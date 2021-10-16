هيونداي الأردن تطلق عروض خاصة على مركبات الهايبرد بالتعاون مع بنك لبنان والمهجر

الوكيل الاخباري - أعلنت مؤسسة الوحدة للتجارة -هيونداي الأردن، عن إطلاق حملة عروض خاصة على سيارتي هيونداي سوناتا هايبرد وايونك هايبرد بالتعاون مع بنك لبنان والمهجر.

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ويتيح هذا العرض الحصول على ايونكهايبرد بقسط شهري ابتداءً من 307 دينار، وسوناتاهايبرد بقسط شهريابتداءً من 410 دينار فقط.



ويشمل العرض الجديد الحصول على تمويل 85% من ثمن السيارة، ويتيح العرض كذلك صيانة مجانية لمدة سنتين او 40,000 كم ايهما أسبق وتأمين شامل، بالإضافة للكفالة المصنعية ومزايا اخرى.



تعليقاً على بدء هذه الحملة، قال السيد علي عليان، نائب المدير التنفيذي لمؤسسة الوحدة للتجارة-هيونداي الأردن:" يسرنا تقديم هذا العرض التشجيعي والذي نوفره على موديلات هيونداي ايونك هايبرد وسوناتاهايبرد الجديدة، وهذا العرض يأتي من قبيل حرصنا على تسهيل عملية الشراء لمحبي هيونداي".



ويمكن للراغبين في الاستفادة من هذا العرض التمويلي الخاص، مراجعة معارض هيونداي - مؤسسة الوحدة للتجارة في عمان / دابوق / شارع الملك عبدالله الثاني، وصالة عرض مركز الصيانة، عمان / بيادر وادي السير / المنطقة الصناعية، علماً بأن المعارض مفتوحة لاستقبال الزبائن من الساعة الثامنةوالنصف صباحاً وحتى الثامنة مساءً .