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السبت، 28-11-2020 02:51 م

هيونداي تختار اسم بايون لطرازها الجديد كلياً ضمن سياراتها الرياضية متعددة الاستخدامات

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الوكيل الاخباري - أعلنت شركة هيونداي موتور العالمية أن سيارتها الرياضية متعددة الاستخدامات الجديدة ضمن فئة الكروس أوفر ستحمل اسم (هيونداي بايون)، وستشكل عند إطلاقها رسمياً في السوق الأوروبية في النصف الأول من عام 2021، إضافة بارزة مهمة إلى مجموعة سيارات هيونداي الحالية.

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وبهذه المناسبة قال أندرياس كريستوف هوفمان، نائب الرئيس للتسويق والمنتجات في شركة هيونداي موتور: "تمتلك شركة هيونداي تواجداً بارزاً في قطاع السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات في السوق الأوروبية بالفعل بفضل تنوع مجموعة طرازاتنا والنجاح المميز الذي حققناه من حيث المبيعات.

 

وسيشكل إطلاق هذه السيارة الجديدة ضمن فئة (B-segment) خياراً مناسباً يناسب متطلبات الكثير من عملائنا في القارة الأوروبية".


حيث ستنضم هيونداي بايون الجديدة إلى تشكيلة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات لشركة هيونداي في أوروبا: والتي تشمل أيضاً طرازات "كونا" و"توسان" و"نيكسو" و"سنتافي".


وتستوحي هذه السيارة الجديدة اسمها من مدينة "بايون" في جنوب غرب فرنسا، لتتعزز بذلك جاذبية هذا الطراز الحديث لعملاء الشركة الكورية في أوروبا. وتتميز هذه المدينة الفرنسية الجميلة بموقعها الرائع بين ساحل المحيط الأطلسي وجبال البرانس، وتشكل وجهة مثالية للراغبين بالاستمتاع بأنشطة الإبحار والمشي لمسافات طويلة.


وكانت شركة هيونداي قد استلهمت العديد من أسماء سياراتها الرياضية متعددة الاستخدامات خلال العشرين عاماً الماضية من مواقع مشهورة في جميع أنحاء العالم، مثل مدينة "توسان" الأمريكية في مقاطعة أريزونا، و"سنتافي" التي جاء اسمها من عاصمة ولاية نيو مكسيكو بالولايات المتحدة. كما يأتي اسم "كونا" من منطقة في جزيرة هاواي الكبيرة، فيما أخذت سيارة "نيكسو" الكهربائية الرائدة التي تعمل بخلايا الوقود اسمها من أحدى أشهر المدن السياحية في جزيرة بورنهولم الدنماركية.


وأعلنت شركة هيونداي أنها ستكشف المزيد من التفاصيل عن سيارتها الجديدة في وقت لاحق.


 




 

 


 

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