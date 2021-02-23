هيونداي أيونيك 5 الجديدة تشكل مستقبل التنقل الكهربائي

الوكيل الاخباري - يعتمد التصميم الجديد على الأفاق والخبرات الممكنة لمنصة BEV الخاصة بمركبات هيونداي الجديدة، مستلهما التصميم من سيارة بوني- Pony الطراز الأول لهيونداي الذي صدر قبل قرابة 45عاما.



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يحقق الشكل الخارجي لأيونيك 5 الجديدة أبعادًا فريدة على قاعدة عجلات يبلغ قطرها 3000 ملم.



راعت هيونداي روعة التصميم داخل السيارة وتميزه، كتميز الشكل الخارجي، فجاءت المقصورة الداخلية رحبة على نحو يرفع من مستويات الراحة. ويعكس التصميم الجديد لأيونيك5 التزام هيونداي بالاستدامة من خلال استخدام مواد صديقة للبيئة وألوان مستوحاة من الطبيعة.



تقدم أيونيك 5 أداءً قويًا وشحنًا متعددًا بسرعة فائقة 400 فولت و 800 فولت.



يوفر التصميم الرائع والمبتكر لأيونيك 5، ويحولها تزويدها بنظام(V2L) لتكون بمثابة شاحن متكامل على إطارات.





أطلقت هيونداي موتور اليوم سيارة أيونيك5 " 5IONIQ" متوسطة الحجم CUV في عرض افتراضي تكشف فيه الشركة عن السيارة الجديدة الأولى من نوعها في العالم، اولتي تعد باكورة انتاج هيونداي من سيارات الكروس أوفر BEV العاملة بالبطارية، لتضع أيونيك5 بذلك أساسا لتشكيل مستقبل التنقل الكهربائي بميزات متطورة ومستدامة.



تعتمد أيونيك5 على بنية منصة BEV المخصصة لمجموعة هيونداي موتورز، والتي تعرف بالنظام الكهربائي العالمي المعياري (E-GMP)، مما يتيح لها الحصول على أبعاد فريدة على قاعدة عجلات طويلة، حيث تتميز أيونيك5 مع هذا النظام بتصميم داخلي مبتكر مصنوع من مواد صديقة للبيئة في العديد الأماكن الظاهرة ويمكن لمسها داخل السيارة، مع أداء قوي مقترن بشحن فائق السرعة وتحميل (V2L) بالإضافة إلى ميزات الاتصال المتقدمة ومساعدة السائق التي من شأنها تقديم أفضل تجربة داخل السيارة تضمن السلامة والراحة وسلاسة القيادة.



وبمناسبة الإعلان عن الطراز الجديد قال توماس شيميرا، نائب الرئيس التنفيذي ومدير التسويق العالمي في هيونداي: "صممت أيونيك5 لتستوعب أنماط الحياة المختلفة بلا قيود أو حدود، ولتهتم، على نحو استباقي، باحتياجات العملاء طوال رحلتهم، لتكون أول سيارة كهربائية توفر تجربة تنقل فريدة من خلال استخدامها المبتكر للمساحة الداخلية واستغلال التقنيات المتقدمة لضمان راحة وسلامة الركاب".





تصميم يبشر بعصر جديد للسيارات الكهربائية



تأتي أيونيك5 بتصميم جديد يفوق المعايير السابقة في السيارات الكهربائية، حيث توفر منصة BEV الحرية في التصميم، واستلهمت هيونداي لحظات إطلاق سياراتها الأولى بوني- Ponyفي القرن الماضي وما تميزت به هذه اللحظات من جرأة وشجاعة. ويسلط تصميم أيونيك5 الخارجي المستوحى من بوني- Pony الضوء على الرحلة الثرية لهيونداي خلال هذه الأعوام التي تمتد لقرابة 45 عامًا منذ إطلاق طرازها الأول، وكيف أصبحت الشركة جزءًا من حياة العملاء، فتخلق أيونيك5 بذلك خطا مشتركًا يصل الماضي بالحاضر والمستقبل، وبإعادة إحياء ذكرى طراز بوني الشهير، تتوسع تصميمات أيونيك5، كما تنوعت وزادت طرز هيونداي على مدار رحلتها.



يتميز التصميم الخارجي الفريد من نوعه لأيونيك5 بقاعدة عجلات يبلغ قطرها 3000 ملم، وأدت قاعدة العجلات الممتدة لشكل أكثر تطورًا في تصميم وأداء السيارة غير مسبوق في مجال المركبات الكهربائية.



وتم تجهيز الجزء الأمامي من السيارة بغطاء صدفي يقلل من فجوات اللوحة للحصول على أفضل ديناميكية هوائية، وجاء تحديد المصد الأمامي من خلال شكل V لافت للنظر يشتمل على مصابيح تشغيل نهارية مميزة (DRLs)، توفر بدورها توقيعًا ضوئيًا فريدا ومميزا لأيونيك5، وتظهر هذه المجموعات الصغيرة التي تشبه نقاط "البكسل" أيضًا في الجزء الخلفي من السيارة.



وتوفر مقابض الأبواب ذات التدفق التلقائي-على الجانبين- تصميمًا واضحا للسطح مع كفاءة ديناميكية هوائية معززة. ويندمج الشكلان الأمامي والخلفي للسيارة معًا بانسيابية عند أبوابها، مما يوفر مثالًا آخر على تصميم Parametric Dynamics الديناميكي لهيونداي والذي شوهد لأول مرة في طراز هيونداي توسان الجديدة.



ويمنح شكل العمود C القوي td أيونيك5، والمستوحى من مفهوم هيونداي "45" EV، حضورًا قويًا يمكن التعرف عليه بوضوح من مسافة بعيدة. كما تعكس العجلات المُحسَّنة Aero تصميم Parametric Pixel، وتأتي بقطر فائق الحجم يبلغ 20 بوصة، وهي أكبر جنوط تم تركيبها على الإطلاق في طرز هيونداي الكهربائية، إذ تأتي بهذا الحجم لتناسب نظام منصة E-GMP الجديدة.



وحول الطراز الجديد تماما قال لي سانغ يوب، نائب الرئيس الأول؛ ورئيس مركز التصميم العالمي لهيونداي: "يحقق التصميم الجديد لأيونيك5 تجربة تنقل جديدة ومطورة للأجيال القادمة، وكانت هذه المهمة نصب أعيننا منذ اليوم الأول الذي بدأنا فيه العمل في هذا المشروع، فقد أردنا التطلع إلى الأمام نحو الأفق والابتكار والتطوير، دون أن ننسى انطلاقتنا الأولى، لتكون أيونيك5 التعريف الجديد لكيف تدرك هيونداي "مرور الزمن" وتكون هذه السيارة الجديدة الرائعة قاسما مشتركًا يربط ماضينا بالحاضر والمستقبل."

وعمد تصميم أيونيك 5 لتمييزها باعتماد مبدأ المساحة غرف المعيشة في حياتنا اليومية "Living Space"، الواسعة الرحبة في المقصورة وتحل ‘Universal Island’ المطورة حديثًا محل الكونسول الأوسط التقليدي لتكون متحركة بمسافة 144 مم لتعمل بشكل أكثر ديناميكية، وتصبح حجر الزاوية في التجربة المريحة والجديدة في أيونيك 5 المتميزة، إلى جانب الأرضية المسطحة حيث تخرن البطارية لمنح المزيد من المساحة والقدرة على الحركة داخل السيارة.



وتم تجهيز أيونيك5 أيضًا بمقاعد أمامية قابلة للتعديل إلكترونيًا، بحيث بإمكان المقاعد الثني إلى الزاوية المثلى، مما يمنح الراكب إحساسًا بانعدام الوزن. وخفضت هيونداي سمك المقاعد الأمامية بنسبة 30 %، مما يوفر مساحة أكبر للجلوس في الصف الثاني.

وتستخدم العديد من النقاط الظاهرة الداخلية كالمقاعد، وبطانة السقف، وحواف الأبواب، والأرضية ومسند الذراع - مواد صديقة للبيئة من مصادر مستدامة، مثل زجاجات البولي ايثيلين تيريفثالات المُعاد تدويرها، والخيوط النباتية (بيو PET) وخيوط الصوف الطبيعي، والجلود المُعالجة البيئية مع مستخلصات نباتية، ودهان حيوي بمستخلصات نباتية.



ويمكن للعملاء الاختيار من بين تسعة ألوان خارجية[1]، بما في ذلك خمسة ألوان مستوحاة من الطبيعة حصرية لأيونيك5. ويحتوي التصميم الداخلي على ثلاثة خيارات للألوان[2].



أنظمة كهربائية مختلف لتناسب مختلف العملاء



تتوفر أيونيك5 بأنظمة طاقة كهربائية (PE) مختلفة لتلائم احتياجات التنقل لمختلف العملاء، مع الاحتفاظ بنفس مستوى الأداء المتطور القوي في كل نظام الأداء.



ويمكن للعملاء الاختيار من بين خيارين لحزمة البطارية، إما 58 كيلو واط / الساعة أو 72.6 كيلو واط / الساعة[3]، وتأتي كذلك مع خياري تصميم للمحرك الكهربائي، إما بمحرك خلفي فقط أو بمحركات أمامية وخلفية، وتوفر جميع أشكال PE نطاقًا رائعًا وتقدم سرعة قصوى تبلغ 185 كم / ساعة.



بالإضافة إلى مجموعة المحركات الكهربائية المختلفة التي تقدمها أيونيك 5، يتوفر خيار الدفع الرباعي (AWD) مقترنًا ببطارية 72.6 كيلو واط / الساعة، مما ينتج عنه طاقة تبلغ 225 كيلو واط / الساعة ، مع 605 Nm من عزم الدوران. ويمكن أن ينتقل PE في السيارة من 0 كم / ساعة إلى 100 كم / ساعة في 5.2 ثانية فقط. وفي أيونيك5 التي تعمل بدفع ثنائي (2WD) وبطارية 72.6 كيلو وات / الساعة، سيكون الحد الأقصى لمدى القيادة فيها عند شحنة واحدة حوالي 470 ~ 480 كم[4]، وفقًا لمعيار إجراء اختبار المركبات الخفيفة المنسق عالميًا (WLTP).



شحن فائق السرعة للبطارية مع وظيفة مبتكرة لشحن الأجهزة الكهربائية الأخرى (V2L)



يمكن لنظام E-GMP من لأيونيك5 الجديدة دعم البنية التحتية للشحن 400-V و800-V. إذ توفر المنصة قدرة شحن 800-V بشكل قياسي، إلى جانب شحن 400-V، دون الحاجة إلى مكونات أو محولات إضافية. ويعد نظام الشحن المتعدد أول تقنية حاصلة على براءة اختراع في العالم تعمل على تشغيل المحرك والعاكس لزيادة 400 فولت إلى 800 فولت من أجل توافق شحن مستقر.



ويمكن شحن أيونيك5- مع شاحن بقوة 350 كيلو واط - من 10 % إلى 80 % في 18 دقيقة فقط. ويحتاج مستخدمو أيونيك5 فقط لشحن السيارة لمدة خمس دقائق للحصول على 100 كيلومتر من المدى، وفقًا لـ WLTP.

وتقدم سيارة أيونيك5 من خلال وظيفة الشحن V2L المبتكرة، للعملاء إمكانية شحن أي أجهزة كهربائية بسلاسة، مثل الدراجات الكهربائية أو الدراجات البخارية أو معدات التخييم، لتكون بمثابة الشاحن على إطارات.

ويمكن لــنظام الشحن الجديد توفير ما يصل إلى 3.6 كيلو واط من الطاقة، كما يوجد منفذ شحن V2L أسفل مقاعد الصف الثاني بالسيارة، ويمكن تنشيطه عند تشغيل أيونيك5، ويوجد منفذ آخر للشجن على الجزء الخارجي للسيارة. وبمقدور العملاء - باستخدام المحول- شحن المعدات الكهربائية عالية الطاقة، ويوفر المنفذ الخارجي الطاقة أيضاً حتى عند إيقاف تشغيل السيارة.

اتصال مبتكر ومساعدة السائق من أجل السلامة والراحة[5]



تتسم أيونيك5 بدمج التقنيات المتطورة لتقديم تجربة رقمية سلسة محسنة، وتتميز قمرة القيادة المزدوجة العريضة والقابلة للتهيئة بشاشة لمس بالكامل بمقاس 12 بوصة معلومات ترفيهية ومجموعة عدادات رقمية يمكن تخصيصها لتلبية احتياجات العملاء المختلفة.

ولأول مرة في هيونداي؛ تأتي أيونيك5 بشاشة عرض الواقع المعزز (AR HUD) بحيث يتحول الزجاج الأمامي إلى شاشة عرض.

وتم تجهيز أيونيك5 أيضًا بالمستوى التالي من نظام SmartSense لهيونداي لمساعدة السائق، مما يضمن أعلى مستويات السلامة والراحة على الطريق. كما تعد أيونيك5 أول طراز من هيونداي يقدم مساعد القيادة على الطرق السريعة (HDA 2).

وتشمل أنظمة مساعدة القيادة الأخرى نظام المساعدة على تجنب الاصطدام الأمامي (FCA)، ومساعد تجنب الاصطدام في النقطة العمياء (BCA)، ومساعد تحديد السرعة الذكي (ISLA)، وتحذير انتباه السائق (DAW)، ومساعد الشعاع العالي (HBA) وغير ذلك الكثير.

وسيتوفر طراز ايونيك5 في أسواق مناطق محددة بدءًا من النصف الأول من العام الحالي.





