على الإطلاق

الوكيل الاخباري - عززت مجموعة هواوي لأعمال المستهلكين (CBG)اليوم مجموعة منتجاتها مع سلسلة هواتف HUAWEI Mate40 المتقدمة، وهي أحدث الهواتف الذكية الرائدة والثورية التي تمكن المستخدمين من تحقيق قفزة إلى الأمام.

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تعرض السلسلة الجديدة أفضل ما في تقنيات هواوي، وتعزز التزام هواوي بالابتكار وتصميمها الذي لا يلين لخلق أفضل "Mate" على الإطلاق.



تحتوي سلسلة هواتف HUAWEI Mate 40 على الهوية الجوهرية لسلسلة هواتف Mate. على مدار السنوات الثماني الماضية، كان هناك 10 أجهزة متميزة من سلسلة هواتف Mate، والآن، ترتقي أحدث الهواتف الذكية الرائدة بسلسلة هواتف Mate إلى آفاق جديدة مع أفضل التقنيات في الصناعة.

من الأداء القوي إلى تفاعلات المستخدم الفريدة، تم ضبط كل شيء في سلسلة هواتف HUAWEI Mate 40 لتوفير تجربة الهاتف الذكي الأكثر إثارة على الإطلاق.

يشتمل كل من هاتفي HUAWEI Mate 40 Pro و HUAWEI Mate 40 Pro+ على شريحة مدمجة في النظام من الجيل الخامس تعتبر الأولى في العالم بمعمارية 5 نانوميتر ونظام كاميرا Ultra Vision Cine وتصميم Space Ring الشهير، بالإضافة إلى تجربة رقمية أكثر ذكاءً وانتباهًا.



قال ريتشارد يو، المدير والرئيس التنفيذي لمجموعة هواوي لأعمال المستهلكين: "تجمع سلسلة هواتف HUAWEI Mate Series كل عام التكنولوجيا الأكثر إثارة معًا في حزمة واحدة مذهلة. هذا هو ما يميز الهوية الجوهرية لسلسلة هواتف Mate وكل ذلك أصبح ممكنًا بفضل تفانينا في الابتكار.

في هذه الأوقات غير المسبوقة، نظل ملتزمين بصنع مستقبل أفضل، مع التكنولوجيا المبتكرة التي تحقق تأثيرًا إيجابيًا وهادفًا على حياة المستهلكين. في المستقبل، سنواصل العمل عن كثب مع شركائنا لتقديم تجربة حياة سلسة مدعمة بالذكاء الاصطناعي - Seamless AI Life للمستهلكين في جميع أنحاء العالم ".



وجه استثنائي: التصميم المستقبلي لـسلسلة هواتف Mate Series



يجمع كل من هاتفي HUAWEI Mate40 Pro و HUAWEI Mate40 Pro+ بين التصميم الاستثنائي والتقنية المبتكرة والدقة، مبدأ التصميم الذي يشكل الوظيفة الفعالة. يخلق التصميم الرائع لشاشة HUAWEI 88° Horizonn Display عرضًا غامرًا في حزمة مدمجة، بينما يعني المنحنى الحريري أن الأجهزة مريحة في الحمل. توفر الهواتف أيضًا مقاومة بمعيار IP 68 للغبار والماء، ومجموعة من أدوات التحكم في مستوى الصوت الافتراضي والمادي وخوارزميات محسّنة لمنع ارتكاب الأخطاء.



من الأشياء ذات الجمال المطلق، يحمل هاتفا HUAWEI Mate 40 Pro و HUAWEI Mate 40 Pro+ فتحة كاميرا أمامية أصغر، ومليئة بالتكنولوجيا، مع خاصية فتح الوجه ثلاثي الأبعاد، وكاميرا سيلفي بزاوية عريضة للغاية، ومستشعر إيماءات عالي الدقة.



اقلب الأجهزة وسترى أن سلسلة هواتف HUAWEI Mate40 تتبنى تصميم Space Ring، وهو تطور للتصميم الدائري والمتماثل الأيقوني لسلسلة هواتف HUAWEI Mate.

يتوفر كل من هاتفي HUAWEI Mate40 و HUAWEI Mate40 Pro+ باللونين الأسود والأبيض، بالإضافة إلى اللون الفضي الساحر - Mystic Silver، وهو لمسة نهائية بتأثير تغيير الألوان التي تبوح عن أسرار الغيب.

هناك لونان آخران مستوحيان من الجلود النباتية، وهما Yellow و Green. وفي الوقت نفسه، يتميز هاتف HUAWEI Mate40 Pro+ بلوحة خلفية رائعة من السيراميك بتقنية النانو متوفرة بلونين استثنائيين: Ceramic White و Ceramic Black.



أقفز إلى الأمام مع معالج Kirin 9000 الذي يضع معايير جديدة للأداء



بتشغيله الـ Mate الأفضل على الإطلاق، فإنّ معالج Kirin 9000 مجهز تجهيز كامل لشبكة الجيل الخامس 5G، وهو قادر على التعامل مع العمليات الحسابية المكثفة والعمليات متعددة المهام بسهولة. يعتبر معالج Kirin 9000، المُدمج في هاتفي HUAWEI Mate40 Pro و HUAWEI Mate40 Pro+، الأكثر تطوراً 5 nm 5G المتاح، والذي يوفر أداءً محسنًا وكفاءة عالية في استهلاك الطاقة مقارنة بسابقه. ولأول مرة على الإطلاق، يحتوي المعالج الرائد على أكثر من 15.3 مليار ترانزستور1، مما يجعله الأكثر على الإطلاق من ناحية الكثافة ومن ناحية الميزات حتى الآن. تتميز وحدة المعالجة المركزية القوية ببنية عالية الكفاءة من ثلاث مستويات مع نوى تعمل على تشغيل ساعات أساسية بسرعة 3.13 جيجاهرتز.

مدمج أيضًا في المعالج 24 -Core Mali-G78 GPU، بالإضافة إلى وحدة معالجة عصبية مبتكرة تتميز بـ 2 نواة كبيرة و نواة واحدة صغيرة، التي ترتقي بالذكاء الاصطناعي على الجهاز إلى مستوى جديد.



تعد وحدة معالجة الرسومات 24 -Core Mali-G78 GPU في هاتفي HUAWEI Mate40 Pro و HUAWEI Mate40 Pro+ أقوى وحدة معالجة رسومات على الإطلاق على أجهزة هواوي. يوفر وحدة معالجة الرسومات هذا أداء رسومات متقدمًا ويكمله تجربة صوتية ومرئية مذهلة لتجربة ألعاب غامرة. تعمل شاشة 90 هيرتز مع معدل عينة اللمس معدل 240 هيرتز لاستجابة أكبر وتتميز الآن بمحرك خطي لمحور x يوفر ردود فعل لمسية لتتوافق مع التجربة المرئية. يكتمل هذا الإعداد الترفيهي بسماعتين ستريو لخلق تجارب سينمائية مع ستيريو سوبر باس.



تم تجهيز سلسلة هواتف HUAWEI Mate40 أيضًا بتقنية البطارية اللازمة لمواكبة متطلبات الجيل الخامس 5G، تدعم الشحن الأسرع المعروف من هواوي - HUAWEI SuperCharge.



ارتقي مع نظام تصوير شامل مصمم لجعل التصوير الفوتوغرافي بسيطاً



تم تصميم نظام الكاميرا في سلسلة هواتف HUAWEI Mate40 بالاشتراك مع Leica لتوفير أفضل حلول ممكنة للكاميرا. الكاميرا شهدت ترقيات مذهلة للعدسة ذات الزاوية العريضة جداً والكاميرا الرئيسية ذات دقة عالية وكاميرا التقريب الرائعة وغير ذلك الكثير.

مع الكاميرات المزدوجة السينمائية والكاميرات ذات عدسات عريضة جداً في هاتفي HUAWEI Mate 40 Pro و HUAWEI Mate 40 Pro+ يمكن للمستخدمين التقاط مقاطع فيديو وصور مذهلة بزاوية عريضة جداً من الكاميرات الأمامية والخلفية.



عندما يتعلق الأمر بالتصوير السينمائي، فإن هاتفي HUAWEI Mate40 Pro و HUAWEI Mate40 Pro+ لا مثيل لهما. تتميز الكاميرا المزدوجة السينمائية بنسبة تصوير على غرار 3:2 cinema.

أصبح التقاط لقطات عالية الجودة أسهل من أي وقت مضى باستخدام خاصية Steady Shot، بينما يضمن محرك XD Fusion HDR تعرضًا متوازنًا، حتى عندما يصوّر المستخدمون في إضاءة ذات تباينٍ عالٍ. تشمل التطورات الأخرى خاصية Tracking Shot، بينما تسمح خاصية Story Creator بالتأثيرات السينمائية الحقيقية. يمكن أيضًا إضافة موسيقى الخلفية والفلاتر والتأثيرات بسهولة. بالنسبة للصوت، تتميز سلسلة هواتف HUAWEI Mate40 بخاصية التركيز الصوتي والتكبير الصوتي وتسجيل صوت عالي الدقة من أجهزة Bluetooth المتصلة.



توفر عدسة الكاميرا السينمائية ذات زاوية عريضة جداً الآن مجال رؤية أوسع، بالإضافة إلى تفاصيل أكثر ثراءً من أي وقت مضى، وأداءً محسنًا في الإضاءة المنخفضة وخوارزميات تصحيح التشوه، مما يسمح للمستخدمين بالتقاط مناظر طبيعية واسعة جميلة، بينما توفر كاميرا ذات عدسة عريضة ومستشعر فائق – Super Sensing Wide Camera لقطات ذات دقة ووضوح عالٍ. تم تحسين جودة الصورة بشكل أكبر باستخدام التركيز البؤري التلقائي ثماني البكسل الكامل PD.

يستهدف تصحيح التشوه المحسّن الوجه والجسم والأطراف، مما يجعل العدسة ذات الزاوية العريضة جداً مفيدة في سيناريوهات أكثر من أي وقت مضى. يتميز هاتف HUAWEI Mate40 Pro بكاميرا تليفوتوغرافي بيرسكوب لدعم التقريب الهجين حتى 10x والتكبير الرقمي حتى 50x ، ويرتقي هاتف HUAWEI Mate40 Pro+ إلى أبعد من ذلك بكاميرا تقريب مزدوجة تتيح التقريب الهجين حتى 20x والتكبير الرقمي يصل إلى 100x.



ترتقي كاميرا الأمامية Ultra Vision Selfie في سلسلة هواتف HUAWEI Mate 40 تدوين الفيديو والصور الذاتية إلى آفاق جديدة مع دعم لقطات بدقة 4K وخيار التصوير في أحد مجالات الرؤية الثلاثة المتاحة، بدءًا من التقريب والشخصي إلى الزاوية العريضة جدا. تضيف ميزة Slow-Motion Selfie المزيد من التنوع إلى الكاميرا الأمامية من خلال السماح للمستخدمين بإضافة ذوق مثير عند توثيق أفعالهم سريعة الوتيرة.



ارتقي إلى الأعلى مع تجربة مستخدم جديدة كلياً

تم إعداد هاتفي HUAWEI Mate40 Pro و HUAWEI Mate40 Pro+ لإحداث ثورة في كيفية دمج المستهلكين للهواتف الذكية في حياتهم من خلال ميزات جديدة تتمحور حول المستخدم بما في ذلك تحكم إيماءات ذكية -Smart Gesture Control، والتي تتيح التحكم الكامل بدون استخدام اليدين في هاتفك. ما عليك سوى تحريك يدك فوق الهاتف لتنشيطه أو التنقل في هاتفك بتمرير يدك لليسار واليمين ولأعلى ولأسفل. هناك أيضًا إيماءة الرد على مكالمة من خلال نقر الهواء.



جهاز موجود دائمًا من أجلك، يمكن تنشيط ميزة Eyes on Display الجديدة كليًا في لمح البصر، مع شاشات تفاعلية قابلة للتخصيص بالكامل تستضيف جميع المعلومات التي تحتاجها من هاتفك. يمكن تقليل رنين المكالمات الواردة غير المرغوب فيها عن طريق الاتصال بالعين مع هاتفك، بينما يتم تعطيل السكون التلقائي تلقائيًا طالما أن الجهاز يحظى باهتمامك.



وظائف تطبيق MeeTime المحسّنة هي بوابة لحياة أكثر ذكاءً واتصال أفضل. عند دمجها مع قوة منظومة هواوي 1 + 8 + N، تقدم ميزة Multi-screen Collaboration طريقة جديدة تمامًا للمستخدمين لتشغيل أجهزة متعددة في وقت واحد، وتشغيل ما يصل إلى ثلاثة تطبيقات في وقت واحد، والجمع بين الهاتف الذكي والحاسوب المحمول لتقديم تجارب فريدة.



عندما يتعلق الأمر بالخصوصية والأمان، فإن واجهة المستخدم EMUI 11 تتميز دائمًا بحلول أمنية شاملة لحماية مستخدمي أجهزة هواوي ومعتمدة من قِبل Trusted Execution Environment والحاصلة على شهادة CC EAL5+، وهو أعلى مستوى شهادة للنواة الصغيرة للأمان التجاري. تأتي واجهة المستخدم EMUI 11 أيضًا مع ميزات خصوصية جديدة. عند نقل الصور، يمكن للمستخدمين بسهولة مسح البيانات الشخصية الحساسة مثل الموقع والوقت وتفاصيل الجهاز من الملف قبل إرساله. يحافظ تطبيق Note Lock على الملاحظات الشخصية بشكل شخصي عن طريق تأمين المحتوى برقم سري PIN أو المصادقة البيومترية.



تأتي سلسلة هواتف HUAWEI Mate40 مزودة بمنظومة Huawei Mobile Services (HMS) المبتكرة، التي توفر للمستخدمين تجربة أكثر ذكاءً وثراءً وملاءمة وأمانًا لهاتفهم الذكي. خلال الإطلاق، كشفت هواوي أيضًا عن تطبيقات جديدة متاحة لمستخدمي هواوي العالميين، بما في ذلك Petal Search، وهو محرك بحث يدعم أنواعًا متعددة من عمليات البحث؛ وأيضا Petal Maps، وهو تطبيق خرائط يستخدم ميزة التحكم بالإيماءات لسلسلة هواتف HUAWEI Mate40؛ و HUAWEI Docs، وهي خدمة مستندات كلمات موحدة قوية. تجتمع هذه التطبيقات معًا لتمهيد الطريق نحو حياة رقمية أفضل لـ 700 مليون مستخدم لأجهزة هواوي حول العالم.



