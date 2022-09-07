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الأربعاء، 07-09-2022 10:27 ص

هيونداي تحتفل بإنجاز شاحنة مايتي بالمتانة وقطع المسافات الطويلة

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الوكيل الإخباري - هيونداي مايتي ، الشاحنة التي حازت على خيار العديدين من مشغلي الشاحنات في جميع أنحاء الشرق الأوسط وأفريقيا ، حيث يعتبرونها شريك عمل موثوق به لسنوات للعديد من أنواع النقل والشحن.

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 لتسليط الضوء على سجل مايتي القوي ومزاياها المتعددة من المتانة والجودة، والمستوى المتفوق من المرونة العملية، والحد الأدنى من تكلفة الملكية والتشغيل، وانخفاض وقت التوقف عن العمل ، قررت شركة هيونداي موتور وشريكها في الأردن مؤسسة الوحدة للتجارة الاحتفال بالعملاء من مالكيشاحنة مايتي الذين وصلوا إلى ما يقرب من نصف مليون كيلومتر من التشغيل المتواصل.


 يعمل السيد ماجد مطر كسائق شاحنة مع الشركة الدولية لزيوت التشحيم في الأردن ، وعلى مدى السنوات القليلة الماضية ، كان يقود سيارة هيونداي مايتي طراز 2010 التي تعمل بدون توقف منذ 12 عامًا.
 قال السيد مطر ، بعد أن وصلت إلى أكثر من نصف مليون كيلومتر من المسافة المقطوعة، أثبتت أنها شاحنة جبارة وشريك عمل موثوق به: "أنا أقود حمولتي من زيوت المحركات عبر الأردن لسنوات عديدة حتى الآن ، ولم تتعطل شاحنتي مايتي القوية أبدًا،وهي بالفعل سهلة التشغيل وتوفر لي القوة اللازمة دون فقدان كفاءة الوقود ، وأتوقع أن تستمر بالعمل لسنوات عديدة قادمة".

 وتعليقًا على النجاح المؤكد الذي حققته شاحنة مايتي قال السيد هيونج جونج إيم رئيس شركة هيونداي موتور الشرق الأوسط وأفريقيا :"نحن فخورون بالأداء القوي لشاحنتنا القوية مايتي في منطقتنا كما لمسنا من تجارب عملائنا، في هذه الأمثلة الحقيقيةللمتانة والجودةالمستدامة في مايتي حتى الوصول إلى أرقامالمسافة المقطوعة العالية والعمر التشغيلي الممتد. 

ونعتز كذلك بأن نكون خيارًا موثوقًا به للشركات لتلبية احتياجات النقل والشحن المختلفة ، بكل القدرة والمتانة والكفاءة في جميع الجوانب. "


من جانبه قال زيد العبداللات الرئيس التنفيذي لمؤسسة الوحدة للتجارة هيونداي الأردن:"تشكل شاحنة مايتي جزء مهما من حلول هيونداي للنقل والشحن، والتي أثبتت جدارتها عبر سنوات طويلة وبنت سمعة طيبة في السوق الأردنية،  مما منحها حصة سوقية كبيرة في فئتها، ونحن نفخر في مؤسسة الوحدة للتجارة هيونداي الأردن بأننا قدمنا وسنقدم المركبات التجارية من هيونداي لكافة حاجات النقل والشحن ونوفر لها أفضل الخدمات والدعم الفني من خلال مركز خدمات مابعد البيع المتخصص في منطقة البيادر الصناعية وتوفير قطع لغيار بأعلى نسب التوفر العالمية وبأسعار مناسبة".


اشتهرت مايتي بقوتها وكفاءتها ، وقد أثبتت قدرتها على حمل المزيد من الأحمال من جميع الأنواع بطريقة عملية وفعالة للغاية في استهلاك الوقود.


 يتميّز مايتي بقدرات سحب رائعة مع سطح طويل يصل إلى 4850 مم، ومن 5.5 طن إلى 7.8 طن للوزن الاجمالي للشاحنة،  ويمكن للمحور الخلفي المعزز أن يوفر أقصى تقدير للوزن يصل إلى 6600 كجم ، مما يضمن سلامة البضائع. 

تم تصميم مجموعة واسعة من خيارات مجموعة نقل الحركة لتلائم احتياجات نقل البضائع بأقصى قدر من الفعالية والكفاءة.

 




 

 


 

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