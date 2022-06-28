الثلاثاء 28-06-2022
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الوطني لحقوق الإنسان يدعو لتوفير ضمانات السلامة المهنية في مواقع العمل
الملحقية القطرية تعلن عن استكمال اختبارات العمل لـ 407 معلمين أردنيين
بحث تسويق الكفاءات الأردنية بمجالات الطاقة المتجددة في الخارج
الشبول يرعى اختتام فعاليات النسخة الثانية من برنامج إعلام السلام
أخبار الشركات
أخبار الشركات
هيونداي تساهم في بناء مستقبلاً وقوده الهيدروجين
كارفور الأردن توقع اتفاقية تعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي
البنك العربي يطلق تطبيق"عربي جونيَر"
أربعة أسباب تجعلنا نحب هاتف HUAWEI nova Y70 الأحدث من هواوي مع أطول عمر للبطارية والمتوفّر حاليًا في الأردن
كورونا
كورونا
كورونا يصيب وزير الصحة التايلاندي
مشكلات في القلب يواجهها المصابون بـ كوفيد-19
نيوزيلندا تعلن عن جرعة معززة ثانية لكبار السن
الصحة الفلسطينية: 1350 إصابة جديدة بكورونا خلال أسبوع
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بدء أعمال التنقيب عن الذهب والنحاس في جنوب المملكة
من هو الشاب محمد العنانزة الفائز بمسابقة اثيوبيا الدولية لحفظ القرآن الكريم؟
مقترح لإنشاء 14 طريقاً في المملكة مقابل رسوم على مستخدميه
منوعات وغرائب
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ولادة طفلة في العراق بـ24 إصبعاً -صور
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حبة كرز واحدة بـ 300 دولار تقريبا في اليابان .. اليك ميزاته !
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بعد تسرب الغاز بالعقبة ،، الوفود بخير ولا تأجيل على مباريات غرب اسيا حتى الآن
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برنامج الوكيل
برنامج الوكيل
مخالفة أي منشأة لم تشمل موظفيها بالضمان اعتباراً من 1 تموز