الثلاثاء 2026-01-27 10:43 م

هيئة تنظيم الطيران المدني وشركة الاردنية للطيران تبحثان سبل تذليل التحديات ودعم الخطط التوسعية للشركة

الثلاثاء، 27-01-2026 10:24 م

الوكيل الإخباري-   قام سعادة الكابتن زهير الخشمان، نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة الأردنية للطيران، بزيارة رسمية إلى مقر هيئة تنظيم الطيران المدني، التقى خلالها عطوفة الكابتن ضيف الله الفرجات، رئيس مجلس مفوضي الهيئة، وبحضور وفد مرافق من قيادات الشركة.

تناول اللقاء بحث أوجه التعاون المشترك ومناقشة أبرز التحديات التي تواجه قطاع الطيران بشكل عام

وتم خلال اللقاء التأكيد على أهمية الشراكة مع الهيئة باعتبارها المظلة التشريعية والرقابية للطيران في المملكة، مشيداً بدور الهيئة في تقديم الدعم الفني والتنظيمي للشركات الوطنية.

واستعرض الجانبان العمليات التشغيلية للشركة، حيث نقلت الشركة خلال العام المنصرم، ما يزيد على 300 ألف مسافر، وهو ما يعكس ثقة المسافرين المتنامية بخدمات الناقلات  الوطنية.

تطرق اللقاء إلى الدور المحوري الذي تلعبه "الأردنية للطيران" كرافد هام للاقتصاد الوطني، حيث تم تسليط الضوء على المساهمة الفعالة في خلق فرص عمل لعدد كبير من الأردنيين في مختلف التخصصات الفنية والإدارية واستراتيجية الشركة لتوسيع شبكة وجهاتها وتحديث أسطولها بما يتواكب مع التطورات العالمية في قطاع النقل الجوي.

من جانبه، أبدى الكابتن ضيف الله الفرجات تقديره للدور الذي تقوم به الشركة الأردنية للطيران كصرح وطني يسهم في تعزيز مكانة الأردن على خارطة الطيران الإقليمية، مؤكداً حرص الهيئة على تذليل الصعوبات أمام الشركات الوطنية لدعم استثماراتها وضمان سلامة وأمن الطيران المدني.

