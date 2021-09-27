هواوي تكشف عن مجموعة جديدة من منتجات الأجهزة الفائقة (Super Devices) في الأردن

الوكيل الاخباري - كشفت مجموعة هواوي لأعمال المستخدمين في الأردن عن مجموعة جديدة ومبتكرة من منتجات الأجهزة الفائقة (Super Devices)، بما في ذلك هاتف HUAWEI nova 8، والجهاز اللوحي HUAWEI MatePad11، وشاشة HUAWEI MateView وشاشة HUAWEI MateView GT، والحاسوب المحمول HUAWEI MateBook D15، وساعتي HUAWEI WATCH 3 | 3 Pro، وسماعات HUAWEI FreeBuds 4، وذلك خلال فعالية أُقيمت يوم أمس الأحد 26 أيلول 2021 في فندق "دبليو عمّان"، بحضور ممثلين عن وسائل الإعلام المحلية، ونخبة من المؤثرين ومزودي المحتوى.

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وأعرب الحضور عن إعجابهم الشديد بمنتجات "الأجهزة الفائقة" الجديدة من هواوي.



يمتلك المستهلكون اليوم عدداً أكبر من الأجهزة الذكية مقارنةً بأي وقت مضى، لكنهم غالباً ما يكونون في أنظمة منعزلة تجعل الاتصال البيني معقداً، وينتج عن ذلك تجربة مستخدم مجزأة.

وتوفر تجربة الأجهزة الفائقة من هواوي الحل من خلال تمكين الأجهزة المختلفة من الاتصال والتعاون بسلاسة وبطريقة مريحة وآمنة. وتُستخدم التقنيات الموزعة لتمكّن جميع أنواع الأجهزة المختلفة من الاتصال بنظام واحد.

وهذا يعني أن المنتجات المستقلة سابقاً أصبحت الآن جزءاً من "جهاز فائق" متصل وشامل، يدمج جميع الأجهزة والموارد، وبالتالي يستفيد من قدرات الأجهزة المتضمنة فيه بسهولة، وبما يتماشى مع احتياجات المستخدم.



وبهذه المناسبة، قال رئيس مجموعة هواوي لأعمال المستخدمينفي منطقة المشرق العربي، ستيف لي: "سعداء بالكشف عن مجموعة جديدة من منتجات "الأجهزة الفائقة" في الأردن، والتي تمنح المستخدمين الفرصة للحصول على تجربة ذكية وسلسلة ومتناغمة عند استخدامهم للأجهزة المتعددة في مختلف أنواع السيناريوهات.

وتعدّ هذه المجموعة خطوة مميزة في مسيرتنا لتقديم أفضل تجربة مستخدم، ونتطلع إلى توفير المزيد من المنتجات المبتكرة لتلبية جميع متطلبات عملائنا والارتقاء إلى تطلعاتهم".



توفر تجربة "المكتب الذكي" الجديدة مركزاً شاملاً للإنتاجية لتحقيق أقصى قدر من الإبداع والكفاءة.

ويمثل اتصال الأجهزة الفائقة مع أو بدون الأسلاك في شاشة HUAWEI MateView وجهاز HUAWEI MatePad11 اللوحي والحاسوبا لمحمول HUAWEI MateBook D15 مثالاً رائعاً للتكامل الشامل والمناسب لأنماط حياتنا المزدحمة.

وبفضل دعم تقنيات إدارة البيانات فيHUAWEI MateBook D15 الموزعة وإمكانيات جدولة المهام في HarmonyOS، يستطيع الجهاز اللوحي والحاسوب المحمول والشاشة الذكية العمل معاً بسلاسة لمضاعفة الإنتاجية والإبداع في السيناريوهات المختلفة، سواء كنتم في المكتب أو تعملون من المنزل.

ويتم ذلك عن طريق إمكانية العرض اللاسلكي في جهاز HUAWEI MatePad 11 اللوحي وشاشة HUAWEI MateView إضافةً إلى التحكم بالماوس ولوحة المفاتيح.

وتعدّ الميزة الأبرز في تجربة "المكتب الذكي" الجديدة هي سهولة التبديل بين الاتصالات السلكية واللاسلكية عندمشاركة الشاشة وسحب الملفات عبر الأجهزة وإفلاتها، مما يوفر تجربة متعددة الأجهزة أكثر كفاءةً وتعاوناً.

ويتيح لنا ذلك التبديل بسهولة بين وضع العمل والوضع الشخصي.



هاتف HUAWEI nova 8



تقدم هواوي لمحبي هواتفها الذكيةHUAWEI nova 8 الجديد، وهو أحدث أفراد سلسلةnova الذي يمكّن الناس من الاستكشاف والمشاركة.

تم تصميم الهاتف الجديد،الذي تم استعراضه خلال الفعالية، للاستخدام اليومي، وهو مزود بكاميرا رباعية متعددة الاستخدامات مدعمة بالذكاء الاصطناعي بدقة 64 ميجابكسل، وشحن فائق السرعة HUAWEI SuperCharge بقوة 66 واط، وشاشة OLED منحنية رائعة بمعدل تحديث 90 هرتز، بالإضافة إلى ميزات الجهاز الفائقSuper Device وواجهة المستخدمEMUI 12 لتجربة هاتف ذكي متكاملة.



يعمل الهاتف الجديد على واجهة المستخدمEMUI 12، وضمن ميزة العرض على عدة شاشات –Multi-Screen Collaboration، يمكن توصيل الهاتف بجهاز حاسوب لتكوين جهاز فائق قوي.

بمجرد الاتصال، يمكن للحاسوب الوصول إلى ملفات الهاتف المحمول، بينما يمكن للهاتف الذكي أن يعمل كجهاز طرفي للحاسوب، مما يجعل إدارة الملفات عبر الأجهزة أسهل من أي وقت مضى.



سيتوفر هاتف HUAWEI nova 8 في الأردن للطلب المسبق ابتداءً من اليوم الإثنين 27 أيلول الجاري بسعر 359 دينارًا، ويمكن حجزه من خلال متجر هواوي شروق الأردن الإلكتروني عبر الرابط التالي: https://store.reach-tele.com/ar/phones/huawei-nova-8.



جهاز HUAWEI MatePad11 اللوحي



جمعت هواوي كل جهودها لجلب أفضل جهاز لوحي يناسب الطلبة والباحثين عن جهاز محمول في مكان العمل يمكنه التعامل مع المهام اليومية، والذي كشفت عنه خلال الفعالية.

يتسم الجهاز اللوحي HUAWEI MatePad 11 بالمثالية في الشكل والوظيفة بفضل شاشة العرض الكاملة من هواوي، والتي تبلغ دقتها 120 هرتز، وتجربة الجهاز الفائق وخيارات الاتصال المتعددة.



يأتي الجهاز مزودًا بشاشة عرض كاملة مقاس 10.95 بوصة، والتي تتميز بنسبة عرض إلى ارتفاع تبلغ 16:10، كما تبلغ نسبة الشاشة إلى الجسم 86%، فضلًا عن حواف نحيفة مقاس 7 نانومتر، والتي توفر مظهرًا أكثر توازنًا.

يدعم الجهاز ميزة العرض على عدة شاشات - Multi-Screen Collaboration.

ولا يقتصر الأمر على التخلص من الحواجز بين الأجهزة المختلفة فحسب، بل إنه يسمح بتجربة مترابطة ويخلق جهازًا فائقًا وفريدًا.



سيتوفر الجهاز اللوحي HUAWEI MatePad 11للطلب المسبق في الأردن ابتداءً من اليوم الإثنين 27 أيلول الجاري بسعر 369 دينارًا، ويمكن حجزه من خلال متجر هواوي شروق الأردن الإلكتروني عبر الرابط التالي: https://store.reach-tele.com/ar/tablets/huawei-matepad-11.



الشاشة الذكية HUAWEI MateView



وإلى جانب المنتجات السابقة، كشفت هواوي عنHUAWEI MateViewالتي تعدّ شاشة كبيرة مستقلة من الفئة الاحترافية بدقة K+ Ultra-HD4، وقياس 28.2 بوصة مع نسبة عرض إلى ارتفاع تبلغ 3:2 تدعم دقة أصلية 3840×2560، ما يجعل نسبة قياس الشاشة إلى جسمها 94%.

وتزوّد الشاشة مستخدميها بتجربة مشاهدة غامرة، إذ تُعيد إنتاج أدق التفاصيل على الشاشة.

وتم طرح الشاشة بعد تجهيزها بأول حامل متكامل من نوعه يمكن تعديل ارتفاعه.



ولا يقف تميّز شاشة HUAWEI MateView عند دعم توصيلات الكابل، حيث تتيح للمستخدمين إمكانية توصيل هواتفهم الذكية وأجهزة الحاسوب اللوحي والمحمول لاسلكياً مع الشاشة.

ويمتلك المستخدمون إمكانية الوصول إلى مجموعة منافذ متنوّعة لمختلف حالات الاستخدام المكتبية، بما في ذلك منفذين من النوع USB-C، ومنفذين من النوع USB-A، ومنفذ من النوع HDMI، ومنفذ آخر لشاشة صغيرة مع منفذ لمقبس الصوت قياس 3.5 ملم.

وتمتاز الشاشة بشريطها HUAWEI Smart Bar المخفيّ بذكاء الذي يوفر واجهة لمس سهلة الاستخدام لضبط مختلف إعدادات العرض مثل مصدر الإدخال ومستوى الصوت.



ستتوفر شاشة HUAWEI MateView في الأردن قريبًا.



الشاشة الذكية HUAWEI MateView GT



خلال الفعالية، كانت لهواوي مفاجأة للاعبين مع إطلاق شاشة HUAWEI MateView GT الذي تعرض أحدث التقنيات والموثوقية الكبيرة والجودة الفائقة.

تم تقديم هذه الشاشة كفئة منتجات جديدة تمامًا، وتتميز بشاشة منحنية فائقة الاتساع تدعم معدل تحديث بنسبة 165 هرتز، مع ميزة SoundBar المتكاملة والمبتكرة.



مع شاشة HUAWEI MateView GT، تكرس هواوي نفسها لتزويد المستهلكين بمزيد من القوة والحيوية؛ فهي شاشة فعالة، ترتقي بتجربة الألعاب والترفيه إلى مستوى جديد.



ستتوفر شاشة HUAWEI MateView في الأردن قريبًا.



الحاسوب المحمول HUAWEI MateBook D15



يتميز الحاسوب المحمولHUAWEI MateBook D15، الذي تم استعراضه خلال الفعالية، بهيكل معدني نحيف وخفيف، ويجسد أحدث حاسوب من هواوي فلسفة تصميم سلسلة MateBook D التي تتميز بتصميم بسيط "Pure Shape"، كما يوفر أداء قويًا مدعومًا بمعالج IntelIntel® CoreTM i3-10110U من الجيل العاشر.



ويأتي الحاسوب المحمول بشاشة عرض كاملة HUAWEI FullViewمقاس 15.6 بوصة، وتشكل نسبة 87% من حجم الهيكل الكلي مع نسبة عرض إلى ارتفاع تبلغ 9:16مع تحسينات مميزة؛ حيث حصلت الشاشة على شهادة الضوء الأزرق المنخفض من TÜV Rheinland، وشهادة الصورة الخالية من الوميض لتوفر تجربة مشاهدة أكثر راحة.

ويساعد مستوى الضوء الأزرق المنخفض على تقليل إجهاد العين المرتبط باستخدام الشاشة لفترات طويلة.



الحاسوب المحمول HUAWEI MateBook D15الرائعمتاح حاليًا في الأردن بسعر يبدأ من 479 دينارًا.

ويمكن اقتناؤه من خلال متجر هواوي شروق الأردن الإلكتروني، عبر الرابط التالي: https://huaweieshop.jo/ar/laptops/matebook-d15-i3-10th، أو من خلال متجر هواوي Cell Avenue الإلكتروني عبر هذا الرابط:

https://www.cellavenuestore.com/ar/product/huawei-matebook-d15-i3-10th-ar/، أو من خلال زيارة أي من المتاجر التي تعرض منتجات هواوي في المملكة.



ساعتا HUAWEI WATCH 3|3 Pro



كشفت هواوي خلال الفعالية النقاب عن ساعتي HUAWEI WATCH 3|3 Pro اللتين تعملان على نظام التشغيل HarmonyOS، والمزودتين بهيكل فولاذيّ مصقول ومزيّنة بشاشة زجاجية منحنية بتقنية ثلاثية الأبعاد، وشاشة كبيرة توفر تصميم أنيق يليق بسلسلة الساعات الذكية.

وتعدّ ساعتا HUAWEI WATCH 3|3 Pro أول سلسلة ساعات ذكية من هواوي تأتي مع تاج دوّار ثلاثي الأبعاد، ما يوفر ردود فعل لمسية متميزة في الاستجابة لمدخلات المستخدم.



وتدعم HUAWEI WATCH 3 | 3 Pro تقنيات الاتصال المستقلة، ويمكنهما استقبال المكالمات الهاتفية وإجراؤها.

وبمجرّد تنشيط خدمة eSIM على هواتفهم الذكية، يستطيع المستخدمون مشاركة رقم الهاتف والبيانات والملفات الصوتية بين هواتفهم الذكية والساعة الذكية دون أي قلق بشأن نفاد البطارية التي تتمتع بعمر طويل جداً يصل حتى 5 أيام في الوضع الذكي، و21 يوماً في وضعية عمر البطارية الطويل للغاية.



سماعات HUAWEI FreeBuds 4



استعرضتهواوي أيضاً خلال الفعالية أحدث سماعات ستيريو لاسلكية حقيقية بتقنية البلوتوث، وهي HUAWEI FreeBuds 4.

هذه الإضافة الجديدة إلى سلسلة هواوي الرقمية من سماعات ستيريو اللاسلكية الحقيقية ترث أول تقنية إلغاء ضجيج نشطة في العالم من الجيل السابق.

وبفضل تقنية إلغاء الضوضاء النشطة ANC 2.0 بتصميم Open-Fit، والراحة في الارتداء بالإضافة إلى خفة الوزن، وجودة الصوت عالية الدقة والاتصال الصوتي الذكي، توفر سماعات HUAWEI FreeBuds 4 جودة الصوت وتنتقل أيضاً بتجربة الاستماع إلى مستوى جديد تماماً.



تتوافق سماعاتHUAWEI FreeBuds 4 مع أنظمة تشغيل مختلفة بما في ذلك Android وiOS. يمكن للمستخدمين تنزيل تطبيق HUAWEI AI Life لضبط الإعدادات أو تنفيذ عناصر تحكم متنوعة مثل التحكم السريع، والاستعلام عن الحالة، وإلغاء الضوضاء، وإدارة الجهاز.



تتوفر هذه السماعات الرائعة في الأردن بسعر 139 دينارًا، ويمكن شراؤها الآن من خلال متجر هواوي شروق الأردن الإلكتروني، عبر الرابط التالي: https://huaweieshop.jo/accessories/huawei-freebuds-4، أو من خلال متجر هواوي Cell Avenue الإلكتروني عبر هذا الرابط: https://www.cellavenuestore.com/product/huawei-freebuds-4/، أو عبر زيارة أي من المتاجر التي تعرض منتجات هواوي في المملكة.