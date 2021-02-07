هيونداي الاردن تحقق المركز الثاني في مسابقة هيونداي موتورز العالمية للكفاءة الفنية

الوكيل الاخباري - حققت مؤسسة الوحدة للتجارة هيونداي الأردن إنجازا دوليا مهما على مستوى وكلاء شركة هيونداي موتورز العالمية وذلك حيث تمكن موظف مؤسسة الوحدة للتجارة هيونداي الأردن،المهندس خالد عودة مدير التدريب والدعم الفني، من المنافسة بجدارة وتحقيق المركز الثاني على مستوى العالم في مسابقة فنية مرموقة تعقدها شركة هيونداي موتورز العالمية لكل وكلائها في كل دول العالم.

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وتعقد شركة هيونداي موتورز العالميه للسيارات التجاريه مسابقة سنوية تحت عنوان Global Technical Festa يشارك فيها جميع موظفيها حول العالم وذلك لاختبار مدى كفاءة الموظفين من الناحية الفنيه ويشارك فيها جميع وكلاء هيونداي حول العالم .



وعقدت المسابقه في شهر كانون اول لعام 2020 بمشاركة ما يقارب ال 150 دولة وبعدد مشاركين زاد عن 750 مشترك، وجاءت المسابقه على شكل مرحلتين: المرحلة الاولى عقدت في شهر كانون الاول عام 2020 والمرحلة الثانية عقدت في شهر كانون الثاني لعام 2021، وتشمل المسابقة النواحي الفنية المتعلقه بانظمة المركبات وتشخيص الاعطال لكافة انواع مركبات وسيارات هيونداي.



وقد شاركت مؤسسة الوحده للتجاره وكيل هيونداي في الاردن في المسابقة ممثلة بالمهندس خالد عودة مدير التدريب والدعم الفني لديها وقد حصل في المرحلة النهائية على المركز الثاني على مستوى العالم .



وبهذه المناسبة قال السيد حسن عليان، المدير العام لمؤسسة الوحدة للتجارة هيونداي الأردن:" نبارك للمهندس خالد عودة تحقيقه لهذا الإنجاز العالمي في مسابقة شركة هيونداي موتورز العالمية للكفاءة الفنية، وتعكس هذه المسابقة السنوية حرص هيونداي موتورز الدائم على متابعة أداء موظفيها ودعمهم من ناحية التدريب وتطوير المهارات، وذلك لرفع كفاءة الموظفين وتحسين أدائهم سعيا لتقديم افضل خدمه لعملائها حول العالم، ونحن في مؤسسة الوحدة للتجارة هيونداي الأردن نشارك سنويا في هذه المسابقة ونحرص دائما على الاستمرار في تطوير المهارات وتحسين الأداء لجميع العاملين في المؤسسة، لتحقيق أفضل مستويات رضا الزبائن، والاستمرار في تقديم كافة خدماتنا على أفضل نحو ممكن".







