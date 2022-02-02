هيونداي أيونك 5 تتوج بطلة للعالم في جوائز " أفضل سيارة للعام"

الوكيل الاخباري - تفوقت مجموعة هيونداي موتور Hyundai Motor Group (HMG) على جميع نماذج التنقل المستدام للسيارات الكهربائية بالكامل باستحقاق هيونداي ايونك Hyundai IONIQ 5 المركز الأول ولقب "بطلة العالم" مناصفة مع سيارة كيا EV6 في جوائز "أفضل سيارة للعام" 2021/2022 والتي تعد الأولى من نوعها.



حيث تم اختيار أيونك 5 على أسس الجودة، والابتكار، والتصميم، والتكنولوجيا الحديثة من قبل لجنة تحكيم ضمت قادة الصناعة العالميين من جميع أنحاء مجال السيارات.

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وقد حازت هيونداي أيونك 5Hyundai IONIQ 5 على لقب"أفضل سيارات للعام" 2021/2022 بفوزها على الموديلات الجديدة من العلامات التجارية المتميزة ، بما في ذلك أودي أي- ترون Audi e-tron وفورد موستانج ماك اي Ford Mustang Mach-eوبورشه تايكان Porsche Taycan.

إذ احتلت كل واحدة من المراكز العشرة الأولى علامة تجارية مختلفة تغطي ستة بلدان منتشرة في أكبر ثلاث قارات منتجة للسيارات في العالم - آسيا وأوروبا وأمريكا الشمالية.



يعد هذا التكريم المرموق على مستوى الصناعة دليلًا إضافيًا على تحقيق رؤية مجموعة هيونداي موتور HMG في مجال التنقل المستدام،إذ أصبحت هيونداي Hyundai رائدة معترف بها في هذا المجال.



وبهذه المناسبة، قال هيونغ سو كيم ، رئيس قسم أعمال السيارات الكهربائية في مجموعة هيونداي موتور: "نحن فخورون بأن تحظى سيارتنا الكهربائية التي تعمل بالبطارية بهذا النكريم كأول سيارة من نوعه على الإطلاق تفوز باللقب لهذا العام، الذي يبعث برسالة واضحة مفادها أن سيارة أيونك IONIQ 5 ليست فقط سيارة كهربائية ذات مستوى عالمي، بل أننا نسيرأيضاً على الطريق الصحيح مع إستراتيجيتنا للتحول الكهربائي، ويمكن للعالم أن يتوقع منا المزيد من طرازات EV الكهربائية بالكامل الرائعة في العام المقبل".



الريادة تليق بها: أيونك IONIQ 5

تم إطلاق هيونداي أيونك 5في عام 2021 كأول طراز من العلامة التجارية IONIQ المخصصة للمركبات الكهربائية التي تعمل بالبطارية (BEV)، وتستوحي أيونك 5IONIQ الحديثة من عناصر تصميم أصيلة تشمل غطاء المحرك الصدفي الأول لهيونداي ومصابيح بتقنية تحديد الموضع ملفته للنظر على شكل حرف V، يندمج المظهر الأمامي والخلفي للسيارة معًا عند الأبواب لتجسد روح" ديناميكات الأبعاد""Parametric Dynamics"في التصميم.



ومن خلال إعتمادها على قاعدةE-GMP الهندسية، تتمتع السيارة المصنفة ضمن فئةCUV والكهربائية بالكامل بمساحات داخلية كبيرة بفضل قاعدة العجلات التي تبلغ 3000 مم، التي تتميز بسطحها المستوي وبنتوءاتها القصيرة الأمامية والخلفية، يوفر هذا المزيج مساحة داخلية استثنائية ، وأداءًا ديناميكيًا، وشحنًا فائق السرعة، وتجربة ركوب مثالية داخل السيارة ، ليضيف ذلك كله إلى الجاذبية العامة ل أيونك IONIQ 5.



ومن الجدير بالذكر، أنه قد تم إنشاء جوائز "أفضل سيارات العام"‘Best Cars of the Year’ بهدف إعطاء تقييمات مستقلة تتمتع بالحرية لإختيار لأفضل السيارات الجديدة المعروضة في جميع أنحاء العالم.

وقد تم تشكيل لجنة التحكيم من قادة في صناعة السيارات، تجمع بين خلفيات متنوعة تضم المصممين، والمهندسين، ورواد رياضة السيارات، والصحفيين المشهورين، والمذيعين، والمتخصصين في وسائل الإعلام، جنبًا إلى جنب مع تجار التجزئة البارزين للسيارات، ومستشاري السيارات، ومنظمي الأحداث الرئيسيين، ومشتري السيارات الحقيقيين.

وقد ساعد هذا المزيج من أصحاب الدراية التي لا مثيل لها، والخبرات الغنية والمعرفة المتعمقة في صناعة السيارات في تكوين رؤية أصيلة وغير متحيزة لأفضل السيارات المتاحة.



بصفتها بطلة للعالم، من المقرر أن تكون هيونداي أيونك 5 IONIQ نجمة الحدث في جناح "أفضل سيارات العام" في معرض السيارات البريطاني في الفترة من 18 إلى 21 أغسطس القادم في مركز فارنبورو الدولي للمعارض والمؤتمرات، إذ سيمثل هذا أيضًا بداية عملية الاختيار، والتقييم ،واختبارات القيادة، وعملية التصويت لجوائز أفضل سيارات العام 2022/23.