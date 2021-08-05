هواوي وFittiCoin يسجلان نجاحًا جديدًا في تحدي خطوات HUAWEI Band 6

الوكيل الاخباري - بمشاركة أكثر من 3790 منافس ومنافسة، حقق تحدي هواوي خطوات HUAWEI Band 6 بالتعاون مع تطبيق FittiCoin نجاحًا باهرًا من جديد، بعد أن حث المشاركين، على مدار خمسة أيام متواصلة، على المشي لمسافات طويلة لتحفيزهم على الحفاظ على نمط حياة صحي.

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وبنهاية التحدي الثاني من نوعه بين هواوي وFittiCoin، أعلنت هواوي أسماء خمسة فائزين كانوا قد سجلوا أعلى عدد خطوات من بين المشاركين جميعًا، وقامت بإهدائهم سوار HUAWEI Band 6 لتشجيعهم على استكمال هذه المسيرة واتباع نمط حياة صحي.



ويعدّ سوار HUAWEI Band 6 الأحدث ضمن باقة أسورة هواوي الذكية، ويأتي مزودًا بمراقبة طوال اليوم لمستويات الأكسجين في الدم(SpO2)، وشاشة كبيرة عالية الدقة، وعمر بطارية طويل الأمد يصل إلى أسبوعين، مع 96 وضعًا رياضيًا مثبتًا مسبقًا، ليكون بذلك الخيار الفضل لدى الأفراد دائمي التنقل من المهتمين بلياقتهم البدنية.

وتحدث الفائزون الخمسة عن تجربتهم في التحدي؛ إذ قال رائد محاسنة، أحد الفائزين الخمسة: "كان لدي هدفان رئيسيّان؛ أن أكسب صحتي وأخسر وزني وأحافظ على نشاطي من جهة، وأن أكسب السوار بميزاته الرائعة من جهة أخرى".



بينما قال أنورحلول:"صحتي كانت أهم هدف بالنسبة لي لخوض هذا التحدي، وقد ازدادت مسافات المشي أكثر لدي".



وقالت لبنى زلوم: "التجربة بحد ذاتها، تجربة مختلفة فيها منافسة عالية، وشعور الربح جميل للغاية.

بالنسبة لسوار HUAWEI Band 6، فإن حجمه ملائم للغاية، ومواصفاته رائعة".



من جانبه، علّق الفائز في المرتبة الرابعة، يزن زلوم، قائلًا: "بالأساس أن شخص رياضي وأحب الحركة، عرفتُ عن HUAWEI Band 6من خلال التحدي، وخضته من أجل أن أحظى بفرصة ربح هذا السوار".



أما أصغر رابح في المنافسة محمد رائد، وعمره 15 عامًا فقط، فقد قال: "تطبيق FittiCoin نفسه ممتع للغاية، والسوار مميز جدًا، وأنا متحمّس للغاية لاستخدامه".



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