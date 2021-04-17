هيونداي تطلق طراز ستاريا الجديد لتعزز مستقبل النقل بأعلى معايير سلامة المركبات متعددة الاستخدمات

الوكيل الاخباري - أطلقت شركة هيونداي موتور رسمياً قبل أيام طراز "ستاريا" الجديد ضمن فئة المركبات متعددة الاستخدامات (MPV) من خلال عرض رقمي للإعلان عن تشكيلة جديدة ومتنوعة لمركباتها متعددة الأغراض في المستقبل.



ويأتي إطلاق طراز "ستاريا" الجديد في إطار جهود شركة هيونداي العالمية لتعزيز ريادتها في مجال تطوير حلول التنقل الذكي، ويجسد منهجية الأسلوب التصميمي المبتكر "من الداخل إلى الخارج" الذي يركز على رحابة المساحة الداخلية وسهولة الاستخدام.

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كما تلبي "ستاريا" كافة احتياجات المستهلكين من خلال تقديم ميزات ومواصفات هادفة ومبتكرة، وإعادة تعريف تجربة السفر داخل السيارة بما يتماشى مع رؤية الشركة المتمثلة في "التقدم من أجل الإنسانية".



وتأتي هذه المركبة الجديدة بإمكانية تخصيص المقاعد من 2 إلى 11 مقعداً، وبموديلين مختلفين هما "ستاريا" و"ستاريا بريميوم"، ويتميز الموديل الثاني بالكثير من الميزات المطورة والتشطيبات الحصرية الفاخرة لتعزيز المظهر المميز والشعور بالفخامة.







وتختلف خيارات تخزين الأمتعة حسب كيفية ترتيب المقاعد. حيث أن الموديلات المتوفرة بمقعدين أو ثلاثة مقاعد، والمخصصة للاستخدام التجاري، توفر مساحة تخزين قصوى تبلغ حوالي 5000 لتر. كما تم زيادة أبعاد مساحة الشحن لتحمل ثلاث ألواح من نوع (Euro pallets) في وقت واحد.



وتأتي مركبة "ستاريا" متعددة الاستخدامات بخيارين للمحركات، الأول محرك VGT سعة 2.2 لتر يعمل بالديزل، أما المحرك الثاني (Smartstream G6DIII) فهو بسعة 3.5 لتر ويعمل بالبنزين.



وتم تطوير محرك الديزل حديثاً وتم تزويده بناقل حركة يدوي من ست سرعات أو ناقل حركة أوتوماتيكي من ثماني سرعات، ليولد قوة تبلغ 177 حصان، وعزم دوران يصل إلى 44 كيلوغرام للمتر. ويسهم الشاحن التوربيني عالي الكفاءة والمبرد بالهواء والمزود بضاغط محسّن بتوفير أفضل عزم دوران خلال السرعات المنخفضة.



ويقترن المحرك الثاني الذي يعمل بالبنزين بناقل حركة أوتوماتيكي من ثماني سرعات، ليولد قوة تبلغ 272 حصان وعزم دوران يبلغ 33.8 كيلوغرام للمتر. ويوفر نظام الإدارة الحرارية المتكامل الخاص بها معدلات أفضل في كفاءة استهلاك الوقود من خلال التحكم بدرجة حرارة سائل التبريد وفقاً لظروف تشغيل السيارة.

كما يساعد ذراع تأرجح الأسطوانة المدمج على تحسين كفاءة الوقود بشكل أكبر عن طريق تقليل الاحتكاك، فيما تساعد المسبوكات الجديدة المصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ على تحسين أداء العادم لتأمين مزيد من الطاقة.



وقال توماس شيميرا نائب الرئيس التنفيذي ورئيس التسويق العالمي: "يسعدنا إطلاق طراز "ستاريا" الجديد والذي يمثل أحدث جهودنا لتعزيز ريادتنا في تطوير حلول التنقل، ومعالجة احتياجات نمط الحياة الجديدة حول العالم.

وهي خطوة تدعم مسيرتنا لتقديم أفضل الخيارات المناسبة لكافة العملاء ومساعدتهم للاستمتاع بتجربة التنقل".



وسيتم طرح "ستاريا" للبيع في أسواق محددة بدءاً من النصف الثاني من عام 2021.

