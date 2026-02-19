هيونداي تطلق عرض رمضان الحصري: امتلك سيارتك الجديدة بسعر الكاش وبدون فوائد أو مرابحة مع إمكانية استبدال سيارتك القديمة بأعلى سعر

مزايا العرض الرمضاني الحصري
• شراء السيارة الجديدة بسعر الكاش وبدون فوائد أو مرابحة.
• إمكانية الاستفادة من خدمة الاستبدال بأعلى سعر تقييمي.
• كفالة مصنعية لمدة 5 سنوات أو 100 ألف كم (أيهما أسبق).
• عقد صيانة مجاني لمدة سنتين أو 40 ألف كم (أيهما أسبق).
جميع طرازات هيونداي ضمن العرض
يشمل العرض جميع سيارات هيونداي المتوفرة في الأردن دون استثناء، ليتيح للعملاء اختيار الطراز المثالي لاحتياجاتهم مع الاستفادة من ميزة الشراء بسعر الكاش.
وتتميّز تشكيلة هيونداي بدمجها للتصميم العصري، وأنظمة السلامة المتقدمة، والتقنيات الذكية الحديثة التي تعكس رؤية العلامة المستقبلية في عالم السيارات.
قيمة حقيقية وتجربة شراء متكاملة
يؤكد هذا العرض الرمضاني التزام هيونداي الأردن بتقديم حلول تنقّل تجمع بين الجودة العالية والقيمة العملية، مع توفير خيارات تمويل شفافة وسلسة تمنح العميل تجربة شراء مريحة وموثوقة.
ودعت الشركة الراغبين بالاستفادة من العرض إلى زيارة معارضها خلال شهر رمضان المبارك للاطلاع على التفاصيل الكاملة، مؤكدة أن الحملة متاحة لفترة محدودة فقط طوال الشهر الفضيل ووفق شروط محددة.
وبهذا العرض، تواصل هيونداي ترسيخ مكانتها كوجهة أولى للراغبين في امتلاك سيارة جديدة تجمع بين الجودة العالمية وسهولة الشراء بسعر الكاش، مع إمكانية استبدال سيارتك الحالية بأعلى سعر تقييمي إذا رغبت بذلك.
